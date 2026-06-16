【１０９シネマズ富谷】世界が注目する宮城出身若手アニメーション映画監督『鈴木竜也監督 特集上映』実施決定！本人登壇付き上映会＆描きおろしステッカー配布も！7月10日（金）～16日（木）で実施

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ富谷（宮城県富谷市大清水1丁目33番地1 イオンモール富谷別棟）で、宮城県出身・鈴木竜也監督の作品と鈴木監督が影響を受けた作品を上映する『鈴木竜也監督 特別上映』を7月10日（金）～16日（木）で実施します。期間中の7月11日(土）、7月12日（日）には、鈴木監督登壇付きの特別上映も行います。

『鈴木竜也監督 特集上映』概要

宮城県出身のアニメーション映画監督・鈴木竜也さんの特集上映を、7月10日（金）～16日（木）で実施します。鈴木監督がたった１人で1年半を費やし描きあげ大きな話題を呼んだ長編デビュー作『無名の人生』は国内外の映画祭で高い評価を受け、現在も世界各国で劇場公開されています。物語のはじまりが仙台を舞台とする同作に加え、短篇集『三人の男』を上映の他、鈴木監督が影響を受けた作品『殺人の追憶』『ドライヴ』『野獣死すべし』の上映を行います。期間中には鈴木監督ご本人に登壇いただき、作品や制作に関するエピソードを語っていただくトークイベント付きの上映会も実施予定です。

さらに入場者全員に今回の企画のために描きおろされた特別ステッカーを配布するほか、鈴木監督のイラスト展示や、オリジナルラベルドリンクが作れるサービス「TAG LIVE LABEL」から『無名の人生』パッケージの販売も決定しました。鈴木監督の魅力が詰まった今回の特集上映をお見逃しのないよう、皆様のご来館をお待ちしております。

「TAG LIVE LABEL」の詳細はこちら：https://tag-live-label.jp/

【プロフィール】

鈴木竜也

1994年12月3日生まれ。宮城県・仙台市出身。

東北芸術工科大学映像学科を卒業後、実写監督を志すも

流れ流れて歌舞伎町のオイスターバーの雇われ店長に。

コロナ禍を機に独学で作り始めた短編アニメが、国内の自主映画祭で数多の受賞。

2022年には鈴木竜也短篇集『三人の男』が劇場公開。令和5年度宮城県芸術選奨メディア芸術部門新人賞受賞。今作は、クラウドファンディングで制作費を集め、仙台の実家にこもり、１年半をかけて全て１人で描き上げた。

【特集上映】

◆上映作品

鈴木監督作品

『無名の人生』

『三人の男』

鈴木監督が影響を受けた作品

『殺人の追憶』

『ドライヴ』

『野獣死すべし』

◆上映スケジュール

7月10日（金）～16日（木）

※『ドライヴ』は7月10日（金）～12日（日）のみ上映

◆鑑賞料金

◇『三人の男』

一般・シニア・大学生・レイト：1,000円

※各種割引・無料招待券利用可能

◇他作品

一般・大学生・レイト：1,300円

※各種割引・無料招待券利用可能

◆チケット販売スケジュール

上映の2日前0時00分より１０９シネマズ富谷公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21時00分～

【鈴木竜也監督 登壇付き上映】

◆上映スケジュール

7月11日（土）14:30の回【上映後トーク+サイン会付】

18:10の回【上映前トーク】

7月12日（日）11:45の回【上映後トーク+サイン会付】

◆上映作品（2本立て上映）

『無名の人生』

『三人の男』

◆鑑賞料金

2,300円均一

※各種割引・無料招待券利用不可

◆チケット販売スケジュール

上映の2日前0時00分より１０９シネマズ富谷公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21時00分～

【他シアター鈴木監督登壇情報】

１０９シネマズ富谷の他、１０９シネマズプレミアム新宿とムービル（横浜市中区）でも鈴木監督登壇付き上映を実施します。

１０９シネマズプレミアム新宿

◆登壇日

７月１8日（土）

※詳細は劇場ホームページをご確認ください。

◆上映作品（2本立て上映）

『無名の人生』

『三人の男』

◆鑑賞料金

CLASS S：6,900円（シネマポイント会員：6,400円）

CLASS A：4,900円（シネマポイント会員：4,400円）

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※チケット金額にウェルカムコンセッション（ソフトドリンク・ポップコーン）含む

