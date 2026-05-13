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玉川大学と佛教大学が連携協定を締結し、私立大学で初めての「教職アライアンス」を構築
教員養成の歴史と実績を誇る両大学が協力し、通信教育を通じて小学校教員不足の解消に取り組むプログラムを2027年4月より開始します。
2026年5月13日（水）、玉川大学（東京都町田市／学長：小原一仁）と佛教大学（京都府京都市北区／学長：佐藤和順）は、「教職アライアンス協定」を締結しました。
本協定により、両大学の通信教育課程を活用した「教職アライアンス」を共同で構築し、全国的に深刻化する小学校教員不足の解消に向けた新たな取り組みを展開します。
あわせて、大学間における情報共有・連携を通じて教育内容および運営面の高度化を図るとともに、ブランド価値の向上も目指します。
【1】背景・趣旨
近年、小学校における教員不足は全国的な課題となっており、地方や教員確保が困難な地域では、教育現場への影響が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、玉川大学と佛教大学は通信教育課程を通じて教員養成に長年取り組んできた実績を生かし、連携することで、より柔軟で持続可能な教員養成モデルを構築します。
【2】連携・協力の内容
協定の締結により、教員養成に歴史と実績を持つ両大学が連携し、これまでに培ってきた通信教育による教員養成の知見を結集して、小学校教諭二種免許状取得に必要な科目を提供します。
本プログラム受講を希望する大学の教職課程に小学校教諭免許状取得の機会を付加することで、教員志望者の選択肢を広げ、全国の小学校教育を支える人材の安定的な養成につなげます。 加えて、本取り組みを通じて、私立大学全体における教員養成機能の強化と多様化を図り、全国の小学校教育の質向上と教員人材の持続的確保に貢献していきます。
※詳細は「教職アライアンス」特設サイト参照
→ https://bukkyo-u.jp/lp/alliance/
■本リリースに関するお問い合わせ
・学校法人玉川学園 教育情報・企画部 広報課
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
Tel：042-739-8710
Fax：042-739-8723
E-mail：pr@tamagawa.ac.jp
・佛教大学 生涯学習部 通信総務課
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
E-mail：t-info@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年5月13日（水）、玉川大学（東京都町田市／学長：小原一仁）と佛教大学（京都府京都市北区／学長：佐藤和順）は、「教職アライアンス協定」を締結しました。
本協定により、両大学の通信教育課程を活用した「教職アライアンス」を共同で構築し、全国的に深刻化する小学校教員不足の解消に向けた新たな取り組みを展開します。
【1】背景・趣旨
近年、小学校における教員不足は全国的な課題となっており、地方や教員確保が困難な地域では、教育現場への影響が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、玉川大学と佛教大学は通信教育課程を通じて教員養成に長年取り組んできた実績を生かし、連携することで、より柔軟で持続可能な教員養成モデルを構築します。
【2】連携・協力の内容
協定の締結により、教員養成に歴史と実績を持つ両大学が連携し、これまでに培ってきた通信教育による教員養成の知見を結集して、小学校教諭二種免許状取得に必要な科目を提供します。
本プログラム受講を希望する大学の教職課程に小学校教諭免許状取得の機会を付加することで、教員志望者の選択肢を広げ、全国の小学校教育を支える人材の安定的な養成につなげます。 加えて、本取り組みを通じて、私立大学全体における教員養成機能の強化と多様化を図り、全国の小学校教育の質向上と教員人材の持続的確保に貢献していきます。
※詳細は「教職アライアンス」特設サイト参照
→ https://bukkyo-u.jp/lp/alliance/
■本リリースに関するお問い合わせ
・学校法人玉川学園 教育情報・企画部 広報課
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1
Tel：042-739-8710
Fax：042-739-8723
E-mail：pr@tamagawa.ac.jp
・佛教大学 生涯学習部 通信総務課
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
E-mail：t-info@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/