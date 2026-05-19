3年連続世界NO.1(*1)光美容器ブランド「Ulike(ユーライク)」　新ブランドアンバサダーに女優・桐谷美玲さんが就任！

ユーライクジャパン株式会社

家庭用美容機器メーカー「ユーライクジャパン株式会社」（本社：東京都港区、代表：高野 亮子）が展開する、3年連続世界No.1 (*1)光美容器ブランド「Ulike（ユーライク）」は、ベストセラーモデルをアップグレードした「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」シリーズと、メンズ向けハイパワーモデル「Ulike X Max IPL光美容器」シリーズをはじめとする新製品各種を、2026年5月19日（火）より発売開始いたしました。

発売に伴い、同日12:00より「Ulike 新製品発表会」を開催。発表会では、新たにブランドアンバサダーに就任した女優・桐谷美玲さんが登壇し、新ビジュアルおよびブランドムービーを披露しました。ブランドムービーでは、“We like Ulike”をコンセプトに、家族やパートナーと一緒にシェアして使う「おうちサロン」を表現。桐谷さんは、アンバサダー就任への想いに加え、家族やパートナーと自然に使える「シェア美容」についても共感を寄せました。また、就任に伴い、桐谷さんを起用した新ビジュアルに加え、ブランドムービーを2026年5月19日（火）より特設サイトにて公開いたします。

・特設サイト：https://jp.ulike.com/pages/brandambassador

■“We like Ulike”がコンセプト！新ブランドアンバサダー桐谷美玲さん出演ブランドムービー公開

ブランドムービーでは、Ulikeが提案する新しいセルフケア習慣として、家族やパートナーと一緒にシェアして使う「おうちサロン」を表現。コンセプトである“We like Ulike”のもと、ひとりで使う美容機器としてだけでなく、暮らしの中で自然に共有できる“1家に1台のセルフケア家電”としてのUlikeの魅力を発信しています。ムービーには、新ブランドアンバサダーに就任した桐谷美玲さんが登場。透明感のある世界観の中で、「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」を手にしながら、自宅で手軽に本格的なケアができるUlikeのある「おうちサロン」暮らしを表現しました。Ulike独自の特許取得済み「サファイア冷感技術」 (*2)による“ひんやり感”や、家族・パートナーとシェアしやすい使いやすさを通じて、肌見せが増える季節に向けた新しい美容習慣を提案しています。

・ブランドムービー公開先URL： https://m.youtube.com/watch?v=q2j_n29yLrY&ra=m(https://m.youtube.com/watch?v=q2j_n29yLrY&ra=m)

■家族やパートナーと使う“シェア美容”にも共感「美容の話がしやすくなるきっかけにもなりそう」

Ulikeの新ブランドアンバサダーに就任した感想を語りました。桐谷さんは、「このたびUlikeのアンバサダーに就任させていただき、とてもうれしく思っています。美容って、毎日を少し前向きにしてくれるものだと思うのですが、自分自身にかける時間を見つけるのは難しいと思います。でもUlikeは隙間時間でケアできるので無理せず続けられることをアンバサダーとして伝えていきたいです。 」とコメント。

さらに、「私自身、無理なく続けられることを大事にしているので、今回こうしてご一緒できることをとても心強く感じていますし、ブランドの魅力をたくさんの方にお伝えしていきたいです」と、アンバサダーとしての意気込みを語りました。発表会ではUlikeが提案する、家族やパートナーとシェアしながら、サロンに通わず自宅で手軽にケアできる「おうちサロン」について聞かれると、桐谷さんは「美容ケアって、以前よりもすごく身近なものになってきていると思うので、家族やパートナーと自然にシェアできるのはいいことだなと思います」とコメント。「一緒にきれいになっていくっていいですよね」と語り、Ulikeが目指す“一家に1台のセルフケア家電”としての光美容器のあり方に共感を寄せました。

