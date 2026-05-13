『AI時代、ネットワーク運用はどう変わるのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■AI時代、ネットワーク運用の前提が変わり始めている

AI・クラウド活用の拡大に伴い、ネットワークは有線・無線・クラウド・データセンターをまたいで相互依存が強まり、従来の監視や個別最適だけでは全体像を把握しにくくなっています。加えて、ArubaとJuniperの統合により新生HPE Networkingが打ち出す「Secure AI-Native Network」は、クライアントからクラウド、さらにAIワークロードまでを見据えた新しい運用の考え方を提示しており、ネットワーク運用には可視化だけでなく、体感品質、相関分析、自動化まで含めた対応が求められています。



■人手不足のなか、NW障害対応は長期化しやすい

現場では、人手不足のなかで「遅い」「つながらない」といったユーザ影響に即応しながら、複数ドメインにまたがる障害の原因特定を進める必要があり、切り分けが属人化しやすく、対応時間が長引きやすい状況です。資料でも、ネットワーク運用の課題としてリソース不足、複雑性の増加、不確実性、セキュリティ対策が挙げられており、さらにAIOps活用事例では無線LANトラブルチケットが約200件/月から8か月後に数件/月へ減少した実績が示されていることからも、人手中心の対応には限界があることが分かります。



■HPE Networkingが示す、AI時代のNW運用自動化

本セミナーでは、ArubaとJuniperが統合した新生HPE Networkingが、HPE Mist、HPE Aruba Networking Central、Marvis、Large Experience Modelなどを通じて、ユーザ体感の可視化、インサイト提示、推奨、アシスト、さらにSelf-Driving Networkへどう発展していくのかを整理し、人手不足で長引きがちなNW障害対応をAIでどう自動化していくかを具体的に解説します。あわせて、機能相互移植や統合後のロードマップを踏まえ、いま何が実用段階にあり、どこまでを現実的な運用改善として取り込めるのかを明らかにします。



■主催・共催

SB C&S株式会社

日本ヒューレット・パッカード合同会社



■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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