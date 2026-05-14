青少年赤十字 教職員スキルアップ講習会 ― 授業で活かせる実践力を身につける２日間 ―
「青少年赤十字 教職員スキルアップ講習会」は。青少年赤十字の理念とプログラムをもと に、教職員が児童・生徒の主体的な学びや思いやりを育む指導力の向上を目的とした講習会で す。救急法や防災、国際理解など、学校現場ですぐに活用できる内容を、講義と実技を通して 実践的に学びます。講師は現役教員が担当します。
お問い合わせいただいたメディアの皆様には、一部内容のご提供や、体験も可能です。 参加者募集についても、ぜひご協力をお願いします。
■ こんな先生におすすめ
・授業や学校活動に新しい視点を取り入れたい
・防災・安全教育を充実させたい
・体験的な学びの指導力を高めたい
■日 時 令和 8 年 8 月 1 日（土）・2 日（日）【2 日間】
■会 場 日本赤十字社神奈川県支部 （横浜市中区山下町 70-7）
■対 象 神奈川県内の保育園・幼稚園・小学校・ 中学校・高等学校の教職員
■定 員 50 名（先着順）
■参加費 無料
■申込締切 令和 8 年 7 月 24 日（金）
■内 容 赤十字と青少年赤十字・救急法・防災・国際人道法 楽しい集いの技術
・学校教育での実践・学校現場での活用方法 など
■主 催 日本赤十字社神奈川県支部／神奈川県青少年赤十字指導者協議会
■後 援 神奈川県教育委員会／横浜市教育委員会／川崎市教育委員会／相模原市教育委員会
【お問い合わせ・取材申込み先】
日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課 企画広報係
申込期日：【参加者募集】令和 8 年 6 月 30 日（金）12 時
【当日取材】 令和 8 年 7 月 31 日（金）12 時
TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp
https://prtimes.jp/a/?f=d145306-44-52f57dee63e2ec542ce5b849be30e3f3.pdf