『キングオブコント2024』ファイナリストcacao(カカオ)、単独ライブ「JON」が待望のDVD化 2026年8月12日(水)に発売決定！
吉本興業所属のコントトリオ・cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）が、自身2作目となるライブDVD『cacao単独ライブ「JON」』を、2026年8月12日（水）に発売することが決定しました。
本作品は、昨年に続きチケットが完売となった大阪・なんばグランド花月での最新単独ライブを映像化したものです。本編は、2026年4月29日（水）に開催された『cacaoなんばグランド花月単独ライブ「JON」』を余すところなく収録。プロジェクションマッピングを使用した映像演出など、昨年よりさらに進化した独創的な世界観のコントが、すべて新ネタで披露されました。
さらに特典映像として、5月8日（金）に東京・日経ホールで開催された『cacao東京単独ライブ「CHIBI」～bestネタ～』を収録。音声特典には、メンバー自らがライブの舞台裏やネタの秘話を語り尽くすオーディオコメンタリー（副音声）も収録予定です。
『キングオブコント2024』決勝進出を経て、今や次世代コント師の筆頭として注目を集めるcacao。プレミアムなステージの熱狂と、その裏側まで楽しめるファン必携の一枚となります。
《cacaoコメント》
◎高橋／左
ワンダフルなネタに
ワンダフルな特典あり！
ワンダフルな気持ちにもなるかも！
◎浦田スターク／中央
まさか2回も円盤化される人生やとは思ってませんでした。
今回の円盤化が最後にならないように必死に頑張ります！
＼(D V D)／ｶｯﾃ
◎たっぺい／右
DVD2枚目です！
去年と今年のアザージャケットを駆使すれば4枚出た雰囲気にもできます！
商品概要
■タイトル：cacao単独ライブ「JON」
■発売日：2026年8月12日（水）
■価格：4,000円（税込）
■品番：YRBN-91628
■発売元：よしもとミュージック
■コピーライト：(C)2026 吉本興業
■収録内容
《本編》cacaoなんばグランド花月初単独ライブ「JON」
《特典映像》cacao東京単独ライブ「CHIBI」～bestネタ～／ 《音声特典》オーディオコメンタリー
★ショップ別 オリジナル先着特典★
対象店舗にて、DVD『cacao単独ライブ「JON」』(品番：YRBN-91628)を
ご予約・ご購入の方には、先着で下記の特典をプレゼントいたします。
特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。
＜楽天ブックス限定特典＞
■cacao手書きデザインステッカー
ご予約はこちら→ https://books.rakuten.co.jp/rb/18620575/
＜Amazon.co.jp限定特典＞
■2L判ビジュアルシート
ご予約はこちら→ https://www.amazon.co.jp/s?rh=p_78%3AB0GY2KCM4J%257CB0GY2DH51P
＜よしもとネットショップplus限定特典＞
■cacao直筆！あなたのニックネーム＆サイン入り☆アザージャケット
［予約受付期間］2026年4月29日(水)21:30～2026年6月30日(火)23:59まで
【対象店舗】よしもとネットショップplus（本店／Yahoo!店／楽天市場店）
※ご予約は下記各店URLから
＜本店＞
https://shop.yme.yoshimoto.co.jp/shopdetail/000000003032
＜Yahoo!ショッピング店＞
https://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-yoshimoto/yrbn-91628.html
＜楽天市場店＞
https://item.rakuten.co.jp/yoshimoto-shop/yrbn-91628/
※各特典絵柄やデザインは決定次第でお知らせいたします。
※都合上、やむを得ず特典内容を変更させていただく可能性もございます。
※特典の数には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。
DVD商品概要・各種特典やイベントについて
よしもとミュージックHP内【cacao】ページにて随時詳細発表して参ります。
⇒http://yoshimoto-me.co.jp/artist/cacao/