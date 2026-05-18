液体水素市場は2033年には688億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは液体水素市場を分析・予測した市場調査報告書「液体水素市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Liquid Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に413億米ドル規模となり、2026年から2033年まで年平均成長率（CAGR）6.7%で成長し、2033年には688億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349627/images/bodyimage1】
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「液体水素市場 - 生産方法別（水蒸気メタン改質、電解）、分配方法別（パイプライン、極低温タンク）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）、およびセグメント別市場規模、成長予測と動向分析レポート 2026-2033年 - Liquid Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report By Production Method (Steam Methane Reforming, Electrolysis), By Distribution Method (Pipelines, Cryogenic Tanks), By Region (North America, Europe, APAC, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は液体水素の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
生産方法別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 水蒸気メタン改質
● 電解
● その他
分配方法別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● パイプライン
● 極低温タンク
● その他
地域別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 北米： 米国、カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
● アジア太平洋地域： 中国、インド、日本、韓国、オーストラリア
● ラテンアメリカ：ブラジル、アルゼンチン、中東＆アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカ
レポート概要
液体水素市場 - 生産方法別（水蒸気メタン改質、電解）、分配方法別（パイプライン、極低温タンク）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）、およびセグメント別市場規模、成長予測と動向分析レポート 2026-2033年
Liquid Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report By Production Method (Steam Methane Reforming, Electrolysis), By Distribution Method (Pipelines, Cryogenic Tanks), By Region (North America, Europe, APAC, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/gvr-liquid-hydrogen/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
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https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
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調査対象セグメント
生産方法別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 水蒸気メタン改質
● 電解
● その他
分配方法別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● パイプライン
● 極低温タンク
● その他
地域別展望（収益、10億米ドル、2021-2033年）
● 北米： 米国、カナダ、メキシコ
● 欧州：ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
● アジア太平洋地域： 中国、インド、日本、韓国、オーストラリア
● ラテンアメリカ：ブラジル、アルゼンチン、中東＆アフリカ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、南アフリカ
レポート概要
液体水素市場 - 生産方法別（水蒸気メタン改質、電解）、分配方法別（パイプライン、極低温タンク）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）、およびセグメント別市場規模、成長予測と動向分析レポート 2026-2033年
Liquid Hydrogen Market Size, Share & Trends Analysis Report By Production Method (Steam Methane Reforming, Electrolysis), By Distribution Method (Pipelines, Cryogenic Tanks), By Region (North America, Europe, APAC, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
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