■透明の風船の中の黒い風船だけが割れる！？IPL光技術の仕組みを分かりやすく紹介

さらに会場では、透明な風船の中に黒い風船を入れ、 Ulike光美容器に搭載されたIPL光技術の仕組みを視覚的に伝える実験も実施。黒色の毛根にのみアプローチする、安心・安全なUlike光美容器の技術をわかりやすく解説しました。桐谷さんは照射前に「ドキドキします」と緊張をした面持ちを見せましたが、「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」を透明な風船に照射すると、内側の黒い風船だけが破裂。

桐谷さんは「びっくりしました！あれ、中の黒い風船だけ割れてる！」と驚きのリアクションを見せました。割れた風船の中からは桐谷さんのサイン入りカードが登場。今回の発表会を記念して、抽選で5名様に新製品「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」と「桐谷さんのサイン入りカード」がセットで当たるキャンペーンをUlike公式Instagram（@ulike.jp）とX（@Ulike_JP）にて実施いたします。

■新アンバサダー就任＆芸能活動20周年を祝したサプライズ演出で桐谷さんの“氷像”が登場！？

Ulike独自の特許取得済みのサファイア冷感技術(*2)による“ひんやり感”を表現する特別演出として、桐谷さんをイメージした氷像とアイスケーキが登場しました。桐谷さんの芸能活動20周年と、Ulikeブランドアンバサダー就任を祝して用意された氷像が登場すると、会場からはどよめきの声が上がり、氷像を目にした桐谷さんは、「これ、私ですよね！？氷の私、すごい！」と驚きの表情。さらに、サファイア冷感をイメージしたブルーの涼やかなアイスケーキも登場すると、会場は祝福ムードに包まれました。

芸能活動20周年を迎え、今年一番頑張りたいことを聞かれると、「20周年という節目のタイミングでUlikeと新たに挑戦できることを嬉しく思います。世界No.1のUlikeに負けないように、私も一つ一つのお仕事を丁寧に、関わってくださった方に感謝の気持を持って頑張りたいと思います。」と20周年への想いを語りました。

■プロフィール

桐谷美玲（きりたに みれい）

1989年12月16日生まれ、千葉県出身。2006年に映画『春の居場所』でデビュー。同年よりファッション誌『Seventeen』専属モデルとして活動。その後『non-no』『BAILA』のレギュラーモデルを務める。俳優として『ヒロイン失格』『リベンジgirl』『好きな人がいること』『人は見た目が100パーセント』などに出演。『NEWS ZERO』ではキャスターを6年半務め、現在は『news every.』にて毎週水・木曜キャスターを担当、加えて光文社『VERY』のカバーモデルとしても活動している。2020年7月に第1子を出産。

■新製品について

新たに美肌ケアニーズに応える「Ulike Air 10 Max IPL光美容器」シリーズと、メンズのニーズに応えたハイパワーモデル「Ulike X Max IPL光美容器」シリーズを2026年5月19日（水）より、自社ECストア（公式サイト・Amazon店・楽天市場店等）と全国の家電量販店（一部店舗を除く）にて販売開始いたします。あわせて、販売チャネルに応じて指先や口元などの細かな部分もしっかりケアできるアタッチメントキット付きモデルも展開いたします。また今回、専属トレーナーのように継続的なケアをサポートする「Ulike Smartアプリ」が新搭載しています。

