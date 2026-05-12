株式会社Aeromuse、パイロット採用プラットフォーム「HUD SONiC」でシード調達を実施

株式会社Aeromuse

2026年5月1日、世界中のパイロットとエアラインをつなぐ採用プラットフォームを開発・提供する株式会社Aeromuse（本社：東京都港区、代表取締役：野尻 真宏）は、エアライン向け採用プラットフォーム「HUD SONiC（読み：ハッド ソニック）」の開発と提供体制の強化に向けて、シードラウンドでの資金調達を実施したことをお知らせいたします。

本ラウンドでは、千葉道場株式会社（本社：東京都渋谷区）、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区）からの出資を受けています。Aeromuseは、ドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(R)※2」からスピンアウトしたスタートアップです。

資金調達の背景とHUD SONiCの概要

航空業界において、世界的な渡航需要の増加やLCCの台頭を背景に、2032年には世界で約8万人のエアラインパイロット（以下、パイロット）が不足※3すると予測されています。パイロットの育成には多大な時間とリソースを要することから、各国のエアラインでは中途採用への依存度が高まっています。一方で、既存の求人方法では、転職潜在層へのリーチや、パイロットの採用に必要となる飛行時間・ライセンス情報などの専門的なデータの確認に時間を要するなど採用の長期化が経営課題となっています。

また、パイロットは、ログブック（飛行日誌）へのフライト記録が義務付けられているものの、記載項目が多くデジタル化も十分に進んでいないことから、転職時に求人要件との照合や飛行時間の集計等に手間を要しています。その結果、日々のフライト記録からキャリア形成に至るまでのプロセスが煩雑化している課題があります。

これらの課題を解決すべく、Aeromusemは、ログブックの記録効率化と採用データベースを組み合わせたプラットフォーム「HUD SONiC」を開発しました。エアライン向けには採用要件に合致するパイロットに効率的にアプローチできる採用支援機能を提供し、パイロット向けにはログブックの記録を効率化するアプリを無料で提供します。2025年に実施した事前の検証では70カ国のパイロットから関心を集め、エアラインの採用プロセスの効率化やパイロットのキャリア形成支援に期待が寄せられました。

今後は、世界中のパイロットのキャリア・ライフスタイルを支えるインフラとなることをめざすとともに、航空業界における人材課題の解決に貢献してまいります。

※1「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

※2 株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、株式会社NTTドコモ・グローバル、NTTドコモソリューションズ株式会社

※3 Oliver Wyman「The Airline Pilot Shortage Will Get Worse」

HUD SONiCの特徴

＜エアライン向け＞

- 採用プロセスの効率化アプリに蓄積されたデータを活用することで、エアラインは採用要件に合致するパイロットへ効率的にアプローチでき、採用プロセスの短縮が期待できます。

＜パイロット向け＞

- フライト記録の効率化独自の技術により、パイロットのフライト記録にかかる手間を80%軽減するアプリを無料で提供します。- グローバル対応特定の国・地域に限定されず、各国の航空当局の基準に対応した柔軟なデータ管理が可能です。利用料金・お申込方法

HUD SONiCの導入やトライアルをご検討の企業様は、Aeromuseコーポレートサイトのお問い合わせページよりご連絡をお願いいたします。

URL：https://www.aero-muse.com/

株主 / 投資家からのコメント（順不同）千葉道場ファンド ジェネラルパートナー 千葉 功太郎 様

自分自身がパイロット兼投資家としてフライトの度に「紙のログブック」に飛行記録を残してきました。パイロットにとって、ログブックの記入は義務化されており、私自身も毎回フライトの度に記入してきました。一見ニッチな領域に見える、パイロットのログブックのデジタル化ですが、ログブックにはパイロットの飛行履歴全てが記載されております。つまり「職務経歴書」「スキル経歴書」の生データのような存在です。しかし、アナログであったゆえに、それが採用市場とリンクすることはありませんでした。航空業界の採用市場はデジタル化、エージェントからも取り残された空白地帯です。デジタル版ログブックを通じて、世界中のパイロットの転職市場を可視化していくことができます。航空業界出身の野尻さん含むAeromuseチームのチャレンジを、航空業界のいち当事者として応援しております。

株式会社NTTドコモ 経営企画部 事業開発室長 原 尚史 様

Aeromuseが、docomo STARTUPからスピンアウトする記念すべき10社目として誕生したことを、心よりお祝い申し上げます。世界的なパイロット不足という航空業界の重要な社会課題に対し、エアラインでの採用担当経験を持つ野尻さんの現場知見と高い技術力を組み合わせて挑む本事業は、大きな可能性を秘めていると確信しています。NTTドコモとして、そのグローバルな挑戦を力強く支援できることを誇りに思います。NTTドコモグループは今後も、不確実性の高い新規事業への積極的な挑戦を後押しし、パートナーの皆さまと共により良い未来の実現に貢献してまいります。

株式会社Aeromuse概要

会社名：株式会社Aeromuse（エアロミューズ）

代表者：野尻 真宏

所在地：東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6F

設立年月日：2026年3月

お問い合わせ：https://www.aero-muse.com/