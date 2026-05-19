財恩工房が運営するオンライン学習支援サービス「ボラタス」は、2026年5月より家庭登録だけで利用できるようリニューアルしました。 これまで個人で利用する場合も、組織登録、家庭登録、子ども登録という複数の手順が必要でしたが、今回のリニューアルにより、家庭での利用開始がより簡単になります。 ボラタスは、子どもが解けない問題の画像をアップロードし、オンラインで有償ボランティアに相談できる学習支援サービスです。学校の宿題、教科書、市販参考書、通信教材など、今使っている教材を変えずに「質問できる先」を追加できます。 また、クラウドファンディング達成への感謝を込め、2027年3月31日まで、登録時に個人・家庭向け2,400ポイントをプレゼントするキャンペーンも実施します。

学習支援の現場経験から生まれたサービス

ボラタスは、単なるオンライン質問サービスではありません。 開発者である村濱は、これまで子どもの居場所や学習支援の現場で、子どもたちの「わからない」がそのまま止まってしまう場面を多く見てきました。 家庭学習でも同じように、教材は手元にあっても、わからない問題が出た瞬間に学習が止まってしまうことがあります。保護者が毎回教えることが難しい家庭もあり、通信教材や市販の参考書を活用していても、「質問できる相手がいない」ことが継続の壁になる場合があります。 ボラタスは、そうした現場の課題をもとに、教材を増やすのではなく、今ある教材に人の支援を組み合わせるために開発されました。

家庭でも安心して使える設計

ボラタスでは、子どもがオンラインで学習支援を受けることへの不安を減らすため、安全面にも配慮しています。 ビデオ通話では、通常のカメラ映像だけでなく、アバター表示や映像オフを選択できます。顔を映すことに抵抗がある子どもでも、音声を中心に参加しやすい仕組みです。 また、カメラ・マイクの権限は必要な時のみ使用され、授業以外で録画・録音は行いません。外部連絡先の交換や、無断での録画・スクリーンショットも禁止事項として整理されています。 不適切な言動や不安を感じた場合には、報告できる仕組みも用意しています。家庭で子どもが使うサービスだからこそ、学習支援の便利さだけでなく、安全に使えることを重視しています。

ボラタスでできること

・解けない問題の写真を撮ってアップロードできます。 ・AIが問題を解析し、科目や難易度、指導のポイントを整理します。 ・有償ボランティアが内容を確認し、15分・30分・45分・60分などの指導時間を提案します。 ・提案を承諾すると、オンラインで質問できます。 ・授業後には、講師からのコメントや学習内容を確認できます。 ・学習履歴を残せるため、学校への説明や家庭での振り返りにも活用できます。

今使っている教材に追加できる

ボラタスは、教材販売サービスではありません。 学校の宿題、教科書、市販参考書、通信教材など、家庭ですでに使っている教材に追加して利用できます。 「この問題だけ聞きたい」 「ここで止まってしまった」 「親が説明しようとしても難しい」 そうした場面で、必要なときだけ人に相談できることを目指しています。

学校に提出できる学習履歴機能

ボラタスでは、オンラインで相談した内容を学習履歴として残すことができます。 どの教材に取り組み、どの問題でつまずき、どのような支援を受けたのかを記録することで、家庭学習の状況を見える化できます。 不登校、体調不良、通信教材の併用、家庭学習中心の期間など、学校以外の場所で学んだ内容を学校へ伝えたいときにも、学習履歴は説明の材料になります。 子どもの努力を「やったはず」で終わらせず、見える形で残すことを大切にしています。

こんな家庭におすすめです

・学校の宿題でわからない問題が出ると、学習が止まってしまう家庭 ・市販参考書や通信教材を使っているが、質問できる相手がほしい家庭 ・保護者が毎回教えることに負担を感じている家庭 ・学校外での学習状況を、学校や支援者に説明しやすくしたい家庭 ・塾に通うほどではないが、必要なときだけ人に聞ける環境がほしい家庭 ・オンラインでの顔出しに不安があり、アバターや音声中心で参加したい家庭

ポイントプレゼントキャンペーン概要

対象：新規登録する個人・家庭利用者 付与ポイント：2,400ポイント 期間：2027年3月31日まで 目的：クラウドファンディング達成へのお礼と、家庭で試しやすい導入機会の提供

サービス概要

サービス名：ボラタス 内容：オンライン学習支援マッチングサービス 利用対象：家庭、子どもの居場所、NPO、支援団体、法人など 主な機能：問題画像のアップロード、オンライン相談、ポイント利用、学習履歴の記録

お問い合わせ

https://boratasu.com/

財恩工房／ボラタス メール：info@zion-craft.work