ファンと育てる、新しい馬産のかたち―「フランセス2026 育成ファンド」募集開始

ミュージックセキュリティーズ株式会社

この度、ミュージックセキュリティーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：中園浩輝）が運営する事業投資型クラウドファンディング「セキュリテ」にて、合同会社ドリームブリーダーズ（本社：静岡県静岡市、代表：赤阪治恒）が取り組む軽種馬の育成販売事業を対象とした「フランセス2026 育成ファンド(https://www.securite.jp/fund/detail/8533)」の募集を開始いたしました。

本ファンドは、2026年1月生まれの仔馬「フランセス2026」の育成資金を募り、セリ市場での販売収益を分配する取り組みです。

馬産（仔馬の生産育成）業界では、一頭の仔馬が誕生してから新たなオーナーのもとへ送り出されるまで、多くの時間と資金が必要になります。一方で収益化までには長い期間を要し、生産現場では「挑戦したいことがあっても、資金面から踏み出せない」という課題が存在しています。

本ファンドでは、あまり知られていない馬産の現場を広く知ってもらい、共感したファンの方々から育成資金を募ることで、馬産業界に新たな資金循環の選択肢を生み出し、業界が抱える課題解決への貢献を目指します。

また、馬産ファンの皆様へは 「ともに育てる」体験を提供し、これまで一般には接点の少なかった馬産への参加機会を広げていきます。

＜本ファンドのイメージ＞

■ファンド対象馬「フランセス2026」

対象となる「フランセス2026」は、2026年1月31日生まれの牝馬です。

父は、2013年にトラヴァーズステークス・クラークハンデキャップの米国G1を2勝し、同年のエクリプス賞最優秀3歳牡馬に選出されたウィルテイクチャージ。

母の父には日本競馬を代表する名馬・ドゥラメンテを持つ血統背景を有しています。

米国チャンピオンの血統と、日本競馬で実績を残してきた系統を掛け合わせた一頭として、将来的な市場評価が期待されています。

この一頭を起点に、本スキームである新たな資金循環のあり方を形にしていきます。

<フランセス2026（撮影:2026年6月）>

■ ファンド概要

【ファンド名】

フランセス2026 育成ファンド

【営業者】

合同会社ドリームブリーダーズ

【募集総額】

7,080,000円（354口）

【申込単位（一口あたり）】

20,800円／口

（内訳：出資金20,000円、取扱手数料800円）

【募集期間】

2026年5月15日～2026年10月31日

【目的】

一般的にはあまり知られていない、生まれたばかりの仔馬を育て、次のオーナーへとつないでいく事業を知ってもらい、ファンと一緒に業界の新たな選択肢を作りたい。



※本ファンドのリターンは、対象となる仔馬をセリ市場で売却した際の売却価格に基づき計算されます。競争への出走、賞金、繁殖収入その他これらに類する収益は、本ファンドの分配対象には一切含まれません。

■ 出資者特典

出資口数に応じて、以下の特典をご用意しています。

・1口以上

仔馬画像データ（毎月配信）／育成状況報告

・3口以上

オリジナル馬キャラクターデザイン付きフォトスタンド

・5口以上

馬産牧場特別ツアー優先参加権

※旅行会社との連携により実現した、馬産ファン限定の特別バスツアーへの優先参加権をご提供いたします。本ツアーは、通常では立ち入ることのできない生産牧場や養老牧場を専用バスで巡る、完全限定のプログラムです。

出資者の皆さまは、出資者特典である仔馬の育成状況報告を通じて、応援する仔馬の成長をセリの瞬間まで見守ることが出来ます。

■ 営業者からのメッセージ

合同会社ドリームブリーダーズは、日本競馬界を支える馬産業界の活性化と、ファンに新たな参加機会を提供することを目的として設立されました。

本ファンドを通じて、「ファンとともに育てる」という新たな選択肢を形にし、馬産業界の未来につながる仕組みづくりに取り組んでまいります。

<生まれて間もない頃のフランセス2026>

【本件に関するお問い合わせ先】

ミュージックセキュリティーズ広報担当

Email：mspr@musicsecurities.com

Tel：03-5948-7301

ミュージックセキュリティーズ株式会社

第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

【ご留意事項】

本ファンドは、生産牧場を支援するためのテストケースとして組成された仕組みですが、本ファンドの対象馬が預託されている生産牧場は、本ファンドの運営、募集、および事業内容に一切関与しておりません。生産牧場への直接のお問い合わせ等はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。



当社が取り扱うファンドには、所定の取扱手数料（別途金融機関へのお振込手数料が必要となる場合があります。）がかかるほか、出資金の元本が割れる等のリスクがあります。

取扱手数料及びリスクはファンドによって異なりますので、詳細は各ファンドの匿名組合契約説明書をご確認ください。