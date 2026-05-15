『キングオブコント2024』ファイナリストcacao(カカオ)、単独ライブ「JON」が待望のDVD化　2026年8月12日(水)に発売決定！

吉本興業株式会社

吉本興業所属のコントトリオ・cacao（高橋、浦田スターク、たっぺい）が、自身2作目となるライブDVD『cacao単独ライブ「JON」』を、2026年8月12日（水）に発売することが決定しました。

本作品は、昨年に続きチケットが完売となった大阪・なんばグランド花月での最新単独ライブを映像化したものです。本編は、2026年4月29日（水）に開催された『cacaoなんばグランド花月単独ライブ「JON」』を余すところなく収録。プロジェクションマッピングを使用した映像演出など、昨年よりさらに進化した独創的な世界観のコントが、すべて新ネタで披露されました。

さらに特典映像として、5月8日（金）に東京・日経ホールで開催された『cacao東京単独ライブ「CHIBI」～bestネタ～』を収録。音声特典には、メンバー自らがライブの舞台裏やネタの秘話を語り尽くすオーディオコメンタリー（副音声）も収録予定です。

『キングオブコント2024』決勝進出を経て、今や次世代コント師の筆頭として注目を集めるcacao。プレミアムなステージの熱狂と、その裏側まで楽しめるファン必携の一枚となります。

《cacaoコメント》

◎高橋／左

ワンダフルなネタに

ワンダフルな特典あり！

ワンダフルな気持ちにもなるかも！

◎浦田スターク／中央

まさか2回も円盤化される人生やとは思ってませんでした。

今回の円盤化が最後にならないように必死に頑張ります！

＼(D V D)／ｶｯﾃ

◎たっぺい／右

DVD2枚目です！

去年と今年のアザージャケットを駆使すれば4枚出た雰囲気にもできます！

商品概要

■タイトル：cacao単独ライブ「JON」

■発売日：2026年8月12日（水）

■価格：4,000円（税込）

■品番：YRBN-91628

■発売元：よしもとミュージック

■コピーライト：(C)2026 吉本興業

■収録内容

《本編》cacaoなんばグランド花月初単独ライブ「JON」

《特典映像》cacao東京単独ライブ「CHIBI」～bestネタ～／ 《音声特典》オーディオコメンタリー

★ショップ別 オリジナル先着特典★

対象店舗にて、DVD『cacao単独ライブ「JON」』(品番：YRBN-91628)を

ご予約・ご購入の方には、先着で下記の特典をプレゼントいたします。

特典はなくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。

＜楽天ブックス限定特典＞

■cacao手書きデザインステッカー

ご予約はこちら→ https://books.rakuten.co.jp/rb/18620575/

＜Amazon.co.jp限定特典＞

■2L判ビジュアルシート

ご予約はこちら→ https://www.amazon.co.jp/s?rh=p_78%3AB0GY2KCM4J%257CB0GY2DH51P

＜よしもとネットショップplus限定特典＞

■cacao直筆！あなたのニックネーム＆サイン入り☆アザージャケット

［予約受付期間］2026年4月29日(水)21:30～2026年6月30日(火)23:59まで



【対象店舗】よしもとネットショップplus（本店／Yahoo!店／楽天市場店）

※ご予約は下記各店URLから

＜本店＞

https://shop.yme.yoshimoto.co.jp/shopdetail/000000003032

＜Yahoo!ショッピング店＞

https://store.shopping.yahoo.co.jp/shop-yoshimoto/yrbn-91628.html

＜楽天市場店＞

https://item.rakuten.co.jp/yoshimoto-shop/yrbn-91628/

※各特典絵柄やデザインは決定次第でお知らせいたします。

※都合上、やむを得ず特典内容を変更させていただく可能性もございます。

※特典の数には限りがございます。無くなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

DVD商品概要・各種特典やイベントについて

よしもとミュージックHP内【cacao】ページにて随時詳細発表して参ります。

⇒http://yoshimoto-me.co.jp/artist/cacao/