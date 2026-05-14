「接触冷感では、もう足りない！」汗に反応して冷たさが続く「持続冷感」キシリミントシリーズ

株式会社ＳＵＮＡＹＡＭＡ

冷え・姿勢・快眠を開発の柱とする株式会社ＳＵＮＡＹＡＭＡ（本社：東京都葛飾区・代表取締役社長：砂山 直樹）が展開する持続冷感アイテム「キシリミントシリーズ」。

気象庁が2026年夏も全国的な高温傾向を予測するなか、注目を集めており、

販売好調につき増産が決定しました。

一般的な“接触冷感”素材は「触れた瞬間の冷たさ」が特長である一方、『キシリミント』は汗に反応してひんやり感が持続する“持続冷感”仕様。

ミント＆キシリトール加工により、汗ばむほど冷感を感じやすい設計で、通勤・屋外移動・ウォーキング・スポーツ観戦など、酷暑対策ニーズに対応します。

◆冷感アイテムの「冷たいのは最初だけ」問題に着目

近年、”接触冷感”アイテムは夏の定番となる一方で、

- 「冷たいのは最初だけ」- 「着用しているうちに冷たさがなくなっていく」- 「紫外線、酷暑対策アイテムに満足できていない」といった声も増えています。

ですので”冷感の持続性”に注目いたしました。

◆続く、ひんやり感

「キシリミントシリーズ」は、汗に反応するキシリトールと、冷たさの感覚を引き起こすミントを生地に加工した、持続冷感を目指したシリーズです。

◆酷暑の「屋外活動のストレス」に対応

近年の猛暑化により、屋内だけでなく“屋外活動”そのものが大きなストレスになっています。

特に夏場は、

- 駅までの徒歩移動- 通勤・通学時の自転車移動- 送迎- 屋外イベント- スポーツ観戦- スポーツ- ガーデニングや農作業

など、強い日差しと汗にさらされることが日常化しています。

また近年は、紫外線対策が”美容目的”だけでなく、

暑さはもとより疲労感対策としても注目されています。

また、紫外線から肌を守ることで、運動時や運動後の疲労感軽減につながる可能性が示唆されています。

◆商品情報

気になる部位ごとに紫外線や暑さをブロック。

6型のアイテムを取り揃えております。

長めの丈でしっかりカバー日焼け止めを塗り忘れがちな手の甲もしっかりカバー意外に年齢が出やすい指先までしっかりカバー日焼け止めが落ちがちな、首やデコルテまわりもカバー手のひらが空いているから腕時計が操作しやすい汗じみや股ずれが気になるときに- 商品名：キシリミントシリーズ- 価格：2,750円（税込）～- カラー：ブラック/グレージュ- 紫外線保護指数：UPF50＋（ブラック、グレージュ）- 紫外線遮蔽率：ブラック約99％、グレージュ約97％- 販売チャネル:楽天市場自社公式ショップ https://x.gd/20QlEAmazon自社公式ショップ https://x.gd/Ypnnw自社公式サイト https://x.gd/66cJG◆ 会社情報

株式会社ＳＵＮＡＹＡＭＡ

所在地：東京都葛飾区奥戸6-27-5

設立：1963年

公式サイト：https://www.sunayama.jp/

◆ 本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ＳＵＮＡＹＡＭＡ

商品部 商品開発課 関

TEL：080-7739-6578

MAIL：tae@hosyco.co.jp

※サンプル提供・取材対応可能です。