サービス料金を含む

※CLASS Sの方はプレミアムラウンジ「OVERTURE」をご利用いただけます。

サービスの詳細は下記よりご確認ください。

サービス詳細：https://109cinemas.net/premiumshinjuku/news/9208.html

◆チケット販売スケジュール

上映の2日前0時00分より１０９シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21時00分～

ムービル

◆登壇日

７月25日（土）

※詳細は劇場ホームページをご確認ください。

※ムービルでは監督登壇付き上映の他、7月24日（金）～7月30日（木）の1週間、

下記２作品を連日上映

◆上映作品

『無名の人生』

『三人の男』

◆鑑賞料金

◇監督登壇付き上映

2,300円均一

※各種割引・無料招待券利用不可

◇『無名の人生』

一般・大学生・レイト：1,300円

※各種割引・無料招待券利用可能

◇『三人の男』

一般・シニア・大学生・レイト：1,000円

※各種割引・無料招待券利用可能

◆チケット販売スケジュール

上映の2日前0時00分よりムービル公式ホームページにて販売開始

※シネマポイント会員は3日前の21時00分～

作品概要

◆『無名の人生』

監督・原案・作画監督・美術監督・

撮影監督・色彩設計・キャラクターデザイン・

音楽・編集：鈴木竜也

プロデューサー：岩井澤健治（『音楽』『ひゃくえむ。』）

声の出演：ACE COOL/田中偉登/宇野祥平

猫背椿/鄭玲美/鎌滝恵利

西野諒太郎(シンクロニシティ)/中島歩/毎熊克哉/大橋未歩/津田寛治

(C)鈴木竜也

仙台の団地でひっそりと暮らす、いじめられっ子の主人公。

やがて彼は、ある転校生との出会いから父親の背中を追ってアイドルを夢見るように。

そこから図らずも成り上がっていく主人公の美しくも悲哀に満ちた人生が、高齢ドライバーや芸能界の闇、若年層の不詳の死、戦争など、今まさに我々が直面する数々の問題を背景に描かれていく。

「本当の名前を呼ばれることの無かった男」が最後に直面する、誰も見たことのない景色とはーーー。

◆『鈴木竜也短篇集 三人の男 MEAN ANIMATION』45min/2022

監督・原案・映像・編集・制作・予告編/ポスター制作：鈴木竜也

下記３作品の短編集

『MAHOROBA』（14min/2021）

声の出演:及川耕平/工藤海里

監督・原案・映像・編集・音楽・制作:鈴木竜也

２０２０年。ブラック企業に勤める“僕”は、東京から脱出する。

次々と襲いかかる不幸の先に、彼が見たものとはーー

世の中への不信感を、躍動感あふれる自由な表現で打破

しようとする、魂を揺さぶる唯一無二のアニメーション。

(C)鈴木竜也

『yoidore』（4min/2021）

音楽:the dust.

監督・原案・映像・編集・制作:鈴木竜也

シンガーを諦めた男が、酔って駆け込んだ公衆便所でトリップ。夢に溺れる一夜の狂騒を描いた、横ノリ必須のロックミュージカル。都内のライブハウスを中心に活動中の

“酒呑みロックバンド”、「the dust.」の楽曲『yoidore』のMVとして描き下ろされた。

(C)鈴木竜也

『無法の愛』（23min/2022）

声の出演：巴山祐樹/小林桃香/くれは/彼方/

富田大秀/大門嵩

監督・原案・映像・編集・音楽・制作:鈴木竜也

真夜中。工事現場。カラーコーン頭の男とピンク髪の女が、強烈に出会う。

はみだし者ふたりの、四半世紀にわたる愛と善悪についての刺激的な物語。

センセーショナルな題材に切り込み、倫理観をぐらつかせる、渾身の最新作！

俺たちは走る、この世界を置き去りにしてーー。

(C)鈴木竜也

◆『殺人の追憶』

監督：ポン・ジュノ

出演：ソン・ガンホ、キム・サンギョン、

パク・ヘイル

1986年、ソウル近郊の農村で若い女性の変死体が発見された。

その後も同じ手口の連続殺人事件が発生。

現地には特別捜査本部が設置され、地元の刑事パク・トゥマン（ソン・ガンホ）とソウル市警から派遣されたソ・テユン（キム・サンギョン）がこの難事件に挑む。性格も捜査方法も対称的な二人は衝突しながらも、ついに有力な容疑者を捕らえるのだが…。

(C)2003 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

◆『ドライヴ』（R15+）

監督：ニコラス・ウィンディング・レフン

出演：ライアン・ゴズリング、

キャリー・マリガン、

アルバート・ブルックス、

オスカー・アイザック、ロン・パールマン

昼はハリウッドのスタントマン、夜は強盗の逃走を請け負う運転手“ドライバー”。家族も友人もなく孤独に生きる男は、同じアパートに暮らす子連れの女性アイリーンと出逢い、互いに魅かれあう。

(C)2011 Drive Film Holdings, LLC. All rights reserved.

しかし、彼女の夫が服役を終え帰還。ドライバーも一度は身をひく覚悟を決めるが、夫を組織から足抜けさせるための犯行を手伝ううちに、次第にマフィアの罠に絡め取られてしまう。愛する人を守るため、ドライバーは裏社会を相手に危険な闘いを仕掛けていくが――

◆『野獣死すべし』

監督：村川透

原作：大藪春彦

出演：松田優作、鹿賀丈史、室田日出男、

小林麻美

優れた頭脳と射撃の腕を持つ伊達（松田優作）は、通信社の記者として世界各地の戦場を渡り歩いた後、退社した今は優雅な生活を送っていた。

ある日、大学の同窓会に出席した彼は、ウェイターの真田（鹿賀丈史）に、自分と同じ野獣の血を感じー。

１０９シネマズとは

(C)KADOKAWA 1980

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2024年3月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役の常設キッズ向けシアター「KIDS CINEMA」のほか、全劇場に字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を完備するなど、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

リンク一覧

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・１０９シネマズ富谷 公式X：https://x.com/109_tomiya