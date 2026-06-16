【新横浜プリンスホテル】“選べる楽しさ”と“豪快グリル”を堪能！サーロインステーキ付きビアガーデンプラン販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）では、2026年9月30日（水）まで、ホテル屋上の「ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA」にて、ビアガーデンプランを販売いたします。

ビアガーデンプラン

手ぶらでバーベキューをお楽しみいただける「ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA」。開放感あるホテル屋上のBBQで楽しむ、ボリューム満点のビアガーデンプランが登場。

ROOF TOP BBQ BREEZE TERRACE SHINYOKOHAMA

メインには、ジューシーな「サーロインステーキ」をご用意。さらに、8種類の中からお好みのメニューを1品お選びいただける、“選べる楽しさ”も魅力のひとつです。選べるメニューには、スパイス香る「味わいケイジャンスペアリブ180g」、食べ応え抜群の「漬け込み牛カルビ250g」、香草が香る「鶏もも肉バジル風味200g」など、お酒との相性抜群のラインアップをご用意。さらに、「ぐるぐるウインナー150g」や「牛タンスライス100g」といった定番BBQメニューのほか、「焼きおにぎり2個」「ガーリックバケット1本」「ピザ1枚」など、シェアして楽しめるメニューもお選びいただけます。

ビアガーデンプラン

仲間同士の集まりや会社帰りの飲み会、女子会など、さまざまなシーンでお楽しみいただける夏限定プランです。

ビアガーデンプラン 概要

【期間】2026年9月30日（水）まで

【時間】平日：12:00NOON～3:00P.M. / 6:00P.M.～9:00P.M. ※3時間制

休日：10:30A.M.～1:30P.M. / 2:30P.M.～5:30P.M. / 6:30P.M.～9:30P.M. ※3時間制

【料金】1名さま\5,000

【メニュー内容】

サーロインステーキ150g／8種類の中から選べるお料理（味わいケイジャンスペアリブ180g、漬け込み牛カルビ250g、鶏もも肉バジル風味200g、ぐるぐるウインナー150g、牛タンスライス100g、焼きおにぎり2個、ガーリックバケット1本、ピザ1枚）／枝豆食べ放題／飲み放題（アルコール・ソフトドリンク）

【ご予約】Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/restaurant/contents/rooftop-bbq/

ご予約 :https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/restaurant/contents/rooftop-bbq/

【お問合せ】TEL：050-5794-6660（受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.）

★肉の日キャンペーン開催★

毎月29日の「肉の日」には、トマホークステーキやTボーンステーキなど、人気部位が通常価格の29%OFFでお楽しみいただけます。

※料金には消費税が含まれております。

※天候により営業を中止させていただく場合がございます。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（6月16日）の情報であり変更になる場合もございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目食物アレルギー(えび、かに、くるみ、小麦、そば、乳、卵、落花生)のみとさせていただきます。

※特定8品目を含むすべての食材は同一環境で調理しておりますので、あらかじめご了承ください。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。