教育業界の取り組みを共有！これまで約15,000人の教育関係者が参加！第125回教育情報共有会「2026年度大学入試を高校教員と振り返る～進路指導の今を知る・東日本～」

株式会社マインドシェア

学校分野でマーケティング支援を行う株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みの認知・理解促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに124回にわたり『教育情報共有会』を開催してきました。

第125回教育情報共有会は、昨年・一昨年に実施し200名を超える方にご視聴いただきました

「大学入試を高校教員と振り返る～進路指導の今を知る」を今年度も開催いたします。

今年度も西日本・東日本の2回にわたってお送りします。

5月25日開催の東日本エリアに登壇いただくのは、

岩倉高等学校 松本 祐也氏（校長特命）

札幌大谷中学校・高等学校 佐藤 史氏（高1担任）

東京成徳大学中学・高等学校 吉川 直樹氏（進路指導部長） ※校名五十音順

の3名よりお話いただきます。

■開催内容

今回も3名の教員の方から、

・各校の進学状況について

・各校の進路指導／生徒・保護者の声の変化

・高等教育機関にお願いしたいこと

など、お話しいただきます。

その後、ご覧いただいている皆様からの質問にお答えします。

※事前のご質問も承ります。是非お申し込み時にご記入をお願いいたします。

お申込はこちら（教育機関の方） :https://note.com/eism_ms/n/n093d00995e1cお申込はこちら（企業・個人の方） :https://eism125.peatix.com/

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■開催概要

第125回教育情報共有会「2026年度大学入試を高校教員と振り返る～進路指導の今を知る・東日本～」

・日時：5月25日（月）16時00分~17時15分

・登壇：(校名五十音順)

岩倉高等学校 松本 祐也氏（校長特命）

札幌大谷中学校・高等学校 佐藤 史氏（高1担任）

東京成徳大学中学・高等学校 吉川 直樹氏（進路指導部長）

・ファシリテータ：西澤陽介（株式会社マインドシェア）

・対象：どなたでもご参加いただけます

・申込、参加費

教育機関の方：無料

申込：https://note.com/eism_ms/n/n093d00995e1c

企業・個人の方：5,000円(税込)

申込：https://eism125.peatix.com

※必ず所属組織のメールアドレスでの登録をお願いいたします(フリーメール不可）

※必須登録項目は必ず入力ください。適切な情報の入力がない場合はご覧いただけません。

※視聴URLについて、他者へ共有することはお控えください

※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします

・配信方法：ZOOMウェビナー

・主催：株式会社マインドシェア

■教育情報共有会とは

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は124回を超える開催実績を重ね、延べ15,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

■株式会社マインドシェアとは？

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。

調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。

■スクールマーケティングのご紹介

「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

・非出願者・合格非入学者調査

・入学生・在学生・卒業生満足度調査

・新学部設置の受容性調査

・学生スタッフの育成

・高大連携の推進サポート

本件に関する問い合わせ

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp