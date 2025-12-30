ソーエネ株式会社は、食品ブランド「食の正直」にて、南阿蘇の天然水で育てた農薬・化学肥料不使用のコシヒカリ「あいの米」を新発売。日々の食卓に安心を届ける主食として、生産者と直接向き合い、栽培環境や味を確かめたうえで、皆さんのもとにお届けしています。

■商品概要「あいの米」

「あいの米」は、南阿蘇の豊かな自然環境と清らかな湧水を活かして育てられたコシヒカリです。農薬・化学肥料を使用せず、自然の力を引き出す栽培方法により、日々の食卓に安心して取り入れられる品質を目指しています。精米・玄米の2種類を用意しており、家庭用としてはもちろん、贈答用や自分へのご褒美としても利用しやすい商品です。購入方法は、初めての方でも試しやすいお試し便、継続的に届ける定期便、必要なときに購入できる都度購入便の3種類を用意しています。

■特徴・こだわり

https://shokunoshojiki.store/products/list?category_id=9

南阿蘇の清らかな湧水を使い、自然の力を活かして栽培。農薬・化学肥料に頼らず、環境に配慮した米づくりを行っています。

2．ふっくらとした食感と、やさしい甘み

炊き上がりはふっくらと粒立ちがよく、噛むほどにコシヒカリ本来のやさしい甘みが広がります。

3．冷めても美味しく、毎日の食卓に使いやすい

冷めても味が落ちにくいため、日々の食事はもちろん、おにぎりやお弁当など幅広いシーンで楽しむことができます。 特別な調理を必要とせず、いつもの食卓に自然に取り入れられる点も、本商品の魅力のひとつです。

■「食の正直」というブランドコンセプト

「食の正直」は、ソーエネ株式会社の健康食促進事業の一環として、「自分や家族が安心して食べたいと思えるものを、そのまま届けたい」という想いから生まれました。この想いを形にする過程で、無農薬・有機栽培に取り組む野菜の生産者と出会い、現地に足を運びながら想いを伝え続けた結果、当社は地元以外で初めて販売を任されることとなりました。

「食は毎日のことだからこそ、無理なく続けられる選択であることが大切だと考えています。生産者の方々と直接向き合いながら、必要以上に飾らず、正直な形で届けることを心がけています。」- 代表・斎藤 齋藤 聡史

現在は「ソーエネファーム」として野菜づくりにも取り組み、旬の美味しさを大切にした定期購入サービスを展開しています。「食の正直」での野菜を原点とした想いを生かし、安心・安全でおいしいお米を届けるため、「あいの米」の販売を始めました。

「食の正直」では、お米をはじめ、「あいの塩」や野菜など、日常の食卓で安心して使える食品を取り扱っています。野菜は、栽培期間中に農薬・化学肥料を使用せず、季節の力を活かした方法で栽培。土づくりから丁寧に管理し、素材本来の味わいを引き出すことを重視しています。収穫は発送日に行い、旬の美味しさを損なわない新鮮な状態でお届けします。その品質は、高級レストランでも採用されるほど高く評価されており、プロの料理人にも選ばれる確かな味わいです。

■今後の取り組みと展望

https://shokunoshojiki.store/

今後も「食の正直」は、生産者との協力関係を大切にしながら、日常に寄り添う商品づくりを続けていく方針です。食を通じて、無理のない形で安心感を提供すること、”次世代に誇れる食文化を創る”ことを目指し、取り組みを広げていきます。

■会社概要