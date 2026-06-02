今年で6年目を迎える国内最大級のフランス菓子イベント「ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026」が、2026年7月1日(水)から7月31日(金)まで開催されます。今年は「シャルロット」を共通のテーマスイーツに、過去最高の488店が参加予定です(昨年は311店参加、約7万人が来店)。今年もパティスリー業界をあげてシェフ＆お客様参加型のX企画「スイーツ名言＆推し活」や、令和6年能登半島地震による被災地支援のための「北陸支援企画」、「子ども食堂への支援」、「Instagramフォトキャンペーン」などを実施します。





2026年5月14日に都内で開催されたプレス発表会ではフランス菓子研究家 大森 由紀子さんをMCに迎え、注目シェフによるスピーチなどが行われました。今年も夏のパティスリーめぐりが各地で盛大に開催されます。

●イベント公式ホームページ： https://francepatisserieweek.com/

プレス発表会で登壇した注目シェフたち。左から4番目がフランス菓子研究家 大森 由紀子氏





【テーマスイーツ「シャルロット」とは？】

「シャルロット(Charlotte)」は、18世紀から19世紀初頭にかけて誕生し、イギリス王 ジョージ3世の妃・シャーロット王妃に由来するとされるクラシックなフランス菓子。イギリスの伝統菓子トライフルをルーツに持ち、フランスの著名な料理人アントナン・カレームによって洗練され、現在のようなエレガントな冷製デザートへと発展しました。

中央にはババロアやクリーム、その周囲にはビスキュイを配置、優雅な帽子を思わせる美しいフォルムが魅力です。華やかで繊細な佇まい、構造の美しさ、なめらかな口どけに高度な技術が求められる、まさに“職人技の結晶”です。

シャルロットの基本的な構図





【ダイナースクラブ フランス パティスリーウィークとは？】

「全国のフランス菓子店とパティシエを応援すること」、「フランスの伝統菓子の魅力を再発見すること」をモットーに、2021年より開催しているパティスリーの祭典。各地の洋菓子店やホテルなどの職人がその年の共通テーマ菓子に沿って独自に考案し、期間限定で提供販売。使用材料、価格、1日あたりの販売個数などは店ごとに自由設定。大量生産ではなく、一つ一つ手作りしたシェフ渾身のお菓子を“食べ比べ”できるのが醍醐味です。





【注目シェフのシャルロットとダイナースクラブ特典】

注目シェフたちの店ではイベント開催期間中、ご来店時にダイナースクラブカードをご提示いただくと、店ごとに特別な特典をご用意しております。(※ダイナースクラブ会員限定販売ではございません。どなたでも購入可能)。

注目シェフプロフィール： http://greencreate.boo.jp/PR/fpw2026





「Mont St. Clair」の「加賀棒茶」使用の「シャルロットほうじ茶セザム」

「Mont St. Clair」東京・自由が丘

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/montstclair/

能登食材「加賀棒茶」を使用、「シャルロットほうじ茶セザム」





「LE CHOCOLAT DE H」の「能登産そば蜂蜜」使用の「シャルロットポワール」

「LE CHOCOLAT DE H」埼玉・吉川市

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/le-chocolat-de-h/

能登食材「能登産そば蜂蜜」を使用、「シャルロットポワール」

ダイナースクラブ特典：ドリンクチケットをプレゼント





「LE MUSEE DE H KANAZAWA」の能登食材「ブルーベリー、珠洲の塩、 卵、能登ワイン」を使った「シャルロットパルマ」

「LE MUSEE DE H KANAZAWA」石川・金沢市

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/le-musee-de-h/

能登食材「ブルーベリー、珠洲の塩、卵、能登ワイン」を使用、「シャルロットパルマ」





今年も「北陸支援企画」として参加店が積極的に北陸の食材を使用し、北陸の魅力を発信。石川県七尾市出身の有名シェフ辻口 博啓氏※は、地震後SNSなどで呼びかけ、2024年4月に義援金(約3,083万円、216団体・個人を含む)を石川県知事に贈呈しました。国内と韓国に11ブランドを展開する辻口氏は上記の3店舗で本イベントに参加し、北陸食材を活用します。

