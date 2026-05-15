「たくさん会えば理想の人に出会える」は誤解。既婚者425名調査で見えた、結婚後の満足度を左右する“婚活の納得感”

株式会社ナレソメ

株式会社ナレソメが運営するナレソメ総研は、配偶者がいる男女425名を対象に「配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026」を実施しました。

本調査では、交際人数やデート人数と、結婚後の夫婦関係満足度には明確な相関が見られない一方で、結婚に至るまでのプロセスに対する「納得感」が、その後の夫婦関係満足度と深く関わっていることが分かりました。

婚活では「たくさん会えば、より良い相手を選べる」と考えられがちです。しかし今回の調査では、出会いの数そのものよりも、「自分の価値観で選べた」「この人でよかったと思えている」という主観的な納得感が、幸せな結婚を支える重要な要素である可能性が示されました。

調査結果サマリー

「婚活納得感」が高いほど、夫婦関係満足度も高い傾向に

- 「婚活納得感」が高い人ほど「夫婦関係満足度」も高くなる傾向が見られた。- 交際人数やデート人数と、結婚後の夫婦関係満足度には明確な相関は見られなかった。- 男性では、デート人数が50名を超えると婚活納得感が低下する傾向が見られた。- 「もっと良い相手がいたかも」という未練や妥協感が強い層では、夫婦関係満足度が低い傾向に。- 婚活納得感が高い人には、「自己決定感」「相手への愛情」「謙虚さ」の3つの要素が共通して見られた。回答：配偶者がいる男女425名

今回の調査では、婚活に対して納得感を持っている人ほど、結婚後の夫婦関係満足度も高い傾向が見られました。

特に婚活納得感が高い既婚者には、「今の配偶者を大切にしたい」「今の配偶者のことを“これ以上の相手はいない”と思えた」「今の配偶者は自分にはもったいないくらいの相手だ」といった傾向が強く見られました。

一方で、婚活納得感が低い層では、「もっと良い相手がいたかもしれない」「かなり妥協して配偶者選びをしたと思う」といった未練や妥協感が強く、夫婦関係満足度も低い傾向が見られました。

このことから、結婚後の満足度には、単に「誰を選んだか」だけではなく、「その相手をどれだけ納得して選べたか」が関係していると考えられます。

交際人数やデート人数と、婚活納得感には明確な相関なし

回答：配偶者がいる男性89名回答：配偶者がいる女性336名回答：配偶者がいる男性89名

デート経験が配偶者のみの人から、100名以上と出会った人まで、婚活納得感は大きく変わらず、過去の経験量よりも「今の相手をどう選び、どう受け止めているか」が重要であることがうかがえます。

一方で、男性においてはデート人数が50名を超えると、「婚活納得感」が低下する傾向が見られました。

多くの人と会うことは選択肢を広げる一方で、時間的・金銭的・精神的な負担が積み重なることで、かえって「この人でよかった」と思う感覚が持ちにくくなる可能性があります。

婚活においては、単に会う人数を増やすのではなく、自分にとって大切な価値観を整理しながら、出会いの質を高めていくことが重要だと考えられます。

納得感のある婚活を実現する「3つの鍵」

調査結果から、婚活納得感が高い人には、以下の3つの要素が共通して見られました。

1. 自己決定感

周囲の意見や条件だけに流されず、自分の価値観に基づいて相手を選べていること。

2. 相手への愛情

相手の欠点を探すのではなく、長所や魅力に目を向け、「大切にしたい」と思えていること。

3. 謙虚さ

「自分にはもったいない相手だ」と相手を尊び、感謝の気持ちを持てていること。

これらの要素が重なることで、「もっと良い人がいたかもしれない」という迷いではなく、「この人と歩んでいきたい」という納得感につながると考えられます。

ナレソメ予備校の学年主任で恋愛心理学者・山崎によるコメント

今回の調査では、恋愛経験や出会いの数が、必ずしも結婚後の満足度を高めるわけではないことが示されました。

大切なのは、条件面だけで判断するのではなく、「この人を大切にしたい」と思える感情と、自分の価値観に基づいた合理的な判断を両立させることです。

ナレソメ予備校では、「ロジカル×ラブ」の考え方をもとに、一人ひとりが納得感を持ってパートナーを選べるよう支援してまいります。

恋愛心理学者・山崎 敬太のプロフィール

筑波大学心理学類卒。研究テーマは「遠距離恋愛の関係継続」。

在学中から恋愛心理学を探究し、自己肯定感や関係維持の心理を研究。

延べ1,000名以上のカウンセリングを行い、"恋愛と結婚のリアル"を科学的かつ温かく伝える。

2025年にはルクア大阪（JR西日本SC開発(株)協力）で恋愛ワークショップを開催するなど、理論と実践をつなぐ恋愛心理学者。

https://naresome.co.jp/keita-yamazaki/

調査概要

＜調査タイトル＞

配偶者選びにまつわる感情に関する調査2026

＜調査方法＞

インターネットによるアンケート調査

＜調査期間＞

2026年1月19日（月）～1月30日（金）

＜調査対象＞

配偶者がいる男女

＜回収サンプル数＞

425名（男性89名、女性336名）

さらに詳細な結果や考察は以下のURLよりご覧ください。

https://naresome.co.jp/note/relationship-satisfaction-3-elements/

調査結果の引用について

本調査結果は、引用ルールを遵守していただくことでどなたでも引用できます。

調査結果を引用する際は、以下の記載例のように、元記事のURLを記載してください。

記載例）

出典：ナレソメ総研（https://naresome.co.jp/note/relationship-satisfaction-3-elements/）

■ナレソメ予備校が目指す結婚のかたち

ナレソメ予備校は、「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」ことを掲げ、感情的価値と合理的判断を両立させる「ロジカル×ラブ」の考え方を軸に、Best Marriageによる「50年続く幸せ」の実現を目指しています。

■ナレソメ予備校とは

「恋愛・結婚を通してQOLを上げる」をコンセプトとしている、成婚率84.1%※の結婚相談所です。社員全員が「結婚はゴールではなくスタートである」と捉え、「50年続く長期的に幸せな結婚を実現する」というミッションを掲げています。

※2025年1～12月の累計実績に基づく

結婚相談所2.0 ナレソメ予備校

https://naresome.co.jp/yobiko

■プレスリリースに関するお問い合わせ

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〒107-0061

東京都港区北青山3丁目2-5 NH青山ビル5階

設立年月：2023年3月

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