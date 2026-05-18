【 SPAIA, Inc. 】坂本龍馬の “挑戦と変革” の精神を AI ブランドに投影 米国向け次世代 AI 予測プラットフォーム、「 RYUMA（リュウマ）」に名称変更
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349486/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年5月18日(月)、米国市場への進出を目的として開発を進めている次世代 AI 予測プラットフォーム（ 旧名称：StableGenius ）について、サービス名称を「 RYUMA（リュウマ）」へ変更いたしました。
今回の名称変更は、グローバルブランドの確立、および当社の事業戦略をより分かりやすく世界へ発信することを目的としています。
■ 名称変更の背景と目的
当社はこれまで「 StableGenius 」の名称で準備を進めてまいりました。しかし、今後のグローバル展開を加速させるにあたり、当社の独自技術と「日本発」というアイデンティティをより明確に打ち出す必要があると考え、新名称「 RYUMA 」を採用いたしました。
また、現在推進中の「 DRAGON DATA CENTER 」プロジェクトとの連携を強め、中長期的なブランド価値を高める狙いもあります。
■ 新名称「 RYUMA 」が持つ3つの強み
(1)「 DRAGON DATA CENTER 」とのシナジー
「 DRAGON DATA CENTER 」が象徴する知能の源泉「龍（ RYU ）」と、ターゲット市場である競馬の「馬（ MA ）」を掛け合わせました。「最高峰の AI を搭載した名馬」を意味しており、当社の技術力がこの一つのサービスに結集していることを表しています。
(2)日本発のイノベーション精神の体現
既存の枠組みを超えて新しい時代を切り拓いた、坂本龍馬の「変革」と「挑戦」の精神を投影しました。伝統ある競馬市場に AI という最新技術を持ち込み、予測市場を刷新（アップデート）していくという、私たちの姿勢を象徴しています。
(3)米国市場にフィットするブランド戦略
「 RYU 」という響きは、米国のポップカルチャーを通じて「強くてクールな日本」のイメージとして広く浸透しており、現地のユーザーに親しみやすい名称です。また、多角的な調査に基づき、英語圏でネガティブに捉えられるリスクを排除した音を選定しており、世界で愛されるブランドを目指します。
■ 今後の展望
今回の名称決定に合わせ、専用ドメイン（ ryuma.app ）の確保や事業インフラの整備を既に完了しており、米国展開に向けた準備は計画通り進展しております。
今後「 RYUMA 」ブランドのもと、ロゴデザインの刷新や新たなマーケティング活動を速やかに進め、米国での早期サービス開始と、世界一の AI 予測プラットフォームとしての地位確立を目指してまいります。
■「 RYUMA（リュウマ）」について
SPAIA, Inc.が開発する「 RYUMA 」は、最先端の AI とデータサイエンスの力で、米国競馬市場に革新をもたらす次世代予想プラットフォームです。
独自の解析エンジンと日本式「印（◎○▲）」システムを融合。膨大なデータから AI が導き出す洞察と、洗練された UI/UX を通じて、誰もが直感的に “勝ち筋” を見極められる新しい競馬体験を創出します。
かつて坂本龍馬が新しい時代を切り拓いたように、私たちは「 RYUMA 」を通じて、グローバル市場における競馬 DX の新たなスタンダードを築いていきます。
URL：https://www.spaia.ai/
■ SPAIA, Inc.について
SPAIA, Inc.は、株式会社グラッドキューブのグローバル戦略拠点として、AI × データ解析によるスポーツ DX 事業の国際展開を担う米国子会社です。
競馬を中心としたスポーツデータ解析・配信技術を基盤に、米国をはじめとする成長市場での事業拡大を目指します。
AI 予想プラットフォーム「 RYUMA（リュウマ） 」を通じて、海外ユーザーに高精度なレース分析と価値ある情報を提供し、中長期的にはグローバルスポーツデータ事業の柱としてグループ全体の企業価値向上に貢献してまいります。
