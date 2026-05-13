法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」、Notion・Box・Slackなど人気ビジネスツールとの連携を可能にする「MCP」対応を開始

HEROZ株式会社

HEROZ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 隆弘、以下「HEROZ」）は、法人向け生成AI SaaS「HEROZ ASK」において、AIと外部サービスを安全・柔軟につなぐ新標準の接続規格「MCP（Model Context Protocol）」への対応を、2026年5月1日より開始しました。これにより、Notion・Box・Slackといった主要ビジネスツールとの連携が可能となり、AIエージェントが外部ツールを自律的に活用しながら業務を遂行できる環境を実現します。

HEROZはこの取り組みを通じて、人とAIが同僚として共に働く「AI Cowork」の実現を目指します。AIが単なる「回答するツール」にとどまらず、業務の流れの中でチームの一員として自律的に動き、人間はより創造的・戦略的な判断に集中できる環境づくりを推進してまいります。

■MCP対応の背景

企業における生成AI活用は、文書作成・情報検索・要約といった単体業務の支援から、複数のシステムやツールをまたいだ複合的な業務プロセスの自動化へと、急速に進化しています。しかしこれまでは、生成AIと社内外の各種ビジネスツールを連携させるためには、個別のシステム開発や複雑な設定が必要となるケースも多く、導入・運用のハードルが高い状況が続いていました。

こうした課題に対し、近年注目を集めているのが「MCP（Model Context Protocol）」という新たな接続規格です。MCPは、AIと外部ツール・サービスをつなぐための共通の"橋渡し役"となる規格であり、これに対応することで、複数の外部サービスとの連携を標準化された方法で、安全かつ効率的に実現できるようになります。HEROZは、お客さまの業務現場における「生成AIの実践活用」をさらに深化させるため、本機能への対応を決定しました。

■AI Coworkとは

AI Coworkとは、複数の専門AIエージェントがチームとして連携し、業務全体をまたいでリアルタイムに協働する新しいAIの働き方です。

これまでのAIツールは「1つの質問に1つのAIが答える」という単一エージェント型が主流でした。しかしこのモデルでは、複数のツールをまたぐ複雑な業務においては、AIへの指示出し・結果確認・統合といった調整作業が人間に残り続けるという課題がありました。

AI Coworkはこの構図を変えます。複数のAIエージェントが役割を分担しながら並列で動き、外部ツールとも自律的に連携することで、人間はプロジェクトマネージャーとしての調整負荷から解放され、判断・創造・コミュニケーションといった本質的な業務に集中できるようになります。

HEROZが目指すのは、AIが「使うツール」から「共に働く存在」へと進化する「AI Cowork」の世界です。AIアシスタントとして会話するだけでなく、外部ツールと連携しながら複数の業務を並行して処理し、人間の判断を支えながら組織の生産性を根本から変える--今回のMCP対応は、HEROZがAI Coworkの実現に向けて踏み出す、重要な第一歩です。

■MCP対応の主な機能概要

１. 外部サービスの一元管理（MCP管理画面）

管理者（グループオーナー）は、新設されたMCP管理画面から、連携する外部サービスを追加・管理できます。組織全体で共通利用するサービス（設定済みMCP）と、特定のグループや目的に応じて個別に設定するサービス（手動設定MCP）の2種類を使い分けることができます。

また、複数のチームや部署がHEROZ ASKを利用する組織では、サブグループ（部署・チーム単位のグループ）から連携の申請を行い、組織全体の管理者が承認する仕組みを設けることで、セキュリティと柔軟性を両立した運用が可能です。

２. AIエージェントからの自動活用

「HEROZ ASK」のエージェント機能（AIエージェントビルダー・プロジェクト機能）において、有効化したMCPをツールとして設定することが可能です。一度ツールとして設定しておくことで、チャット中にAIが状況を判断し、外部サービスを自動的に呼び出して処理を行います。担当者がツールの操作方法を知らなくても、AIが代わりに動いてくれるため、業務フローの自動化がよりシンプルに実現できます。

３. チャット画面からの直接利用

エージェント機能を使わない通常のチャット（会話形式のプロジェクト）においても、チャット画面上のツールメニューから有効化済みのMCPを選択することで、外部サービスと連携した回答・処理を行うことができます。

４. ユーザー自身による接続管理

個人ごとの外部サービスへの接続・切断は、ユーザーメニューの「設定 → 連携アプリ」から簡単に操作できます。OAuth認証（外部サービスへの安全なログイン連携）が必要なサービスについては、初回接続時に認証画面が表示されます。また、チャット中に未接続のサービスが必要と判断された場合は、接続ボタンが自動で表示されるため、スムーズに連携を開始できます。

■想定される活用シーン

・企画・管理部門：Notionに蓄積された社内ナレッジをAIが検索・要約し、社内規程の整備や問い合わせ対応を効率化。

・全部門共通（ファイル管理）：Boxに保管されたファイルをAIが参照し、文書の要約・整理・回答生成などの業務処理を自動化。

・全部門共通（コミュニケーション）：Slackと連携することで、AIが生成したアウトプットをそのまま社内へ共有・通知するフローをシンプルに実現。

■HEROZでの「AI Cowork」実践例

HEROZでは、自社内でもHEROZ ASKとMCP連携ツールを活用したAI Coworkを実践しています。

・情報管理・起票の自動化：Slackに届いたメッセージの内容をAIが読み取り、Notionへのタスク登録を自動で実行。担当者の手作業を削減し、情報の抜け漏れを防ぎます。

■今後の展望

今後も対応MCPサービスの拡充を継続するとともに、AIエージェントの自律的な処理能力をさらに高め、より高度な業務自動化を実現できる環境の整備を進めてまいります。HEROZが描くのは、AIアシスタントとして会話するだけにとどまらず、複数のAIエージェントが外部ツールと連携しながらチームとして協働する「AI Cowork」の世界です。「HEROZ ASK」は、生成AIの導入だけに留まらず、現場への定着・実践活用・業務変革までを一貫して支援するAI SaaSとして、これからも進化し続けます。

■「HEROZ ASK」とは

HEROZが提供する生成AI SaaSで、ChatGPTやGemini、Claudeの生成AIを活用し、社内に存在する様々なデータの検索・要約・翻訳や、音声データを活用した議事録作成、OCRやDeepResearch機能などにより、あらゆる業務の生産性を向上します。導入企業・団体は300社を突破し、教育現場、建設業界、製造業界、IT業界など多岐にわたる分野や業界で活用、これからも進化を続けます。

URL：https://herozask.ai/

【HEROZについて】

HEROZは、世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業です。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング（深層学習）等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けています。私たちの技術・サービス開発によりAI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦しています。

会社名 ：HEROZ株式会社

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役CEO 林 隆弘

事業内容：AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用

URL：https://heroz.co.jp/