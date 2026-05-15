『プルガトリウムの夜』『デストルドーの使者』× Chugai Grace Cafe コラボカフェが渋谷・大阪で開催！描き下ろしイラストの新作グッズやコラボメニューが登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、『プルガトリウムの夜』『デストルドーの使者』× Chugai Grace Cafe コラボカフェを東京・大阪の2店舗で開催します。コラボカフェの詳細はこちら！ :https://chugai-grace-cafe.jp/

TRPG作品の「プルガトリウムの夜」「デストルドーの使者」とChugai Grace Cafeのコラボカフェが開催決定！

「韮澤理紫の中華バーガー」や、「蛇原辰巳のブラックキャラメルコーヒーラテ」など、各キャラクターをイメージしたコラボメニューが登場！

ウェイトレス姿の新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や、普段使いにも便利な「蓄光トートバッグ」など、オリジナルグッズも多数販売いたします。また、コラボカフェご利用のお客様を対象に、抽選で展示ポスターが当たるキャンペーンにご参加いただけます！

開催情報

■渋谷モディ店

・開催期間 2026年6月5日(金)～6月28日(日)

・開催場所 渋谷モディ7F Chugai Grace Cafe渋谷モディ店

・抽選受付 2026年5月14日(木)22:00～5月20日(水)23:59

・当落発表 2026年5月21日(木)12:00以降 順次発表

・先着受付 2026年5月22日(金)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/purgatorium_shibuya/

■大阪店(テイクアウト専用店)

・開催期間 2026年6月5日(金)～6月28日(日)

・開催場所 なんばマルイ1F Chugai Grace Cafe大阪店

・先着受付 2026年5月15日(金)17:00～

・コラボ特設サイト https://chugai-grace-cafe.jp/collaboration/purgatorium_osaka/

※ご入場はご予約いただいたお客様優先となります。予約状況により、当日のご案内も可能です。ご来店方法は上記サイトよりご確認ください

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦ください

コラボメニュー

- 【渋谷モディ店】

・蛇原辰巳の肉盛ブラックカレー 2,728円(税込 3,000円)

・古鳥軒の麻婆天津飯 2,728円(税込 3,000円)

・韮澤理紫の中華バーガー 2,000円(税込 2,200円)

・霧嶋凛道のクリームみつ豆 1,910円(税込 2,100円)

・蛇原辰巳のブラックキャラメルコーヒーラテ 1,228円(税込 1,350円)

・桃下冬香のマンハッタン（ノンアルコール） 1,091円(税込 1,200円)

・古鳥ヒナノのホワイト杏仁 1,228円(税込 1,350円)

・佐々羅透李のグリーンサラダジュース 1,091円(税込 1,200円)

・霧嶋凛道のアイス抹茶ラテ 1,228円(税込 1,350円)

・韮澤理紫のバイオレットストロベリーソーダ 1,228円(税込 1,350円)

・立浪紫音の黒糖ミルクティー 1,228円(税込 1,350円)

・ランダムラテ 910円(税込 1,000円)

- 【大阪店(テイクアウト専用店)】

・韮澤理紫の中華バーガー 2,038円(税込 2,200円)

・蛇原辰巳のブラックソフト 1,204円(税込 1,300円)

・古鳥軒の麻婆天津飯ソフト 1,297円(税込 1,400円)

・霧嶋凛道のみつ豆ソフト 1,945円(税込 2,100円)

・蛇原辰巳のブラックキャラメルコーヒーラテ 1,250円(税込 1,350円)

・桃下冬香のマンハッタン（ノンアルコール） 1,112円(税込 1,200円)

・古鳥ヒナノのホワイト杏仁 1,250円(税込 1,350円)

・佐々羅透李のグリーンサラダジュース 1,112円(税込 1,200円)

・霧嶋凛道のアイス抹茶ラテ 1,250円(税込 1,350円)

・韮澤理紫のバイオレットストロベリーソーダ 1,250円(税込 1,350円)

・立浪紫音の黒糖ミルクティー 1,250円(税込 1,350円)

・ランダムラテ 926円(税込 1,000円)

※渋谷モディ店／大阪店で提供メニュー・値段が異なります。詳細はコラボ特設サイトをご確認ください。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

グッズ情報

■アクリルスタンド ウェイトレスver.（全7種）

販売価格：1,870円(税込)

ラインナップ：蛇原辰巳、桃下冬香、古鳥ヒナノ、佐々羅 透李、霧嶋凛道、韮澤理紫、立浪紫音（全7種）

■トレーディングメタル缶バッジ ウェイトレスver.（全7種）

販売価格：1個 660円(税込)／1SET[7個入]4,620円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■ポラショットコレクション ウェイトレスver.（全7種）

販売価格：1個 500円(税込)／1SET[7個入]3,503円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

■アクリルヘアクリップセット（全2種）

販売価格：1,540円(税込)

■リボンシュシュ（全4種）

販売価格：2,310円(税込)

■蓄光トートバッグ

販売価格：3,850円(税込)

※店頭販売グッズはコラボメニューをご注文いただいたお客様のみお買い上げいただくことができます。

グッズのみのご購入はできませんので、予めご了承ください。

※製品の性質上、稀に1SETで全種類揃わないこともございます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

特典情報

＜コラボメニューご注文特典＞

コラボメニューご注文1品ごとにコースターをランダムで1枚プレゼント！

＜事前WEB予約特典＞

事前にWEBでご予約いただき、カフェをご利用いただいたお客様へコースターを1枚(ご利用人数分)プレゼント！

＜グッズご購入特典＞

店舗にてグッズご購入3,000円(税込)ごとに特典チケット風カードをランダムで1枚プレゼント！

※各種特典の詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

※特典の絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

キャンペーン情報

＜カフェプレゼントキャンペーン＞

渋谷モディ店内の装飾に使用した展示ポスターを抽選でプレゼント！

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※詳細・配布条件等はコラボ特設サイトをご覧ください。

権利表記・関連情報

【権利表記】

Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium



【関連サイト】

Chugai Grace Cafe（チュウガイ グレース カフェ）｜中外鉱業株式会社運営

https://chugai-grace-cafe.jp/

Chugai Grace Cafe【渋谷】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe

Chugai Grace Cafe【大阪】 公式X

https://x.com/chugai_g_cafe_o

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/