所在地：アメリカ合衆国 デラウェア州（拠点はネバダ州 ラスベガス）
代表者名：CEO 金島弘樹
事業内容：グローバル競馬 AI 予想プラットフォーム事業
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年5月18日(月)、米国市場への進出を目的として開発を進めている次世代 AI 予測プラットフォーム（ 旧名称：StableGenius ）について、サービス名称を「 RYUMA（リュウマ）」へ変更いたしました。
今回の名称変更は、グローバルブランドの確立、および当社の事業戦略をより分かりやすく世界へ発信することを目的としています。
当社はこれまで「 StableGenius 」の名称で準備を進めてまいりました。しかし、今後のグローバル展開を加速させるにあたり、当社の独自技術と「日本発」というアイデンティティをより明確に打ち出す必要があると考え、新名称「 RYUMA 」を採用いたしました。
また、現在推進中の「 DRAGON DATA CENTER 」プロジェクトとの連携を強め、中長期的なブランド価値を高める狙いもあります。
■ 新名称「 RYUMA 」が持つ3つの強み
(1)「 DRAGON DATA CENTER 」とのシナジー
「 DRAGON DATA CENTER 」が象徴する知能の源泉「龍（ RYU ）」と、ターゲット市場である競馬の「馬（ MA ）」を掛け合わせました。「最高峰の AI を搭載した名馬」を意味しており、当社の技術力がこの一つのサービスに結集していることを表しています。
(2)日本発のイノベーション精神の体現
既存の枠組みを超えて新しい時代を切り拓いた、坂本龍馬の「変革」と「挑戦」の精神を投影しました。伝統ある競馬市場に AI という最新技術を持ち込み、予測市場を刷新（アップデート）していくという、私たちの姿勢を象徴しています。
(3)米国市場にフィットするブランド戦略
「 RYU 」という響きは、米国のポップカルチャーを通じて「強くてクールな日本」のイメージとして広く浸透しており、現地のユーザーに親しみやすい名称です。また、多角的な調査に基づき、英語圏でネガティブに捉えられるリスクを排除した音を選定しており、世界で愛されるブランドを目指します。
■ 今後の展望
今回の名称決定に合わせ、専用ドメイン（ ryuma.app ）の確保や事業インフラの整備を既に完了しており、米国展開に向けた準備は計画通り進展しております。
今後「 RYUMA 」ブランドのもと、ロゴデザインの刷新や新たなマーケティング活動を速やかに進め、米国での早期サービス開始と、世界一の AI 予測プラットフォームとしての地位確立を目指してまいります。
■「 RYUMA（リュウマ）」について
SPAIA, Inc.が開発する「 RYUMA 」は、最先端の AI とデータサイエンスの力で、米国競馬市場に革新をもたらす次世代予想プラットフォームです。
独自の解析エンジンと日本式「印（◎○▲）」システムを融合。膨大なデータから AI が導き出す洞察と、洗練された UI/UX を通じて、誰もが直感的に “勝ち筋” を見極められる新しい競馬体験を創出します。
かつて坂本龍馬が新しい時代を切り拓いたように、私たちは「 RYUMA 」を通じて、グローバル市場における競馬 DX の新たなスタンダードを築いていきます。
URL：https://www.spaia.ai/
■ SPAIA, Inc.について
SPAIA, Inc.は、株式会社グラッドキューブのグローバル戦略拠点として、AI × データ解析によるスポーツ DX 事業の国際展開を担う米国子会社です。
競馬を中心としたスポーツデータ解析・配信技術を基盤に、米国をはじめとする成長市場での事業拡大を目指します。
AI 予想プラットフォーム「 RYUMA（リュウマ） 」を通じて、海外ユーザーに高精度なレース分析と価値ある情報を提供し、中長期的にはグローバルスポーツデータ事業の柱としてグループ全体の企業価値向上に貢献してまいります。
所在地：アメリカ合衆国 デラウェア州（拠点はネバダ州 ラスベガス）
代表者名：CEO 金島弘樹
事業内容：グローバル競馬 AI 予想プラットフォーム事業
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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