株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、手のひらサイズで60Wの圧倒的照度を実現するポータブルRGBライト「ZHIYUN FIVERAY M60 Ultra」の販売を、2026年6月19日より開始いたします。

価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでは27800円（税込）の販売価格です。

ZHIYUN FIVERAY M60 Ultra詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/zhiyun/m60ultra.html

光効率が約6倍に向上したプロ仕様レンズ搭載、RGB対応で多彩な演出を可能にする60W出力のポータブルライティングパートナー



ジンバル・撮影用LEDライティング機材の世界的メーカーであるZHIYUN（Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.）は、ポケットサイズながら60Wという圧倒的な高出力を誇るLEDライトの最新モデル「FIVERAY M60 Ultra」を発売いたします。



「FIVERAY M60 Ultra」は、重量わずか430gのコンパクトボディでありながら、プロ仕様の独立レンズ設計により、同クラスの製品を凌駕する明るさと、RGBによる無限の色彩表現を両立しました。

スタジオクオリティのライティングをどこへでも持ち運べる、次世代のポータブルライトです。

特長

プロ仕様レンズによる6倍の明るさ

プロ仕様レンズによる6倍の明るさ

各ランプビーズに独立したプロ仕様レンズを搭載。従来のポケットライトと比較して光効率が約6倍向上しました。1メートル距離で最大6,490ルクス（裸光源時）の圧倒的な照度を実現し、被写体をより明るく、鮮明に照らし出します。

60Wの高出力と優れた携帯性

60Wの高出力と優れた携帯性

スマートフォンに近いコンパクトなサイズ感ながら、60Wのフルパワー出力を達成。本体重量はわずか430gで、片手での操作やポケットへの収納も容易です。軽量設計により、屋外ロケや移動の多い撮影現場でも機動力を損ないません。

フルカラーRGBと広範囲の色温度調整

フルカラーRGBと広範囲の色温度調整

2700Kから6500Kまでのバイカラー調整に加え、フルカラーRGB（HSI）モードを搭載。CRI 95以上、TLCI 97以上の高い演色性を維持しながら、シチュエーションに合わせた自由自在なカラー演出が可能です。

新搭載の大型カラーディスプレイと

直感的なUI

直感的なUI

本体背面に新たに大型のカラーディスプレイを搭載しました。モード、色温度、輝度、バッテリー残量などの各種ステータスをリアルタイムで鮮明に表示します。定評のあるデュアルノブ操作と組み合わせることで、複雑な光のコントロールも直感的かつスピーディーに行うことが可能です。

スマートな接続性とワイヤレス制御

スマートな接続性とワイヤレス制御

専用アプリ「ZY Vega」によるBluetooth Mesh接続に対応し、スマートフォンから複数のライトをワイヤレスで一括操作できます。グループ制御やパラメーターの同期が容易に行えるため、少人数での撮影現場でも効率的なライティングセットアップを実現します。

PD急速充電と給電撮影への対応

PD急速充電と給電撮影への対応

本体にバッテリーを内蔵し、最大出力でも約30分以上の連続使用が可能です。PD（Power Delivery）急速充電に対応しているため、モバイルバッテリー等で充電しながらの撮影もでき、電源の確保が難しい場所でも長時間の撮影をサポートします。