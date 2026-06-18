【Excel初心者向け】講義と演習で基礎からじっくりと学ぶ！7/2（木）～ 無料セミナー「前後編で学ぶ はじめてのExcel」（全20回）がスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、これからExcelを使い始める方を対象とした無料のオンラインセミナー「前後編で学ぶ はじめてのExcel」シリーズ全20回をスタートします。なお、「Vol.1 Excelの全体像と画面操作（前編）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176089/?rls)」は7月2日（木）、「Vol.2 Excelの全体像と画面操作（後編）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176095/?rls)」は7月15日（水）、「Vol.3 データ入力とオートフィル（前編）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176209/?rls)」は7月23日（木）、「Vol.4 データ入力とオートフィル（後編）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176211/?rls)」は7月30日（木）に開催予定です。

Microsoftが提供する表計算ソフト「Excel」。表作成から表計算、データ分析、業務自動化など、ビジネスのさまざまなシーンで用いられています。C&R社ではこのたび、そんな「Excel」を使えるようになりたい方に向けた超入門セミナーシリーズを企画。前編の講義と後編の演習、２回のセミナーで10個のテーマについてじっくりと学ぶ全20回のシリーズをスタートすることになりました。



Vol.1とVol.2では、「Excelとは何ができるソフトなのか？」という基本からスタートし、ブック・シート・セルといった構造、画面の見方、操作に必要な基礎知識など、全体像と画面操作について前編・後編で解説・演習します。また、Vol.3とVol.4では、Excelでのデータ入力の基本と、作業を効率化する「オートフィル」の仕組みを解説・演習する予定です。これからExcelを学びたい方におすすめのセミナーシリーズ。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜Vol.1の内容＞～Excelってどんなソフト？ 全体像と画面操作を理解する～

・Excelとは？何ができるのか

・ブック・シート・セルの基本構造

・画面各部の役割と見方

・作業の土台となる基本操作の理解



＜Vol.2の内容＞～操作に慣れよう！演習で身につける画面操作～

・シート操作（追加・移動・名前変更）

・セル・行・列の選択と移動

・ファイルの保存形式と名前のつけ方

・基本操作の反復演習



＜Vol.3の内容＞～基本操作と効率化のしくみを理解する～

・文字・数値・日付の入力ルールと見え方の違い

・オートフィルで連続データや規則性を作る

・コピー&貼り付けと「貼り付けのオプション」



＜Vol.4の内容＞～操作に慣れよう！演習で身につけるデータ入力～

・日付・曜日・連番をオートフィルで作る演習

・「やりがちな入力ミス」を見つけて直す演習

・値だけ貼り付け／書式だけ貼り付けの使い分け演習

前後編で学ぶ はじめてのExcel（全20回）

■日時

＜Vol.1 Excelの全体像と画面操作（前編）＞2026年7月2日（木）19：00～20：00

＜Vol.2 Excelの全体像と画面操作（後編）＞2026年7月15日（水）19：00～20：00

＜Vol.3 データ入力とオートフィル（前編）＞2026年7月23日（木）19：00～20：00

＜Vol.4 データ入力とオートフィル（後編）＞2026年7月30日（木）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

株式会社ワンズ・ワン 代表取締役

中小企業診断士／ITコーディネータ

古澤 登志美（ふるさわ としみ）氏

2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にIT系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はIT活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ITコーディネータ認定。

＜主な著書＞

『Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1122101155）

『Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1123101073）

『できるDAX関数 Power BI＆Excelパワーピボット対応』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1124101075）



■参加費

無料



■定員

60名



▼「前後編で学ぶ はじめてのExcel Vol.1」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176089/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176089/?rls)

※締切：2026年7月2日（木） 20：00



▼「前後編で学ぶ はじめてのExcel Vol.2」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176095/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176095/?rls)

※締切：2026年7月15日（水） 20：00



▼「前後編で学ぶ はじめてのExcel Vol.3」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176209/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176209/?rls)

※締切：2026年7月23日（木） 20：00



▼「前後編で学ぶ はじめてのExcel Vol.4」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176211/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176211/?rls)

※締切：2026年7月30日（木） 20：00



＜関連情報＞

▼古澤 登志美氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「前後編で学ぶ はじめてのExcel」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼【法人向け】Office業務改善研修パッケージ ～「個人のスキルアップ」から「組織のベースアップ」へ～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170950/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170950/?rls)



▼全12回で学ぶExcel入門（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/?rls)



▼いまさら聞けないExcelシリーズ（eラーニング／全10回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/?rls)



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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