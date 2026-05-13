セカンドバッカーが第14弾アンバサダーに タワレコがいま注目の若手バンドを紹介する企画「ああバンドやりたい！」

タワーレコード株式会社「ああバンドやりたい！」×セカンドバッカーコラボポスター

タワーレコードでは、日本のバンド文化を盛り上げる企画「ああバンドやりたい！」の第14弾アンバサダーとして、セカンドバッカーが決定。5月19日（火）より全国のタワーレコードでコラボポスターを掲出するほか、オリジナル特典のプレゼントなどキャンペーンを全店ならびにタワーレコード オンライン（https://tower.jp(https://tower.jp)）にて開催します。

タワーレコードの独自企画「ああバンドやりたい！」は、「やっぱバンドっていいよね！」と声に出したくなる若手バンドの最前線を紹介していく企画。まだ楽器を手にする前の若者たちも今すぐバンドがやりたくなるよう、その魅力を広く伝えることを目的としたキャンペーンです。第14弾アンバサダーは、5月20日（水）に2nd EP『あの時こうしておけばよかった』をリリースするセカンドバッカーです。

セカンドバッカーは2023年3月に活動を開始した、こうへい（Gt/Vo）、まさみ（Dr）からなるツーピースロックバンド。SNSを中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、昨年8月にリリースした初の流通盤EP『言えなかったことばっかりだった。』は、収録曲「犬とバカ猫」がSNS総再生数33億回を超え、TikTok音楽チャート6週連続1位を獲得するなど大きなヒットを記録しました。2026年も「JAPAN JAM」「METROCK」「FREEDOM NAGOYA」など大型フェスの出演も続々と決定している、今最注目のバンドです。今回発売となる作品には、先行シングル「喧嘩するほど」「SOS」など、身近にある温もりを大切にした、セカンドバッカーの紡ぐ言葉達が全5曲収録されています。

タワーレコードは、セカンドバッカーと「ああバンドやりたい！」のコラボポスターを5月19日（火）から全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニにて掲出。EP購入者には、「ああバンドやりたい！」×セカンドバッカーコラボ絵柄ステッカーを特典として予約者優先にて先着でプレゼントします。さらに、EP購入者のなかから抽選で5名にメンバー直筆サイン入りのコラボポスターをプレゼントします。

タワーレコード オンライン 特設ページ

https://tower.jp/site/series/aabandyaritai(https://tower.jp/site/series/aabandyaritai)

◆ セカンドバッカー「ああバンドやりたい！」キャンペーン施策 ◆

１.コラボポスター掲出

店頭で「ああバンドやりたい！」×セカンドバッカーコラボポスターを掲出します。

掲出期間：5月19日（火）～6月1日（月）※店舗によって掲示期間が異なる場合があります。

掲出店舗：全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ ※TOWER RECORDS mini もりのみやキューズモール店、TOWER RECORDS mini 舞浜イクスピアリ店、休業および改装中の店舗を除く。

２.タワーレコード オリジナル特典

対象商品をタワーレコードでご購入の方に「ああバンドやりたい！」×セカンドバッカーコラボ絵柄ステッカーを特典としてプレゼントします。

対象商品：セカンドバッカー『あの時こうしておけばよかった』タワーレコード限定/初回限定盤、通常盤

配布期間：5月19日（火）商品入荷時から配布開始 ※既にご注文済みの方も対象。※ご予約者優先、先着でのお渡しにて各店なくなり次第終了。

配布店舗：タワーレコードおよびタワーレコードミニ全店、タワーレコード オンライン

３.コラボポスター抽選プレゼント

施策２.で配布するオリジナル特典の「ああバンドやりたい！」×セカンドバッカーコラボ絵柄ステッカーに印字している二次元コードよりご応募の方のなかから、抽選で5名の方に、メンバー直筆サイン入りの「ああバンドやりたい！」× セカンドバッカーコラボポスターをプレゼントします。パソコンまたはスマートフォンからの応募となり、タワーレコードメンバーズへの登録およびレシート番号の入力が必要となります。

応募締切：6月1日（月）

４.セカンドバッカー 特別レシート

期間内に対象商品をご購入いただいた方に、セカンドバッカーメンバーの直筆メッセージが印字された特別レシートをお渡しします。

対象店舗：全国のタワーレコードおよびタワーレコードミニ

発行期間：5月19日（火）～6月1日（月）

※対象商品を複数同時にご購入いただいた場合も、レシートのお渡しは1会計1枚となります。また、再発行および交換はできません。※オンラインでのご購入は対象外となります。

５.“タワレコ寺浦”コラボ動画公開

まさみ（Dr）がタワーレコードでドラムを叩くスタッフ“タワレコ寺浦”とドラムセッションをする様子を近日公開します。

TikTok：https://www.tiktok.com/@tower_records_jpn

Instagram：https://www.instagram.com/tower_teraura

６.セカンドバッカー 手作りPOP掲出

こうへい（Gt/Vo）、まさみ（Dr）がタワーレコードのPOP作成にチャレンジ。メンバーが手作りしたPOPは、タワーレコード渋谷店にて5月19日（火）より掲出します。

対象リリース作品

アーティスト：セカンドバッカー

タイトル：あの時こうしておけばよかった

発売日：5月20日（水）

レーベル：セカンドバッカー

タワーレコード限定/初回限定盤

PCCI-00034

3,850円（税込）

通常盤

PCCI-00035

2,200円（税込）

セカンドバッカープロフィール

こうへい（Gt/Vo）、まさみ（Dr）からなるツーピースロックバンド。2023年3月活動開始。SNSを中心に若い世代に瞬く間に拡散され知名度を上げ、活動1年にしてJAPAN JAM出演を果たし、初ワンマン渋谷WWWXも即日完売。2025年には東名阪クアトロワンマンツアーの開催、初の流通盤EPリリース、初全国ツアーを開催し全国各地でチケットは即ソールドアウト。さらに「犬とバカ猫」がTikTokを中心にバズを巻き起こし、SNS総再生数33億回を超え、TikTok音楽チャート6週連続1位を獲得する。2026年は、「JAPAN JAM」「METROCK」「FREEDOM REEDOM NAGOYA」など大型フェスの出演も決定。