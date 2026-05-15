持続陽圧呼吸療法（CPAP）装置市場、2035年までに75億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.4％である

持続陽圧呼吸療法（CPAP）装置市場、2035年までに75億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.4％である