【阪急うめだ本店】夏のバカンスを彩る「Sandals Fair」を開催。国内外の最旬サンダルと夏の新作ウェアが集結。

株式会社阪急阪神百貨店

Sandals Fair(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12698139_2067.html)

期間：2026年6月24日(水)～7月14日(火)

場所：阪急うめだ本店 4階 シューズギャラリー

2026年6月24日(水)～7月14日(火)の期間、4階 シューズギャラリーにて「Sandals Fair」を開催します。

ナチュラル派に愛されるジュートサンダルから、ディナーにも映えるきれいめストラップサンダル、アクティブに動ける厚底スポーツサンダルまで、旬のスタイルを幅広くラインアップ。 さらに、足元のおしゃれに加えて、強い日差しの中でも健やかな肌を保つための“リゾート・セルフケア”のヒントも併せてご提案します。

■リゾートシーンを華やかに飾りつつ、履き心地にもこだわる主役級サンダル

左から)「MANA(マナ)」(ヒール高 3.5cm) 29,700円 、「PALOMA BARCELÓ(パロマバルセロ)」(ヒール高 6cm) 55,000円

待ちに待った夏。行き先が青い海でも、緑豊かな高原でも、足元が“お気に入り”ならその旅はもっと輝くはず。リゾートサンダルを選ぶコツは、“開放感”と“自分らしさ”のバランス。 リゾートの景色に映える存在感がありながら、大人の女性にふさわしい上品さを兼ね備えたサンダルをご紹介します。

■ミニマリズムと華やかさを兼ね備えたきれいめサンダル

左から)「NEBULONI(ネブロー二)」(ヒール高 6cm) 64,900円、「Au BANNISTER(オゥ バニスター)」(ヒール高 2.5cm) 23,100円

背筋を伸ばして歩きたい日、大切な誰かと会う日のために、“歩きやすさ”だけでなく、立ち姿に自信を添えてくれる一足をご提案。知的な女性らしさを演出してくれる繊細なストラップサンダルや、感度の高さと大人の余裕を見せてくれる足首にワンポイントのアンクルストラップサンダルなどが揃います。

■アクティブシーンにおすすめの遊び心あふれるカジュアルサンダル

「UNITED NUDE(ユナイテッド ヌード)」 (ヒール高 7.5cm) 各49,500円

「UNITED NUDE(ユナイテッド ヌード)」より25SSよりスタートした“Delta Sporty”シリーズ。スニーカーとサンダルをドッキングした、ユニークなアイテムが登場。 シューレースとかかとのベルクロストラップで、サイズの微調整が可能に。 肌の露出も少なく、ソックスとスタイリングすることで、春から秋までお楽しみいただけます。

■週替わりで期間限定ブランドも登場！

〇「Terrace(テラス)」

期間：6月24日(水)～30日(火)

場所：4階 コトコトステージ42

※画像はイメージです

ヨーロッパ各地でセレクトした、個性豊かなインポートシューズが一堂に集結。 ヨーロッパらしい華やかな色味やデザイン、美しいシルエットが魅力のシューズをご紹介します。 サイズは21.0cmから26.0cmまでご用意。「自分に合うサイズがなかなか見つからない」というお悩みをお持ちの方も、様々な形や履き心地をお試しいただけます。

詳しくはこちら＞＞＞(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12698384_2067.html)

※6月19日(金)正午公開予定

酒井淑恵の“足元から整える、大人の洗練スタイル”お見立て会

30年以上にわたり女性の外見力・美意識・生き方をテーマに活動する酒井淑恵が、お一人おひとりの雰囲気やライフスタイルに合わせたコーディネートをご提案します。

◎開催日時：6月28日(日) 午後2時45分～5時25分

◎参加費：無料

※最終受付は午後5時となります

ご予約・詳細はこちらから＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1778465421020)

※6月17日(水)午前10時公開、6月19日(水)正午予約開始

また、6月28日(日)午後1時30分から2時には、『足元から整える大人の洗練スタイル術』をお伝えするセミナーを開催します。事前予約不要

〇MALIBU SANDALS(マリブサンダルズ)

期間：7月1日(水)～7日(火)

場所：4階 コトコトステージ42

サンダル (ヒール高 4.5cm) 14,300円

カリフォルニア発のフットウェアブランド「MALIBU SANDALS(マリブサンダルズ)」 が期間限定で登場。 伝統的なワラチサンダルをルーツに、軽やかさ・快適さ・モダンデザインを融合したサンダルは、日常から旅先まで幅広いシーンで活躍します。「マリブサンダルズ」ならではのしなやかな履き心地をご体感いただけます。

詳しくはこちら＞＞＞

(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12700515_2067.html)※6月26日(金)正午公開予定

〇ALM.(アルム)

期間：7月8日(水)～14日(火)

場所：4階 コトコトステージ42

※画像はイメージです

日本発のシューズブランド「ALM.(アルム)」。 特定のシーズンテーマを設けず、デザイナー自身が“今、本当に作りたい靴”をかたちにするシューズブランド。 木型・ヒール・ソールの開発から、デザイン・生産までを自社で手掛け、“デザイン性と履き心地の両立”を目指しています。 ブランド名「ALM.」には、日本人の美しい目を表す “ALMOND EYE” に由来する“繊細にデザインする”というニュアンスと、 韓国語で“美しい”を意味する『Aleumdaun(アルムダウン)』の想いが込められています。 細部にまでこだわりを込めたシューズが一同に揃います。

詳しくはこちら＞＞＞(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12700519_2067.html)

※7月3日(金)正午公開予定

■阪急うめだ本店のカテゴリースペシャリストがサンダル選びもお手伝い

リゾート気分を盛り上げる夏らしいジュート素材のサンダルや、華やかなスタイリングに映えるエレガントなサンダルなど、お客様のなりたいイメージを大切にブランドの枠を超えて、カテゴリースペシャリストがサンダル選びのお手伝いをします。

ご予約・詳細はこちらから＞＞＞(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1757583145409)

【Event Information】

期間中、サンダルをお買上げの方は、リゾート気分を盛り上げるアイテムが当たるカプセルトイ抽選会にご参加いただけます。

※一部対象外の売場がございます。予めご了承ください

※阪急阪神お得意様カードPREMIUM、阪急阪神法人お得意様カード、ペルソナ STACIA アメリカン・エキスプレス (R)カード、ペルソナSTACIAカード、エメラルドSTACIAカード、うめだ阪急ポイントカードのいずれかの会員様、もしくは4階 シューズギャラリー公式Instagram(https://www.instagram.com/hankyu_shoesgallery)をフォローいただいた方がご参加いただけます

※なくなり次第終了いたします

※詳しくは売場係員にお問合せください

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