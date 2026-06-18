色に妥協しないすべてのクリエイターへ。INNOCN、4Kカラーモニター「CB27U1」を発売

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

ディスプレイブランド「INNOCN（イノセン）」は、色再現性と作業効率を重視するクリエイターおよびビジネスユーザー向けに、27インチ4Kカラーモニター「CB27U1」を発売しました。

CB27U1は、4K UHD（3840×2160）解像度のIPSパネルを採用し、100% sRGB・99% DCI-P3の広色域とΔE≤1の高精度カラー再現を実現。

さらに、4K 120Hz / FHD 240Hz対応の高リフレッシュレート表示、USB Type-C 90W給電、MacBook Modeなどを搭載し、映像制作や写真編集、デザイン業務からビジネス用途まで幅広いシーンで快適な作業環境を提供します。

発売記念キャンペーン

通常価格：66,890円（税込）

発売記念価格：60,201円（税込）

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56,857円（税込）で購入可能

クーポンコード：877ZAU8J

製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZZ62WGD(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZZ62WGD)

実施期間：2026年6月18日（木）0:01 ～ 7月2日（木）23:59 JST

■ 色にこだわるクリエイターのための高精度カラー性能

CB27U1は、写真編集、映像制作、デザイン、イラスト制作など、色の正確性が求められるクリエイティブワーク向けに設計されています。

100% sRGB、99% DCI-P3の広色域に加え、ΔE≤1の工場出荷時キャリブレーションに対応。

色補正やレタッチ作業においても、意図した色彩を忠実に再現し、制作物の品質向上をサポートします。

■ 4K 120Hz/FHD 240Hz対応。高精細と滑らかさを両立

CB27U1は、4K解像度で最大120Hz、FHD解像度で最大240Hzの高リフレッシュレート表示に対応。

高精細な映像表現と滑らかな画面表示を両立し、スクロール操作や動画編集時のタイムライン確認、日常のPC操作まで快適に行えます。

また、仕事だけでなくゲームや映像コンテンツ視聴においても、よりスムーズで心地よい表示体験を実現します。

■ Macユーザーのための「Mac View モード」

CB27U1は、MacBookユーザー向けに最適化された「Mac View モード」を搭載。

MacBook本体との色味の違いを抑え、より自然で統一感のある表示環境を実現します。

外部ディスプレイ利用時にも違和感の少ない色表現を提供し、写真編集やデザイン作業をより快適にサポートします。

■ USB Type-C 90W給電でデスク環境をスマートに

USB Type-Cポートは最大90W給電に対応。

映像出力・データ転送・ノートPCへの給電をケーブル1本で行うことができ、MacBookやWindowsノートPCとの接続をシンプルにします。

デスク周りをすっきり整理しながら、高い作業効率と快適なワークスペースを実現します。

■ 用途に応じて選べる11種類の表示モード

CB27U1には、用途に合わせて選択できる11種類の表示モードを搭載。

・デザインモード

・アニメーションモード

・Mac View モード

など、作業内容に応じて最適な表示環境へ素早く切り替えることができます。

クリエイティブ制作から日常業務まで、幅広い用途に対応します。

■ 長時間作業を支えるエルゴノミクス設計

高さ調整、チルト、スイベル、ピボットに対応した高機能スタンドを採用。

・高さ調整：150mm

・スイベル：±22.5°

・チルト：-5°～20°

・ピボット：90°回転

使用環境や作業内容に合わせて柔軟に調整でき、長時間の作業でも快適な姿勢を維持しやすくなっています。

オフィスやホームオフィス環境にも適した設計です。

■ 豊富な接続端子

・HDMI 2.1 ×2

・DisplayPort 1.4 ×1

・USB Type-C 90w ×1

・USB-C Audio ×1

※ドッキングステーション付き

PC、ノートPC、ゲーム機などさまざまなデバイスとの接続に対応。

仕事からエンターテインメントまで、幅広いシーンで活用できます。

製品を提供しています。



■ こんな方におすすめ

・ 写真編集や映像制作を行うクリエイター

・ デザイン業務で色再現性を重視するユーザー

・ MacBookとの組み合わせで作業したい方

・ USB-Cケーブル1本でデスク環境を整えたい方

・ 仕事もゲームも1台でこなしたい方



■ INNOCNについて

INNOCNは、プロフェッショナル向けモニター、Mini LEDモニター、ゲーミングモニター、ウルトラワイドモニターなどを展開するグローバルディスプレイブランドです。

Mini LEDやOLED、高色域ディスプレイなどの先進技術を積極的に採用し、クリエイター、ゲーマー、ビジネスユーザーそれぞれのニーズに応える製品を開発しています。

「より良い映像体験をすべてのユーザーへ」を理念に、高画質・高性能・高いコストパフォーマンスを兼ね備えたディスプレイ製品を世界中へ提供しています。