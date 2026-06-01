みんなのバーベキュー事情を大調査！人気の食材・場所・面倒なことは？【1000人アンケート】

大昔から楽しまれてきたバーベキュー！

株式会社ナビット

「バーベキュー」という言葉のはじまりは、カリブ海の先住民族の言葉で、「肉を焼くための木製の台」を意味する「barbacoa（バルバコア）」にあるそうです。

その後、英語圏に広まる中で「barbecue（バーベキュー）」と変化していったそうです。

「バーベキュー」のルーツは非常に古く、16世紀ごろにまでさかのぼるとされています。

新大陸を訪れたスペイン人が、現地にあった肉の調理法に自国の技術を取り入れたことで、現在の「バーベキュー」につながるスタイルが形づくられました。



そこからアメリカで独自の発展を遂げ、今では世界中で親しまれる文化になっています。

ナビットは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「バーベキューについて」アンケートを実施しました。

・調査期間：2026年3月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

バーベキューをする場所は、「バーベキュー施設」

【調査】

バーベキューはどこですることが多いですか？(複数選択)※回答数1,308人

「バーベキューはどこですることが多いですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「バーベキュー施設」が158人、「自宅」が141人、「キャンプ施設」が137人と続きました。

バーベキュー用品は私物を使用する人が多い

【調査】

バーベキュー用品はレンタルしますか？（対象：1,000名）

バーベキュー用品をレンタルするかどうかについては、「私物を使用する」が21.8％、「レンタルをする」が9.1％、「レンタルと私物の併用」が4.6％という順になりました。私物を使用する人が多いようです。

バーベキューで食べるものは、「牛肉」が人気

【調査】

バーベキューでよく食べるものは何ですか？(複数選択)※回答数2,600人

「バーベキューでよく食べるものは何ですか？」という質問を複数選択可で行ったところ、「牛肉」が350人、「ソーセージ」が317人、「野菜」が298人と続きました。「牛肉」が人気のようですね。

バーベキューで一番めんどうなことは、「片づけ」

【調査】

バーベキューで一番めんどうだと感じることは何ですか？（対象：1,000名）

バーベキューで一番めんどうだと感じることについては、「片付け」が26.3％、「準備」が5.4％、「ゴミ処理」が4.0％と続きました。片付けやごみ処理などの後処理がめんどうだと感じている方が多いようです。

みんなの記憶に残るバーベキュー体験談

今回は、「バーベキューで印象に残っているエピソードがあれば教えてください」という質問をフリー回答で実施しました。一部回答を原文のままピックアップして紹介します。

「友人たちと公園に集まり女性だけでバーベキューをしたが、火をおこすことができず、近くを通ったおじさんに火を起こしてもらった」

「夜の海岸でわざわざ強風の中バーベキューをしたこと。どうしてもその日にしたかった」

「竹藪を伐採して、竹を薪代わりに使用したら、炎で跳ねて大変な目にあった」

「地引網のイベントでとった魚をその場で素揚げにして約200匹以上を40人位でうまいうまいといって食べた10年位前の記憶が忘れられません」

「バーベキュー」では、料理のおいしさはもちろん、火起こしや天候、場所ならではのハプニングも思い出として残りやすいようです。

うまくいかなかったことも、時間が経つと笑って話せるエピソードになるのが、「バーベキュー」の魅力のひとつといえるでしょう。

バーベキュー施設はいつからいつまで予約できるの？

今回のアンケートでも、「バーベキュー施設」を利用して楽しんでいる方が多いことがわかりました。では、こうした施設はいつ頃利用できるのでしょうか。



たとえば、新潟県の冒険公園SHIUNは4月1日～11月30日、

北海道の前田森林公園バーベキュー広場は4月29日～11月3日まで利用可能となっており、多くの施設が春から秋にかけて営業しているようです。

まさに今は、バーベキューを楽しむのにぴったりの季節。本格的な暑さを迎える前に、外での時間を満喫してみるのもよさそうですね。

「1000人アンケート」とは

「1000人アンケート」は、回答モニター付きのアンケートサービスです。回答モニターは主婦を中心とした全国63,400人のうちの1000人がアンケートにお答えします。カード決済のWebサービスですので、24時間365日稼働しており、ビジネスのスピード感を阻害しません。プリセットを使ったアシスト機能で始めての方でも簡単にアンケートが始められます。

1000人アンケートの特長

1.アシスト機能を使って設問を自分で編集

2. 全国63,400人の主婦層（20代～）が最短2日で回答

3. データレポートやテキストマイニングも対応(オプション)

4. カード決済なのでいつでもアンケート実施が可能

1000人アンケート価格表

ナビットの「1000人アンケート」是非ご利用ください！

★「1000人アンケート」詳細はこちら★

https://survey.navit-research.jp/

★「1000人アンケート」お申し込みはこちら★

https://survey.navit-research.jp/welcome/sign_up

【会社概要】

■会社名 株式会社ナビット

■代表者 代表取締役 福井泰代

■設 立 2001年1月

■所在地 東京都千代田区九段南1-5-5 九段サウスサイドスクエア8F

■ＴＥＬ 03-5215-5713

■ＦＡＸ 03-5215-5702

■ＵＲＬ https://www.navit-j.com/

■E-Mail webmaster@navit-j.com

【本リリースの引用・転載時のお願い】

・事前に株式会社ナビット 広報担当まで連絡頂けますようお願い申し上げます。

・クレジットと出典元のリンクを明記していただきますようお願い申し上げます。

＜例＞「株式会社ナビット（データ活用なう）が実施した調査結果によると…

https://www.navit-j.com/media/?p=109748