※「辻口 博啓氏」の「辻」の字は、正式には一点しんにょうです

右がオーナーシェフ辻口 博啓氏、左がLE CHOCOLAT DE Hスーシェフ 川端 慎也氏。





「Patisserie Plaisiraile」シェフパティシエール 石渡 未来氏の「シャルロット・オ・ペッシュ」

「Patisserie Plaisiraile」東京・代沢

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/plaisiraile/

シェフパティシエール 石渡 未来氏、「シャルロット・オ・ペッシュ」

ダイナースクラブ特典：フィナンシェを1点プレゼント





「L'Artisan Moderne」オーナーシェフ長嶋 正樹氏の「シャルロット オ フレーズ マスカルポーネ」

「L'Artisan Moderne」東京・目黒

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/artisan-moderne/

オーナーシェフ 長嶋 正樹氏、「シャルロット オ フレーズ マスカルポーネ」

ダイナースクラブ特典：シャルロットを10％オフ





「ポムルージュ」オーナーシェフ 小熊 亮平氏の「シャルロット・ノワール」

「ポムルージュ」千葉・柏

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/pomme-rouge/

オーナーシェフ 小熊 亮平氏、「シャルロット・ノワール」

ダイナースクラブ特典：フィナンシェを1点プレゼント





「ジャヌ パティスリー」ペストリーシェフ 野口 ゆきえ氏の「フローラ」

「ジャヌ パティスリー」東京・麻布台

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/janu-patisserie/

ペストリーシェフ 野口 ゆきえ氏、「フローラ」

ダイナースクラブ特典：焼き菓子(マドレーヌまたはフィナンシェ)を1点プレゼント





「パティスリー オンディーヌ」オーナーシェフ 宮地 弘毅氏の「シャルロット オリアンタル」

「パティスリー オンディーヌ」東京・東麻布

https://francepatisserieweek.com/pastryshops/patisserie-ondine/

オーナーシェフ 宮地 弘毅氏、「シャルロット オリアンタル」

ダイナースクラブ特典：2,000円以上のご利用で450円以下のプチガトーを1点プレゼント





同じテーマながら各店が自由な発想で考案するので、見た目も味もバリエーション豊か。





【6/27に千葉県内の子ども食堂にて「新作ケーキ試食会」を開催】

日時 ：6月27日(土)14:00～16:00

場所 ：アミュゼ柏3階 料理実習室

人数 ：定員20名(事前予約制 ※現在は申込を終了しています)

スイーツ提供店：ポムルージュ(注目シェフとしてプレス発表会に登壇)

主催 ：柏市こども食堂連絡会

共催 ：ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク事務局





新作「シャルロット・ノワール」にはヴァローナ社のグアナラを使用。今年、40周年を迎えたグアナラのカカオの力強い味わいと華やかな香りを最大限に生かしたお菓子です。ミュールのジュレとクレームをグアナラのムースで包み込み、さらにグアナラのグラサージュショコラでコーティング。外側にもショコラのビスキュイ・キュイエールをあしらっています。「夏に楽しむショコラ」をテーマに、しっかりとしたカカオ感を残しながらも、軽やかで香り豊かな仕上がりに。ショコラとミュールの美しいマリアージュをお楽しみいただけます。

子どもたちに配られる「ポムルージュ」のシャルロットにはヴァローナ社のグアナラを使用。





【イベント概要】

イベント名：ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク2026

開催期間 ：2026年7月1日(水)～7月31日(金)

※一部、店により実施期間が少し異なります

概要 ：全国の参加店が期間中に共通テーマのスイーツを

一般客向けに提供・販売。

ダイナースクラブ会員には一部の店で特典がありますが、

どなたでも購入可能です。

開催場所 ：全国488店(北海道・東北37店、関東271店・中部・北陸49店、

近畿69店、中国・四国23店、九州・沖縄39店)

主催 ：ダイナースクラブ フランス パティスリーウィーク事務局

特別後援 ：在日フランス大使館

特別協賛 ：ダイナースクラブ(発行会社：三井住友トラストクラブ株式会社)





公式パートナー：

ヴァローナ ジャポン株式会社、ノホイ(ヴァローナ ジャポン株式会社)、マルホン胡麻油(竹本油脂株式会社)、サンペレグリノ(日仏貿易株式会社)、メゾンペリエ(日仏貿易株式会社)、マンフレール／DAMMANN FRERES、レ ヴェルジェ ボワロン(日仏商事株式会社)、ラ ローズ ノワール(日仏商事株式会社)、ガルバーニ(ラクタリス・ジャポン)、プレジデント(ラクタリス・ジャポン)、ソシエテ(ラクタリス・ジャポン)、貝印株式会社、マスネ(ドーバー洋酒貿易株式会社)、住商モンブラン株式会社、マイリトルボックス、アンスティチュ・フランセ





【ダイナースクラブとは】

昨年、世界で75周年、日本で65周年を迎えた、食を起源とするダイナースクラブは、厳選されたレストランでの優待や会食イベントなど、食にまつわる多彩なサービスをご用意。さらに、トラベル、エンタメ、ゴルフなど幅広い分野で会員様をサポートするサービスを取り揃えています。日常使いから特別な日まで、会員様の人生を彩るクレジットカードです。