【全8色の圧倒的カラバリ】夏にぴったりな“溶けないアイス”「鯱もなかくずバー」に新色登場！創業119年の老舗「元祖 鯱もなか本店」からカラフルな夏の誘惑

有限会社元祖鯱もなか本店

明治40年（1907年）創業、名古屋の伝統銘菓「元祖 鯱もなか」を製造・販売する有限会社元祖鯱もなか本店（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：古田 花恵）は、夏の人気商品である「鯱もなかくずバー」に、新フレーバー「メロン」と「ホワイトレモン」を追加し、2026年6月11日（木）より販売開始いたします。

これにより、目にも鮮やかな全8色のカラーバリエーションが完成。夏の新しいひんやり和スイーツとして展開してまいります。

1. 開発の背景 ── 「伝統の味」を、現代の「楽しむ文化」へ

当店は119年にわたり名古屋で和菓子を作り続けてまいりましたが、近年、SNSを通じて全国の若い世代のお客様との繋がりが深まっています。

特に夏場、お土産として人気の「鯱もなかくずバー」を複数種類購入し、ご自身の好きなアイドルやキャラクターの「メンバーカラー（推し色）」と組み合わせてSNSにアップしてくださるお客様が急増いたしました。

「和菓子をもっとポップに、自分らしく楽しんでほしい」

その想いから、これまでの6色に「緑（メロン）」と「白（ホワイトレモン）」を加えた、圧巻の全8色のカラーグラデーションを完成させました。

2. 新商品の特徴 ── “溶けないアイス”だから、写真撮影も焦らずキレイに！

葛粉を使用し、凍らせてシャリッと、少し溶けてもっちりとした食感が楽しめる「鯱もなかくずバー」は、一般的なアイスキャンディーのようにポタポタと溶け落ちないのが最大の特徴です。

夏の野外イベントへの持ち歩きはもちろんのこと、お気に入りのグッズやアクリルスタンド等と並べて写真を撮る際も、溶けるのを焦らずにゆっくりと美しい写真を撮影していただけます。

メンバーカラーの「鯱もなかくずバー」で応援！

3. 全8色のカラーバリエーション

■新フレーバー（2種）

メロン（緑） ／ ホワイトレモン（白）

■既存フレーバー（6種）

ラムネ（水色） ／ みかん（オレンジ） ／ コーラ（茶） ／ ブドウ（紫） ／

パイナップル（黄） ／ いちご（赤）

4. 本店ご来店＆公式LINE登録で「元祖 鯱もなか」をプレゼント！

大須の本店へご来店いただき、公式LINEをお友だち追加していただいた皆様には、100年以上続く当店の看板商品「元祖 鯱もなか」をその場で1つプレゼントいたします。

カラフルな「鯱もなかくずバー」と合わせて、名古屋の伝統の味をお得にお楽しみください。

※プレゼントはお一人様1回限りです。

（すでにLINEクーポンをご利用済みの方は、今回のプレゼントはご利用いただけません。）

5. 商品概要

看板商品「元祖 鯱もなか」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/12_1_0e4429c20dea644002eea0cbda1d2f2e.jpg?v=202606100751 ]

6. 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/12_2_880684403695d9328134fb094510579e.jpg?v=202606100751 ]

オリジナルグッズも展開！Tシャツもカラバリ豊富ですご近所の方から観光の方まで、ご来店いただいています

7. ブランドの主な実績

- 将棋棋士・藤井聡太氏の対局時「勝負おやつ」として選出- SKE48、名古屋グランパスとのコラボレーション実績- 地上波TV番組への複数回の出演- 名古屋駅・中部国際空港・名古屋城をはじめとする県内主要観光拠点での販売- 2026年3月：「美少女図鑑AWARD2026」にて企業賞『元祖鯱もなか賞』を授与

8. 本件に関するお問い合わせ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118877/table/12_3_1c3bf1eb8abad492b69b8dbc64113181.jpg?v=202606100751 ]

※本リリース内容は予告なく変更となる場合がございます。

最新情報は当社公式X（@shachimonaka(https://x.com/shachimonaka)）をご確認ください。