＜ 「Ulike Air 10 Max IPL光美容器＞シリーズ

●28J （*3）の高出力にパワーアップ、最短3回（*4）の使用で効果実感へ

●特許取得済み（*2）の「サファイア冷感技術」で、30分連続使用しても照射時の肌表面温度を16℃以下（*5）にキープ

●進化したスキンセンサーで、ダークブラウン（*6）の肌色まで認識範囲を拡張

●0.25秒間隔の高速フラッシュで、全身たったの8分（*7）でケア完了

Ulike Air 10 Max IPL光美容器 ：オープン価格

販売先：自社ECストア（公式サイト・Amazon店・楽天市場店・Qoo10店）

Ulike Air 10 Max IPL光美容器 アタッチメントキット：オープン価格

販売先：全国の家電量販店（一部店舗を除く）

＜ Ulike X Max IPL光美容器＞シリーズ

●Ulike史上最高となる30J （*8）のハイパワー照射

●0.2秒の超高速フラッシュ連射＆ダブルランプ設計で、ヒゲのお手入れは1回約2分（*9）

●男性のヒゲに特化した550-1200nmの広帯域波長を採用

●肌色を自動識別し、最大10段階のレベルから出力パワーを自動調整するスキンセンサーを搭載

●顔からVIOまで、これ1台で全身ケアに対応

●特許取得取得済み（*2）のサファイア冷感技術により電源オンから3分でマイナス5度までに冷却（*10）

Ulike X Max IPL光美容器 アタッチメントキット：オープン価格

販売先：自社ECストア（公式サイト・Amazon店・楽天市場店・Qoo10店）

Ulike X Max IPL光美容器 ：オープン価格

販売先：全国の家電量販店（一部店舗を除く）

■ 光美容器 3年連続世界NO.1(*1)ブランド 「Ulike」

2013年に創業したUlikeは、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界49の国と地域で愛されている家庭用美容機器メーカーです。独自開発の「サファイア冷感技術」を搭載した“痛みレス（*11）なムダ毛ケア”に特に定評があり、2022年～2024年の光美容器の販売実績において世界累計販売台数を800万台（*12）を突破し、世界NO.1（*1）の実績を持ちます。これまでに1000件以上（*13）の特許を取得し、10年間以上にわたりムダ毛ケアを専門としたテクノロジーの研究開発にこだわり続けています。日本では公式サイトでの販売に加えて、全国の主要な家電量販店、ドン・キホーテ系列店でも販売を開始しております。

＜Ulike 公式オンラインストア＞

公式サイト ：https://jp.ulike.com/(https://jp.ulike.com/)

楽天市場 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/(https://www.rakuten.ne.jp/gold/ulike-store/)

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/ulike/(https://www.amazon.co.jp/ulike/)

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial(https://www.qoo10.jp/shop/ulikejpofficial)

Yahoo!ショッピング ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/ulike/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@ulikejp

＜公式SNS＞

Instagram @ulike.jp https://www.instagram.com/ulike.jp/(https://www.instagram.com/ulike.jp/)

X @Ulike_JP https://x.com/Ulike_JP(https://x.com/Ulike_JP)

Facebook @ulikejapan https://www.facebook.com/ulikejapan(https://www.facebook.com/ulikejapan)

YouTube @ulikejp https://www.youtube.com/@ulikejp(https://www.youtube.com/@ulikejp)

Ulike公式LINE https://lin.ee/Uzya6ey

*1 フロスト＆サリバン調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。2025年2月に実施された調査に基づく。

光美容器とは、レーザーやIPLといった技術を利用してムダ毛を処理する美容機器を指す。

*2 日本国内サファイア冷却特許：特許第3226132号、特許第3242510号

*3 国際認証機関CVCにより：WTS2024-15864、最大出力エネルギーはUSHRモード使用時に限られる。結果はテスト条件による異なる可能性もあります。

*4 国際認証機関SGSによる報告：GZCPCH24001216-01S1_CN。トリートメントスケジュールに従って週3回使用した場合。効果には個人差及び部位差があります。

*5 国際認証機関CVCによる試験結果：NO: GJW2024-1748、結果はテスト条件により異なる可能性もあります

*6 フィッツパトリックV型を指す。

*7 国際認証機関CVC：WTS2024-15491;160cmの男女3名を対象とした試験結果。お手入れにかかる時間には個人差があります。

*8 国際認証機関CVCによる試験結果：WTS2026-4975、最大出力エネルギーはUSHRモード使用時に限られる。結果はテスト条件により異なる可能性もあります

*9 2分：当社調べに基づく。

*10 電源投入後、未照射状態の冷却面の温度を指す。国際認証機関CVCによる試験結果：NO: GJW2024-1748、結果はテスト条件により異なる可能性もあります

*11 痛みの感じ方には個人差と部位差があります。

*12 当社調べ：2022年から2024年の世界の光美容器販売台数から算出。2025年7月に実施された調査に基づく。

*13 最新統計時間：2025年12月の自社統計情報に基づく。