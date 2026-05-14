【NEW】ISO/IEC 27001：2022年版（JIS Q 27001:2023）に対応！日本規格協会が「情報セキュリティマネジメントシステム規格解釈」の動画研修を開講

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本社：東京都港区、理事長：朝日弘）は、ISO/IEC27001:2022（JIS Q 27001:2023）の要求事項を解説する動画版オンデマンド研修、「ISO27000セミナー【動画版】ISO/IEC27001要求事項解釈コース」を開講いたしました。

本コースは、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）の構築・運用に不可欠な規格解釈を、ISO/IEC27001の規格要求事項本文と附属書Aの中から特に重要な管理策を取り上げ、事例を交えつつ逐条形式でわかりやすく解説します。

全22チャプター（計5時間）で効率的に学習できるプログラムです

セミナー受講の事前学習や、社内の導入研修にも最適なコースとなっており、繰り返し見返すことで、効果的な教育が可能です。

研修の詳細（サンプル動画）・お申込はこちら：

詳細（サンプル動画）・お申込はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1010/index/0000455?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260414_5

＜注目される情報セキュリティ対応＞

テレワークの普及やクラウド利用の拡大に伴い、サイバー攻撃や標的型攻撃のリスクはかつてないほど高まっています。組織の信頼性を守るため、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 27001」への注目が集まっています。

マネジメントシステムの運営を効果的に機能させるためには、経営判断するトップ層から、システム運営の実務者である管理責任者・推進事務局、各部署の課員に至るまで、規格の理解は不可欠です。

本コースを受講いただくことで、規格（本文、管理策）の理解を深め、マネジメントシステムの構築、内部監査・マネジメントレビューを効果的に実施し、組織にとって有益なシステム運営につなげていくことが期待できます。

≪おすすめポイント≫

◆隙間時間で効率学習：全22チャプター（計5時間）の構成。隙間時間に効率よく集中して学習できます。

◆即時受講が可能：お申し込みから最短2営業日以内で視聴でき、30日間の視聴期間であれば、繰り返し学習が可能です。

◆実務に即した解説：規格本文だけでなく、附属書Aの重要な管理策を逐条形式で解説。ISMSの構築・活用事例も紹介します。

◆団体割引制度：1社30名以上の受講で、1名あたりの受講料が割安になる特別価格をご用意しています。

ぜひ、社内の人材育成にご検討ください。

※1社より1回のお申込みにつき30名以上の教育をお考えの場合は、お一人当たりの価格が割安になります。

詳細は、下記のボタンよりお問合せください。（社内研修のお問合せページに遷移します。お問合せ後、追って弊会担当よりご連絡させていただきます。）

団体割引についてご相談はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W19M0010?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260414_1



≪対象≫



・初めてISMSに携わる方

・規格の意図を正しく理解したい方

・ISO27001認証をご検討中の組織

≪参加費≫

一般：\18,700 ＜10%税込＞ 維持会員：\16,500 ＜10%税込＞

詳細（サンプル動画）・お申込はこちら :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1010/index/0000455?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260414_2

≪諸注意≫

※本動画においては、個別の質問は受け付けておりません。

予めご了承ください。

※動画が受講できる環境かあらかじめご確認ください。

【セミナー案内】

日本規格協会では、情報セキュリティマネジメントシステムを効果的に学べるよう、レベル別に各種セミナーを提供しております。詳しくは、担当部門へお問い合わせください。



日本規格協会が提供するISO27000セミナーの一覧：

ISO27000セミナーの一覧 :https://webdesk.jsa.or.jp/seminar/W12M1040/index/00022?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260414_3

(担当部門：研修事業部 研修チーム MAIL etd@jsa.or.jp)

【その他関連規格・書籍】

日本規格協会では、規格ならびに各種規格の関連書籍を販売しております。

本研修の関連規格・書籍は下記をご参照ください。

（全て日本規格協会グループ公式ウェブサイト「JSA GROUP Webdesk」からご購入いただけます。）

・JIS Q 27001:2023

情報セキュリティ，サイバーセキュリティ及びプライバシー保護―情報セキュリティマネジメントシステム―要求事項

・JIS Q 27001:2023/AMENDMENT 1:2025

情報セキュリティ，サイバーセキュリティ及びプライバシー保護-情報セキュリティマネジメントシステム-要求事項（追補１）

・JIS Q 27002:2024

情報セキュリティ，サイバーセキュリティ及びプライバシー保護―情報セキュリティ管理策

・JIS Q 27017:2016

情報技術―セキュリティ技術―ＪＩＳ Ｑ ２７００２に基づくクラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実践の規範

・情報セキュリティ，サイバーセキュリティ及びプライバシー保護―情報セキュリティ管理策

解説と活用ガイド

・ISO/IEC 27017:2015（JIS Q 27017:2016）

ISO/IEC 27002に基づくクラウドサービスのための情報セキュリティ管理策の実践の規範

解説と活用ガイド

・ISO/IEC 27001/27002:2022改訂対応

テレワーク時代のISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）ガイドブック

職場・リモートワークで留意すべき重要ポイント

規格・書籍のご購入はこちらから：

規格・書籍のご購入 :https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0010/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20260414_4

(担当部門：カスタマーサービス部 販売サービスチーム MAIL csd@jsa.or.jp)

●日本規格協会グループ（JSA）について

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。