住友商事のCVCが、エンタープライズ企業に対する顧客接点領域のAIネイティブ化支援・AIエージェント開発を行うsecondz digital（セカンズデジタル）へ共同リード出資

住商ベンチャー・パートナーズ株式会社

住友商事株式会社のコーポレートベンチャーキャピタルである「住商ベンチャー・パートナーズ株式会社（代表取締役社長：山木 英裕、本社：東京都渋谷区、以下「住商ベンチャー・パートナーズ」）」は、エンタープライズ企業向けに顧客接点領域のAIネイティブ化支援・AIエージェント開発を行うsecondz digital株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：板井 龍也、以下「secondz digital」）のシリーズA 1stラウンドにおいて、ジャフコ グループ（以下「JAFCO」）と共同リード投資家として出資したことをお知らせいたします。

生成AIやAIエージェントの進化により、企業の営業活動は大きな転換点を迎えています。企業調査、顧客理解、仮説構築、提案準備といった営業の前工程は、人が担う業務から、AIエージェントが担う業務へと移行しつつあります。

secondz digitalは、こうした構造変化を捉え、営業プロセスを実際に遂行するAIエージェントの開発に初期から取り組んできました。同社は、単なるツール提供にとどまらず、AI戦略の設計、営業業務を担うAIエージェントの開発、現場業務への実装・定着までを一気通貫で支援しています。加えて、AEO（AI Engine Optimization）／GEO（Generative Engine Optimization）領域において、いち早く実践的な支援を開始した先行プレイヤーです。

住商ベンチャー・パートナーズは、同社の市場に対する先見性、エンタープライズ領域での実装力、そして中長期的な成長性に高い可能性を感じ、本ラウンドへの出資を決定しました。

本ラウンドでは、日本のスタートアップエコシステムを長年牽引してきたJAFCOと共同でリード投資を行うことで、secondz digitalのプロダクト開発および事業基盤の強化を、より中長期的視点で支援してまいります。

住商ベンチャー・パートナーズは、住友商事グループが有する幅広い産業ネットワークや事業知見を活かし、エンタープライズ企業との連携機会の創出や、AIエージェントを起点とした新たな事業創造の可能性をsecondz digitalと共に模索していきます。

■secondz digitalについて

会社名：secondz digital株式会社

所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14 クアドリフォリオ 8階

代表者：代表取締役 板井龍也

事業内容：「未踏に挑む人たちを、毎秒増やす」をミッションにAIエージェント開発およびコンサルティングを展開。AI戦略設計からデータ基盤構築、AIエージェント開発、導入・定着までを一気通貫で支援。

会社HP：https://secondz.digital/

■住商ベンチャー・パートナーズについて

住友商事は、1998年に米国・シリコンバレー、その後、中国・香港、イスラエル・テルアビブ、英国・ロンドンにCVCを立ち上げ、グローバルで累計300社以上のスタートアップに投資してきました。そして2022年、新たに日本・東京にも住商ベンチャー・パートナーズを立ち上げました。グローバルの知見・ノウハウを活用しながら、新産業を開拓する日本のスタートアップに投資し、日本の夢に貢献していきます。

会社名：住商ベンチャー・パートナーズ株式会社

設立 ：2022年4月

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

投資領域：AI・量子、デジタル・DX、Physical AI・モビリティ、脱炭素、防衛・宇宙、ヘルスケア

投資ステージ：アーリーからレイターまで幅広く投資

代表取締役社長：山木 英裕

会社HP ：https://sumisho-vp.com/