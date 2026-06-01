6月の全巻セットはなんと最大70％OFF！dアニメストアで人気のコミック・ノベルをおトクに揃えよう！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1）の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の『dアニメストア』（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、人気のコミック・ノベルが最大70％OFFで購入できるおトクなキャンペーンを開催中です。アニメも原作も、dアニメストアで思い切り楽しんでください！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 一部個別課金あり

▼最大70％OFF！コミック全巻セットが超おトク！

特集ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000021

【キャンペーン期間】

2026年6月1日（金)～2026年6月30日(火）

*セットおよび記載価格は、2026年4月1日時点の配信情報を対象としています。

転生したらスライムだった件

1～31巻セット

24,552円 ▶ 7,347円

ようこそ実力至上主義の教室へ

1～12巻セット

7,568円 ▶ 2,266円

クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった

1～7巻セット

5,093円 ▶ 1,524円

最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？

12冊セット

8,481円 ▶ 2,540円

【6月のコミック・ノベル全巻セット70％OFFラインナップ】 ※順不同

転生したらスライムだった件、ようこそ実力至上主義の教室へ、ようこそ実力至上主義の教室へ ２年生編、クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった、杖と剣のウィストリア、最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？、最強の王様、二度目の人生は何をする？、灰原くんの強くて青春ニューゲーム、キルアオ、魔入りました！入間くん、スノウボールアース、リィンカーネーションの花弁、夜桜さんちの大作戦、マリッジトキシン、黒猫と魔女の教室、カナン様はあくまでチョロい、お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件、Re:ゼロから始める異世界生活 第五章 水の都と英雄の詩、Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 第四章 聖域と強欲の魔女、Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 第三章 Truth of Zero、Re：ゼロから始める異世界生活 第二章 屋敷の一週間編、Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 第一章 王都の一日編、異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する、春夏秋冬代行者 春の舞、MAO、愛してるゲームを終わらせたい、左ききのエレン、神の雫、ニワトリ・ファイター

▼さらに！コミック・ノベル32作品の全巻セットが50％OFF！注目作品はこちら！

対象作品一覧ページ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/book/CJ/CJ00000021

6月30日（火）までの期間限定で、まとめ買いがおトクです！

●コミック

名探偵コナン

1～108巻セット

62,964円 ▶ 31,428円

●ノベル

Re：ゼロから始める異世界生活

46冊セット

33,055円 ▶ 16,518円

【6月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

●コミック

呪術廻戦、葬送のフリーレン、勇者パーティを追い出された器用貧乏 ～パーティ事情で付与術士をやっていた剣士、万能へと至る～、名探偵コナン、貴族転生 ～恵まれた生まれから最強の力を得る～、魔術師クノンは見えている、ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～はじまりの召喚士、お気楽領主の楽しい領地防衛、上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花、化物語、こちら葛飾区亀有公園前派出所、ジョジョの奇妙な冒険 第9部 ザ・ジョジョランズ、ジョジョの奇妙な冒険 第8部 ジョジョリオン、ジョジョの奇妙な冒険 第7部 スティール・ボール・ラン カラー版、ジョジョの奇妙な冒険 第6部 ストーンオーシャン

転生したらドラゴンの卵だった ～イバラのドラゴンロード～、死亡遊戯で飯を食う。、デスマーチからはじまる異世界狂想曲、召喚された賢者は異世界を往く ～最強なのは不要在庫のアイテムでした～、王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強魔法師、貴族だらけの学園で無双する～、俺の死亡フラグが留まるところを知らない

●ノベル

ようこそ実力至上主義の教室へ、Re：ゼロから始める異世界生活、転生したらスライムだった件、クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった【電子版】、最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？、灰原くんの強くて青春ニューゲーム、【新装版】自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う、異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する、春夏秋冬代行者、「りゅうおうのおしごと！」シリーズ

▼dアニメストア会員・初回購入の方限定のクーポンを配布中！コミック・ノベルをおトクに読もう！

今月も、電子書籍がおトクに購入できる限定クーポンを配布しています。

dアニメストア会員・電子書籍をはじめて購入される方が利用できる、90％OFF・割引上限5,500円（税込）の特別なクーポンを、ぜひご活用ください！

その他にもおトクなクーポンを配布中！

dアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

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◆ご利用料金：月額660円(税込)

※アプリから入会いただく場合は月額760円（税込）です。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。

【初回は初月無料】

※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】