【 金谷ホテルベーカリー 本社工場売店 リニューアルオープン！ 】［工場直売“アウトレット店”として新たにスタート！］

株式会社 金谷ホテルベーカリー

栃木県日光市を中心にパンの製造・販売を展開する株式会社金谷ホテルベーカリー（本社：栃木県日光市土沢992-1、代表取締役社長：木山 一郎）は、2026年6月27日（土）に栃木県日光市土沢992-1にリニューアル店舗「OUTLET」をプレオープンします。リニューアル店舗は、10時～15時の営業を予定し、生まれ変わった空間でお客様をお迎えいたします。

2026年7月1日（水）グランドオープン！！10時～16時の営業を予定しております。

公式サイト（https://www.kanayahotelbakery.co.jp/）情報をご覧ください。

オープンの背景・目的

株式会社 金谷ホテルベーカリーは、このたび「物価高」に対する「生活応援」と「食品ロス」対策として本社工場売店をリニューアルし、パンやクッキーなどをお得に販売する「アウトレット店」として新たにオープンいたします。

店舗の特徴・サービス内容

これまでご好評いただいていた工場直売に加え、製造過程で発生する規格外商品をはじめ、人気のパンやクッキー、便利な冷凍パンなどを取り揃え、より気軽にお買い求めいただける店舗へと生まれ変わります。

工場ならではの出来たて商品や、お買い得商品との出会いをお楽しみいただけます。

工場直売アウトレットでしか買えない商品をご用意

こだわりの味はそのままにお得な規格外品商品などを多数販売致します。

担当者コメント

[金谷ホテルベーカリー 営業業務部／部長 小栗 宏明]

「パンやクッキー・冷凍パンなど品揃え豊富にお得に販売する「アウトレット店」として新たにオープンいたします。皆様のご来店をお待ち申し上げております。」

金谷ホテルベーカリー アウトレット店

【所在地】栃木県日光市土沢992-1

TEL：070（8836）3488