夢洲～大阪・関西～全国で“いのち輝く”未来社会を創造する (一社)夢洲新産業・都市創造機構についてご紹介

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構

(一社)夢洲新産業・都市創造機構は、企業・経済団体、アカデミア、自治体などの志高い会員が参画する産学公の共創プラットフォームです。

当機構では、400を超える会員が緊密に連携し、環境・エネルギー、医療、アート、観光、地方創生などの幅広い分野で新技術や新サービスの実証・事業化を支援しています。大阪・関西万博や大阪IRを契機に生まれた出会いと成果を最大限に活用し、国内外のネットワークを結集。夢洲から大阪・関西、そして全国、世界へと、持続可能で創造的な“いのち輝く”未来社会の実現と、グローバルなイノベーションエコシステムの形成に貢献してまいります。

(一社)夢洲新産業・都市創造機構 公式HPはこちら(https://yumeshimakikou.org)をご覧くださいませ

一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構HP :https://yumeshimakikou.org

概要

(一社)夢洲新産業・都市創造機構は、大阪・関西万博を契機に設立された産学公共創のオープンイノベーション・プラットフォームです。新産業創出、環境・エネルギー、医療、アート、観光、地方創生など幅広い分野で共創を推進しています。158か国・地域が参加した大阪・関西万博の成果を活かし、2030年開業の大阪IRも踏まえ、国内外のネットワークを繋ぎ、夢洲から大阪・関西～全国で持続可能で創造的な“いのち輝く”未来社会を実現するために貢献します。

目的

(1)万博及び大阪IRと連携し、国際的な産学公共創による新産業創出と未来都市創造を促進するオープンイノベーション拠点の構築と持続可能なエコシステムの形成

(2)万博及び大阪IRを活用した夢洲まちづくりのあり方、及び2050年を見据えた新しい価値観や社会・経済システム等未来社会像の研究

(3)IR産業における地域共生、産業育成、送客、地方創生等に寄与する仕組みづくりとパートナーシップの促進及び中堅中小企業を含む調達プラットフォームの構築

事業

(1)万博、大阪IR、夢洲まちづくりに関わる諸テーマについての調査、研究、提言

(2)産学公共創オープンイノベーション拠点の構築・運営とエコシステムの創出

(3)産学公共創による新技術や新サービスの実証、実装、事業化の支援

(4)万博・大阪IR・夢洲まちづくりに関わる関係者や国、自治体、経済団体等との連携、協力

(5)本法人の事業に関する情報発信、シンポジウムや講演会の開催、会員相互の研鑽や交流

(6)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

役員

【理事】

代表理事

井垣 貴子：(株)健康都市デザイン研究所 代表取締役社長

理事

鳥井 信吾：サントリーホールディングス(株)代表取締役副会長、大阪商工会議所 会頭

(一社)関西経済同友会 元代表幹事

黒田 章裕：コクヨ(株)会長、大阪商工会議所 副会頭、 (一社)関西経済同友会 元代表幹事

手代木 功：塩野義製薬(株)代表取締役会長兼社長 CEO

福島 伸一：公立大学法人大阪 理事長、 (公財)大阪観光局 会長

浮舟 邦彦：滋慶学園グループ 総長

大林 剛郎：(株)大林組 取締役会長 兼 取締役会議長、(一社)関西経済同友会 元代表幹事

道岡 俊浩：(株)三井住友銀行 代表取締役副頭取執行役員

宮部 義幸：(一社)関西経済同友会 特別幹事（前代表幹事）

【監事】

齊藤 行巨：政治と経済研究所 代表、(一社)関西経済同友会 元常任幹事・事務局長

福島 敏夫：公房法律事務所 代表/弁護士・一級建築士

会員

(一社) 夢洲新産業・都市創造機構には、2026年6月17日時点で４０１法人、２０３５名の会員が在籍しています。詳しくはこちら(https://yumeshimakikou.org/member_introduction/)をご覧下さい。

【(一社)夢洲新産業・都市創造機構主催のセミナーやフォーラム等について】

【(一社)夢洲新産業・都市創造機構主催 日本国際芸術祭について】

◆第３回日本国際芸術祭についてはこちら(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/)

第３回ブルーエコノミー日本サミット第１回 日本の魅力を世界に！共創フォーラム第３回大阪IR（統合型リゾート）セミナー第１回 Beyond EXPO 未来共創フォーラム第１回「世界のせとうち」フォーラム第１回 大阪IR＆ベイエリア共創フォーラムセミナーについて詳しくはこちら :https://yumeshimakikou.org/seminar/

(一社)夢洲新産業・都市創造機構主催の「日本国際芸術祭」は、2023年「第１回日本国際芸術祭」、2024年「第２回日本国際芸術祭」に続き、158か国・地域と7国際機関が参加する大阪・関西万博の会期の2025年4月13日～10月13日の6ヵ月間、万博会場と京都～関西～全国をネットワークとして「第３回日本国際芸術祭」を開催いたしました。本芸術祭は、「日本博2.0」（委託事業）にも採択され、有識者委員の方々様からもご支援頂き、大盛会で開催いたしました。

・公式WEBサイト：https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-top/

・開催報告：https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-report/(https://yumeshimakikou.org/jiaf2025-report)

◆「第３回日本国際芸術祭 大阪・関西万博展」ダイジェスト動画公開

「第３回日本国際芸術祭 大阪・関西万博展」

第３回日本国際芸術祭のメイン会場である２０２５年日本国際博覧会会場 EXPO メッセ「WASSE」では、メインイベントとして7月2日(水)～7月6日(日)にて、夢洲機構主催の「第３回日本国際芸術祭/大阪・関西万博展」を開催いたしました。総本山様をはじめ、夢洲機構の会員企業や、自治体・大学、国内・海外で活躍中のアーティストなど、計54団体が106ブースの出展を展開いたしました。

大阪・関西万博のナショナルデー、なかでも最も注目の高いジャパンデー（7月3日(水)）を含む5日間で5万人を超える来場者に、最高峰の日本の美と心をお届けしました。初日のオープニングセレモニーを含め、多数のメディアでもご紹介いただきました。

◆日本国際芸術祭・有識者委員について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g93_ChWh4Sg ]

「日本国際芸術祭 有識者委員」には、２０２５年日本国際博覧会プロデューサー や経済界や学界や官界の著名な方々にご就任いただいております。

・公式WEBサイト：https://yumeshimakikou.org/jiaf-intellectual/

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