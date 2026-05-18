【国内初の書籍化】AIに奪われない新職種「FDE」の正体-フォワード・デプロイド・エンジニアを徹底解説！

株式会社dTosh

株式会社dTosh(https://dtosh.jp/)（本社：京都府相楽郡、支社：東京都港区、代表取締役：平尾 俊貴）は、代表である平尾 俊貴が執筆した書籍『AIに奪われない職種「FDE」の正体』を2026年5月16日に発売開始しました。日本でも今注目されるFDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）を、日本のビジネスパーソン向けに体系化した国内初の書籍です。※1

出版イベント：Peatixより引用(https://peatix.com/event/5010654/view)

※1 当社調べ。2026年5月時点で、Amazon.co.jpおよび主要書籍販売サイトにおいて、「FDE」「Forward Deployed Engineer」「フォワード・デプロイド・エンジニア」を主題として体系的に解説した日本語書籍は確認されておらず、本書が初の書籍となります。

※2 Kindle版より先行販売を開始し、紙媒体の書籍も順次販売開始予定です。

■ 本書の概要

生成AIの普及により、「AIに仕事を奪われるのではないか」という不安が広がる一方で、世界のAI企業が注目する新しい職種があります。

それが FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア／現場駆動型エンジニア） です。

FDEとは、顧客の現場に深く入り込み、ビジネス課題を理解し、AIを武器に解決へ導く人材です。AIを活用することで、プログラミング未経験のビジネスパーソンにも道が開かれる一方、従来のエンジニアにとっても、コーディングそのものがAIに代替されていく時代において、FDEへの転身は重要なキャリア戦略になりつつあります。

世界を代表するAI企業であるOpenAI、Anthropic等でもFDE人材の採用が積極的に進んでおり、日本でも注目を集めています。本書は、このFDEという新たな職種を、日本のビジネスパーソン向けに体系化した国内初の書籍です。

Amazon書籍販売URL(https://amzn.asia/d/06epa3fF)

■ 本書で得られる3つのポイント

１. AI時代に「淘汰される人」と「選ばれる人」を分ける、決定的な違いがわかる

なぜ生成AIは"優秀な人"から仕事を奪うのか。高年収職種ほど最初に崩れる理由を、AIの本質的な構造から解き明かします。

２.「非エンジニアこそ、FDEへの最短距離にいる」という新たなキャリア戦略が手に入る

プログラミング未経験のビジネス職からFDEへ転身した実録を含め、AI時代における具体的な転身ロードマップを提示します。

３. 明日から鍛えられる「FDEになるための5つの力」と実践ステップがわかる

共感力・構造化力・バイブコーディング力・言語化力・実行力。それぞれの正体と鍛え方を、具体的なアクションに落とし込んで解説します。

■ こんな方におすすめです

１. AIに仕事を奪われる不安を抱える、ビジネスパーソンやエンジニア

「自分の仕事はいつまで残るのか」という漠然とした不安を、具体的なキャリア戦略に変えたい方へ。プログラミング未経験でも、AI時代に通用するキャリアの歩み方がわかります。

２. AI時代に「替えのきかない人材」になりたいビジネス職・技術職の方

AIを使いこなす側に回り、自分の市場価値を高めたい方へ。なぜ"非エンジニア"こそFDEへの最短距離にいるのか、その理由と具体的な転身ルートが手に入ります。

３. AI活用を組織に根付かせたい経営者、および人事・経営企画・情報システムの責任者

「AI導入、何から始めればよいか分からない」「外部ベンダー頼みから脱却したい」という課題に向き合う方へ。社内人材をFDEとして育て、AI活用を内製化するための5ステップを学べます。

■ 著者の紹介

平尾 俊貴 博士(工学)

株式会社dTosh 代表取締役

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 客員助教

McGill Univerisy 元特別研究員

ABB Group 米国研究所 元R&Dエンジニア

世界トップクラスの研究機関で研鑽した学術知を有し、奈良先端大では助教としてAI研究者の育成・指導に従事。その知見をもとに、スタートアップ経営者として現場AI支援を通じて蓄積した実践知を融合し、累計100社以上のAI導入・DX推進を支援。

AI導入とAI人材(FDE)育成を得意とし、現場で“真に使われるAI”の社会実装に取り組む。

【主な支援実績】DELL Technologies、NTTグループ、伊藤忠テクノソリューションズ、太陽HD、京都銀行、姫路信用金庫など。

■ 株式会社dToshについて

著者：平尾 俊貴 (ひらお としき)

株式会社dTosh(https://dtosh.jp/)は、 FDE（フォワード・デプロイド・エンジニア）人材を強みとして、大手・上場企業を含む累計100社以上のお客様に対し、ワンストップのAI導入・開発支援を提供しております。

dToshのFDE人材は、お客様の現場に深く入り込み、ビジネス課題をAI技術で解決します。AI活用の戦略から実行・運用まで一気通貫で伴走いたします。

■ 出版イベントの告知

Peatixにて本書を解説するウェビナーを開催します。

【著者が解説】なぜFDEが注目されているのか？OpenAIも採用する新職種の正体

日時：2026年5月29日(金) 12:00~13:00

方法：Zoomウェビナー

https://peatix.com/event/5010654/view

■ 会社概要

会社名：株式会社dTosh (読み方：ディートッシュ)

所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14 H1O浜松町 513号

：〒619-0237 京都府相楽郡精華町光台1-7 けいはんなプラザ

代表者：代表取締役 平尾俊貴

設立日：2020年4月16日

事業内容：AI人材育成、AIコンサルティング、AIシステム受託・SES

品質／セキュリティ：ISO/IEC 27001:2022

コーポレートサイト：https://dtosh.jp/