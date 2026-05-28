世界最小の運用可能な光地上局、試験運用でその能力を証明





宇宙と地上間でデータを安全かつ迅速に転送

U.S. Space Development Agency規格に適合

英国の Liz Lloyd宇宙担当大臣はこのニュースを歓迎

購入ユニットとサービス契約を提供

オックスフォード（イングランド）, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- レーザー通信企業のArchangel Lightworksは、世界最小の展開可能な実用光地上局TERRA-Mの実地試験を成功裏に完了し、その能力を証明しました。このニュースは、英国の Liz Lloyd宇宙担当大臣によって温かく歓迎され、試験には英国のDefence Science and Technology Laboratoryが資金を提供しました。



Proved its capability: the Archangel Lightworks TERRA-M deployable operational optical ground station



今月初め、地中海地域で行われた数日間にわたる実地試験において、TERRA-Mと低軌道衛星との間で、データが安全かつ迅速に転送されました。実地試験では、U.S. Space Development Agencyのレーザー通信規格が使用され、信頼性を証明するために複数回にわたり実施されました。

TERRA-Mの光学ヘッドは高さ1.1m、直径0.7mと、来の光地上局に比べてはるかに小型です。外部ドームを必要とせず、軽車両や航空機で簡単に運搬でき、ビルの屋上にも簡単に設置できます。TERRA-Mユニットおよび「Ground-Station-as-a-Service（GSaaS）」契約は、すでに顧客への販売および納入が進められています。

「TERRA-Mは、衛星との迅速で安全なデータ転送が可能であると同時に、必要な時点で展開・再配置できるほど小型であるというユニークな特徴を備えています」と、Archangel Lightworksの最高経営責任者（CEO）であるRichard Johansonは述べています。

「当社は、耐障害性に優れた、大規模展開が可能な地上光通信局ネットワークの提供に向けて邁進しています」と、Johansonは付け加えています。「宇宙由来の情報および通信ソリューションへの需要は飛躍的に拡大し続けています。当社の技術がこのエキサイティングな新しいグローバル通信インフラの一翼を担うことになり、大変嬉しく思います。」

Liz Lloyd 宇宙担当大臣は次のように述べています。「Archangel Lightworksは、次世代宇宙技術の分野で世界をリードする英国のイノベーションの好例です。TERRA-Mの試験の成功は、英国がレーザー通信の最前線にあり、将来のグローバル・コネクティビティを支える最先端の製品を開発していることを示しています。」

「このような国内の能力への投資は、国家安全保障を強化し、経済成長を促進し、最も支援を必要としている地域社会に機会をもたらします」と、Lloyd氏は付け加えています。「英国政府は、Archangel Lightworksを支援できたことを誇りに思っています。これは、わが国の宇宙産業がどのような成果を上げられるかを如実に示すものです。」

TERRA-Mは小型であるため、既存の通信インフラから離れた場所 、つまりネットワークの「エッジ」に容易に設置することができます。既存の光地上局とは異なり、専用の建物も、固定された保護ドームも必要ありません。そのモジュラー設計は、幅広いレーザーコム規格や端末との相互運用性を可能にするために開発されました。

衛星との間で交わされるレーザー通信は、次世代宇宙インフラの重要な構成要素であり、急増する衛星通信トラフィックを支え、無線によるデータ伝送に代わる、大容量かつ安全な手段を提供します。 衛星インターネット・バックホールと地球観測データ転送は、レーザー通信の主な用途のひとつであり、アルテミスのような宇宙探査ミッションもサポートしています。

この技術は商業用と防衛用の両方に応用でき、地上ケーブルや海底ケーブルに伴う脆弱性を回避することができます。また、大容量の衛星通信を地域社会に提供することで、デジタルデバイドを解消する可能性もあります。軌道上データセンターの活用によりコンピューティングが軌道上へと移行するにつれ、宇宙のネットワークと地上のネットワークをシームレスにつなぐうえで、地上光通信インフラの役割はますます重要になっていくでしょう。

Archangel Lightworksの投資家には、Santander Alternative Investments、National Security Strategic Investment Fund、Blackfinch Ventures、Oxford Capital、Lycka Limited、Oxford Science Enterprisesが含まれます。同社は先月、シリーズA資金調達ラウンドで1,350万ドル（1,000万ポンド）をオーバーサブスクライブで調達し、これまでの資金調達総額は2,000万ドルに達しています。

Archangel Lightworksは、 UK Space Agency,、英国のDepartment of Science and Technology (DSIT)、 UK Ministry of Defenceの支援も受けています。同社はStarcloudやOmantelなどの企業と覚書を交わしており、多くの商業契約を結んでいます。

Archangel Lightworksについて

Archangel Lightworksは、宇宙のネットワークと地上のネットワークをつなぐ展開可能な通信システムを構築しています。今日の宇宙と地上のネットワークは十分に接続されておらず、安全ではなく、不十分で、脆弱です。宇宙と地上を結ぶ大容量で安全なリンクが求められています。私たちは、光端末のサイズ、重量、消費電力（SWaP）を下げ、レーザーコムを手頃な価格で利用できるようにしています。当社の主力製品であるTERRA-Mは小型の光地上局です。TERRA-Mは、必要な場所に配備可能でレジリエントな接続性をもたらし、経済的包摂から気候変動まで、地球上で最も重大な問題の解決に貢献します。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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