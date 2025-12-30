ソーエネ株式会社は、食品ブランド「食の正直」にて、南阿蘇の天然水で育てた農薬・化学肥料不使用のコシヒカリ「あいの米」を新発売。日々の食卓に安心を届ける主食として、生産者と直接向き合い、栽培環境や味を確かめたうえで、皆さんのもとにお届けしています。 ■商品概要「あいの米」 「あいの米」は、南阿蘇の豊かな自然環境と清らかな湧水を活かして育てられたコシヒカリです。農薬・化学肥料を使用せず、自然