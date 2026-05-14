介護人材支援15年目、累計12万人の就業機会を創出した「ナイス！介護」新たな提供価値を策定、“働き方起点”のマッチング強化でシェア拡大を目指す

株式会社ネオキャリア

総合人材サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO：西澤 亮一 以下、ネオキャリア）は、介護職に特化した人材派遣・転職支援サービス「ナイス！介護」において、2012年のサービス開始以来、累計12万人の就業支援実績を踏まえ、求職者の多様な働き方に関するニーズに対応する新たな提供価値（バリュープロポジション）を策定しました。

【ナイス！介護ブランドサイト：https://713515.net/brand】

背景・経緯

ナイス！介護は、2012年のサービス開始以来、全国約50支店を展開し、累計12万人の就業機会を創出してきました。

一方、日本では高齢化の進行に伴い、介護人材不足の深刻化が続いています。厚生労働省の推計*1では、介護人材の必要数は2026年度に約240万人、2040年度には約272万人に達するとされており、介護分野の有効求人倍率も3.97倍と全職種平均（1.16倍）を大きく上回る状況です。

こうした中、当社はこれまでの支援を通じ、人材確保だけでなく、「一人ひとりが納得して働き続けられる環境づくり」の重要性を強く認識してきました。

こうした認識のもと、求職者ニーズを把握するために実施した当社調査*2では、求職者が求人サービスに求める要素として、「働き方の選択肢の多さ」（60.2%）、「希望を尊重した仕事提案」（56.9%）が上位に挙がりました。また、約6割が複数のサービスを利用しており、自身の希望に合った職場を比較・選択する動きが広がっています。ナイス！介護においても同様に*3、「希望を尊重した仕事提案」（45.7%）や「働き方の選択肢の多さ」（31.8%）が評価されており、当社の施設ネットワークやマッチングノウハウが、求職者ニーズに合致していることがうかがえます。

このような強みを有する一方で、それらの提供価値を十分に伝えきれていないという課題もありました。そこで、サービス開始から15年目という節目を見据え、「求職者一人ひとりの理想を納得できる形へと導く」という価値をあらためて明確化し、提供価値（バリュープロポジション）として再定義しました。

今後も、就業前の「叶えたい」の実現から就業後の安心までを支援し、求職者に選ばれるサービスを目指すとともに、介護人材不足の解消と業界活性化に貢献してまいります。

【出典】

*1 厚生労働省「介護人材確保の現状について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001485589.pdf(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001485589.pdf)

*2 「介護職の求人サービスに関するアンケート調査」（当社調査／2026年4月）

https://www.neo-career.co.jp/news/article_26105/(https://www.neo-career.co.jp/news/article_26105/)

*3 ナイス！介護利用者を対象としたアンケート調査（当社調査／2025-2026年実施／n=515）

策定した提供価値（バリュープロポジション）

「豊富な選択肢と確かな交渉力で、あなたの『叶えたい』を現実に。」

ナイス！介護は、提供価値（バリュープロポジション）のもと、求職者一人ひとりの希望に寄り添い、多様な働き方の実現と納得感のある就業機会の創出を目指します。

今後の展望

今後は、求職者の希望に基づく提案精度の向上に加え、職場環境や相性まで踏まえたマッチングの強化、就業後のフォロー体制の拡充を進めてまいります。また、過去に就業経験のある方への再就業支援や友人紹介制度の充実を通じて、多様な人材が安心して介護業界に参画し、長く活躍できる環境づくりを推進してまいります。さらに、各エリアにおける支援体制の拡充を進めることで、介護人材領域におけるシェア拡大を目指してまいります。

「ナイス！介護」責任者コメント

これまで介護人材の支援に携わる中で、人材不足という課題の背景には、「自分に合った働き方に出会えていない」という側面があると感じてきました。

今後、日本の高齢化がさらに進む中で、介護人材を増やしていくためには、一人ひとりの希望やライフスタイルに応じた働き方を提示し、納得して長く働いていただける環境を整えていくことが重要であると考えています。

ナイス！介護はこれまでも、全国の施設とのネットワークと現場理解を強みに、求職者に寄り添った提案を行ってきました。今後は今回策定した提供価値（バリュープロポジション）のもと、より一層求職者の希望に沿った仕事提案を強化し、介護人材の裾野を広げるとともに、業界全体の人材不足解消に貢献してまいります。

【ナイス！介護事業本部 本部長 井上 雄太】

ナイス！介護について

ナイス！介護は、介護職に特化した人材派遣および転職支援サービスです。無資格・未経験の方でも就業を開始しやすい環境を整えており、担当者の中には介護施設での就業経験を有する者も在籍し、現場理解に基づいたサポートを提供しています。全国に約50支店を展開し、非公開求人を含む多様な求人を取り扱うとともに、福利厚生の充実にも努めています。

ナイス！介護：https://713515.net/

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/