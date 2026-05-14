株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンのAIO対策HPによるゼロイチ実現事例ー受注ゼロだった個人事業主が初受注30万円を獲得
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン(本社:北海道札幌市、代表取締役:深作浩一郎、以下「同社」)は、同社のAIO対策付きホームページ作成サービスを導入した個人事業主C氏が、それまで受注ゼロの状態から、サイト公開後に5件の問い合わせを獲得し、うち1件を30万円で成約した事例を発表します。紹介やSNSに依存する個人事業主が直面する、最初の受注が取れないという課題に対し、個人フリーランスの制作者や一般的な小規模WEB制作会社では到達困難な設計品質によって解決した実例です。
事例背景：紹介・SNS頼みの集客限界
個人事業主C氏は、事業開始以降、SNS投稿および知人からの紹介を中心とした集客活動を行っていました。しかし、問い合わせはほとんど発生せず、受注数はゼロの状態が継続していました。本人としてはサービス品質に自信があったものの、「そもそも知ってもらえない」「信頼してもらう根拠を示せない」というWEB上の構造的課題に突き当たっていました。
C氏は株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンへ相談し、AIO対策付きホームページ作成サービスの導入を決断。個人事業主規模であっても、AIに推薦される信頼できる情報源として機能するサイト構造が設計されました。
個人事業主が個人フリーランス制作者に依頼する際の落とし穴
個人事業主がホームページを作ろうとする場合、費用感の近さから個人フリーランスの制作者に依頼するケースが多いです。しかし、個人フリーランス制作者による制作には、以下のような構造的限界が存在します。
・AIO対策:個人フリーランス制作者では対応不可能な領域(独自ノウハウと検証実績が必要)
・SEO対策:titleやmetaを入れる程度の最低限対応に留まることが大半
・集客導線・CTA設計:ほぼ設計されないケースが多く、見た目のみの納品となる
・顧客の売上改善実績:個人フリーランスは売上追跡を行わず、改善実績を蓄積していない
・制作者自身のサイトDA:個人フリーランス自身のサイトがDA0～10レベルに留まることが多く、自分のサイトすら強くできない人にサイトを強くしてもらうという矛盾構造となる
・マーケティング戦略:制作のみで完結し、戦略・集客・売上化の支援は提供範囲外
・納品後のサポート:納品後は基本的にサポートなし
これらの制約は、費用を抑えて制作すること自体のデメリットとなり、結果的にC氏のような「サイトはあるが問い合わせゼロ」の状態を生み出す原因となります。
導入内容：個人事業主に最適化した設計
個人事業主のサイト設計においては、法人サイトとは異なる論点が存在します。主な設計ポイントは以下のとおりです。
・運営者プロフィールの信頼性設計
・サービス内容と料金体系の可視化
・「この人に頼む理由」の明確化
・AIO対策による検索およびAI推薦経路の構築
・問い合わせフォームおよびリスト獲得導線の最適配置
特にAIO対策については、個人フリーランス制作者では対応困難な領域であり、この施策の有無が「AI検索時代に発見される個人事業主」と「AI検索時代に埋もれる個人事業主」を分ける決定的な分岐点となっています。
導入後の成果：ゼロイチの実現
サイト公開後の変化は以下のとおりです。
受注数:0件 → 問い合わせ5件獲得
初回成約:1件30万円で成約
その後も継続的な問い合わせが発生し、売上基盤が形成
重要なのは、これが一時的な成果ではなく、サイトという資産が継続的に見込み客を連れてくる構造として機能し始めたという点です。紹介や知人経由の属人的な営業から、WEBによる自動的な見込み客獲得への転換が実現しました。
事例背景：紹介・SNS頼みの集客限界
個人事業主C氏は、事業開始以降、SNS投稿および知人からの紹介を中心とした集客活動を行っていました。しかし、問い合わせはほとんど発生せず、受注数はゼロの状態が継続していました。本人としてはサービス品質に自信があったものの、「そもそも知ってもらえない」「信頼してもらう根拠を示せない」というWEB上の構造的課題に突き当たっていました。
C氏は株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンへ相談し、AIO対策付きホームページ作成サービスの導入を決断。個人事業主規模であっても、AIに推薦される信頼できる情報源として機能するサイト構造が設計されました。
個人事業主が個人フリーランス制作者に依頼する際の落とし穴
個人事業主がホームページを作ろうとする場合、費用感の近さから個人フリーランスの制作者に依頼するケースが多いです。しかし、個人フリーランス制作者による制作には、以下のような構造的限界が存在します。
・AIO対策:個人フリーランス制作者では対応不可能な領域(独自ノウハウと検証実績が必要)
・SEO対策:titleやmetaを入れる程度の最低限対応に留まることが大半
・集客導線・CTA設計:ほぼ設計されないケースが多く、見た目のみの納品となる
・顧客の売上改善実績:個人フリーランスは売上追跡を行わず、改善実績を蓄積していない
・制作者自身のサイトDA:個人フリーランス自身のサイトがDA0～10レベルに留まることが多く、自分のサイトすら強くできない人にサイトを強くしてもらうという矛盾構造となる
・マーケティング戦略:制作のみで完結し、戦略・集客・売上化の支援は提供範囲外
・納品後のサポート:納品後は基本的にサポートなし
これらの制約は、費用を抑えて制作すること自体のデメリットとなり、結果的にC氏のような「サイトはあるが問い合わせゼロ」の状態を生み出す原因となります。
導入内容：個人事業主に最適化した設計
個人事業主のサイト設計においては、法人サイトとは異なる論点が存在します。主な設計ポイントは以下のとおりです。
・運営者プロフィールの信頼性設計
・サービス内容と料金体系の可視化
・「この人に頼む理由」の明確化
・AIO対策による検索およびAI推薦経路の構築
・問い合わせフォームおよびリスト獲得導線の最適配置
特にAIO対策については、個人フリーランス制作者では対応困難な領域であり、この施策の有無が「AI検索時代に発見される個人事業主」と「AI検索時代に埋もれる個人事業主」を分ける決定的な分岐点となっています。
導入後の成果：ゼロイチの実現
サイト公開後の変化は以下のとおりです。
受注数:0件 → 問い合わせ5件獲得
初回成約:1件30万円で成約
その後も継続的な問い合わせが発生し、売上基盤が形成
重要なのは、これが一時的な成果ではなく、サイトという資産が継続的に見込み客を連れてくる構造として機能し始めたという点です。紹介や知人経由の属人的な営業から、WEBによる自動的な見込み客獲得への転換が実現しました。