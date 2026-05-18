忙しい毎日に、お茶の時間を。四季のうつろいを味わう歳時記『お茶の先生が伝える 季節をめぐる暮らしのたのしみ帖』予約開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『お茶の先生が伝える 季節をめぐる暮らしのたのしみ帖』（文：北見宗雅、絵：塩谷歩波）を2026年7月15日（水）に刊行いたします。全国の書店およびネット書店でご予約いただけます。

忙しい日々に、心ほどける「お茶時間」のある暮らし

（書影はイメージです）

本書は、お茶の先生が教える「季節を愛でる暮らしのつくりかた」をまとめた一冊です。

難しい作法にとらわれず、まずは一杯のお茶を点て、ほんの少し立ち止まる時間を持ってみる。そんな気負わない日常のお茶時間をベースに、色とりどりのお菓子や草花、先人たちが残した季節の言葉を、1月から12月まで月ごとにご紹介しています。

カレンダーをめくるように読み進めれば、忙しい日々の中で見落としがちな小さな季節の変化に気づくことができるはずです。

▽3月のお茶時間の風景

一年を心豊かに紡ぐ「12か月のたのしみ」

新年を寿ぐ花びら餅、春をたのしむ桜餅の食べ比べ、新緑の景色が広がる青楓のお茶碗、実りの秋の栗きんとん、冬至の日にいただく柚子饅頭……。

ページをめくるたびに出会えるのは、茶道の知恵をヒントに集めた「12か月のたのしみ」です。初めての方に向けたお茶の点て方もやさしくお伝えしています。

「なんでもない日」がふわりと色づくような、季節のよろこびを味わう暮らしをご提案します。

▽4月のお茶時間の風景

塩谷歩波、初の「挿絵」作品！ 画集のように美しい160点以上の水彩画

精緻な描き込みと温かみのあるタッチで大人気のイラストレーター・塩谷歩波さんが、自身初となる書籍の「挿絵」を担当！ お菓子や草花など、四季の彩りを切り取った描き下ろしの水彩画を160点以上収録しました。

塩谷さんならではの視点で描かれた、茶道具や茶室の図解ページも見どころです。ページをめくるたび、まるで画集のように美しく、色とりどりの世界が広がります。

▽6月のお茶時間の風景

書籍の世界観を五感で味わう、書籍刊行記念イベント開催決定！

『お茶の先生が伝える 季節をめぐる暮らしのたのしみ帖』の刊行を記念して、書籍の世界観を体験していただけるイベントを開催いたします。

■開催概要

開催期間：2026年7月17日（金）～7月19日（日）

会場：茶道会館 明々軒（東京都新宿区）

■主な内容

・お茶会＆師弟トークショー【17日（金）・18日（土）の2日間限定／事前チケット制】

塩谷さんご自身がお点前を披露するお茶会と、トークショーのプログラムです。美味しいお抹茶とお菓子を味わった後は、北見先生と塩谷さんが和やかに語り合います。

※ご参加には、LivePocketにて「書籍付きイベントチケット」の事前購入が必要です。

・原画展【17日（金）～19日（日）開催】

書籍のために描き下ろされた水彩画の原画を展示いたします。こちらはどなたでも自由にご入場いただけます。印刷では伝えきれない絵の具の滲みや柔らかな筆遣いを間近でご覧ください。

・会場購入特典

イベント当日に会場で書籍をご購入いただいた方、および書籍付きチケットをご購入の方には、限定特典として「オリジナルしおり（2種類）」をプレゼントいたします。

「書籍付きイベントチケット」のご購入など、詳しくは下記の特設サイトよりご確認ください。

https://livepocket.jp/e/qspc4

※当日券の販売はございません。あらかじめご了承ください。

※イベントに関するお問い合わせは上記サイト内お問い合わせよりお願いいたします。

Amazon購入特典

期間中にAmazonでご購入いただいた方を対象に、塩谷歩波さん描き下ろしのイラストデータをプレゼントいたします。四季折々の季節を描いた水彩画です。

▼ご予約・ご購入はこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/4049026716

※特典はAmazon.co.jpで2026年9月30日（水）23:59までに注文をした方が対象です。

※ダウンロード期限は2026年12月29日（火）23:59です。

※Kindle版には特典がつきません。

※本特典は、商品出荷時にAmazonから届くURLからダウンロードいただけます。

書誌情報

『お茶の先生が伝える 季節をめぐる暮らしのたのしみ帖』

文：北見宗雅

絵：塩谷歩波

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

発売日：2026年7月15日（水）

※電子書籍同日配信

判型：A5判

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-04-902671-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000547/)

著者プロフィール

北見宗雅（きたみ そうが）

裏千家正教授、茶道文化振興会講師、伝統芸術振興会「子どものための日本文化教室」講師、みやび流和装道教授、華道師範、書道六段、剣道二段。

茶道誌・教本のモデルのほか、テレビ・雑誌での出演・指導経験を持つ。著書に『きちんときもの手ほどき帖』（淡交社）がある。

塩谷歩波（えんや ほなみ）

1990年東京都生まれ。早稲田大学大学院（建築学専攻）修了。設計事務所、高円寺の銭湯・小杉湯の番頭を経て、2021年より画家として独立。

設計事務所休職中に通い始めた銭湯に救われ、銭湯の建物内部を俯瞰で描く「銭湯図解」をSNS上で発表し、話題に。2019年に『情熱大陸』（TBS）に出演、2022年には自身の半生をモデルにしたドラマ『湯あがりスケッチ』（ひかりTV）が配信されるなど注目を集める。

現在は、飲食店、ギャラリー、茶室など、様々な建物の図解を制作するほか、入浴施設などのデザイン監修も手がける。著書に『銭湯図解』（中央公論新社）、『湯あがりみたいに、ホッとして』（双葉社）、『塩谷歩波作品集』（玄光社）、『純喫茶図解』（幻冬舎）がある。