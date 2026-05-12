イタリア発ファインジュエリー 「FOPE（フォッペ）」北海道初 札幌「 ISHIDA N43゜」 に ショップをオープン

FOPE JAPAN合同会社モデル着用：マストハブブレスレット各種495,000円～、エッセンシャルリング“パノラマ” 491,700円～※価格はサイズによって異なります

イタリア発ファインジュエリー「FOPE（フォッペ）」は、2026年5月1日（金）、札幌・大通公園を望む絶好のロケーションに位置する正規腕時計販売店「ISHIDA N43°」内に、北海道初となるショップをオープンいたしました。

道内で唯一の FOPE 取扱店となる店内には、ブランドのコーポレートカラーである2色のグリーンを基調とした特注家具が配され、イタリア発のエレガンスと FOPE の世界観が美しく表現されています。

ISHIDA N43°では、日常に輝きを添えるアイテムとして、人気のFLEX‘ITブレスレットをはじめ、ネックレス、リング、ピアスなど、多彩なラインナップをご用意。

大通公園の緑を感じる開放的な空間で、FOPE ジュエリーの魅力をゆっくりとご堪能ください。 皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■ 店舗ストア情報

ISHIDA N43°（札幌）

住所：〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目1-1

TEL：011-200-4300

営業時間：11:00～19:00

＊店舗の営業日・営業時間等は変更になることがありますので、店舗のホームページ(https://ishida-watch.com/i/shop/ishida-n43/)より最新情報をご確認ください。

※本リリースの商品価格は2026年５月時点のものです。価格は予告なく変更になることがあります。

FOPE ブランドプロフィール - 上質を纏う、日常のラグジュアリー

1929年、イタリア・ヴィチェンツァで創業したFOPE（フォッペ）。デザイン、製造、パーツまで、そのすべてがヴィチェンツァの工房で完結する100％Made in Italyのジュエリーです。

ブランドのシグネチャーである18Kゴールド製の「ノヴェチェントメッシュチェーン」で構成されたコレクションはどれもタイムレスでエレガント。トレンドを超えた不朽の名作です。そしてブランドを代表するアイコンであり社内一貫開発による独自技術、「FLEX’IT（フレグジット）」ブレスレットは、18K製でありながらチェーンに伸縮性があり、滑らかで最高の着け心地を保証します。

FOPE(https://www.fope.com/ja/?v=55add3d845bf)のジュエリーは、コンセプトである「エブリデイラグジュアリー」を体現した、ユニセックスで高品位、着ける人や場所を選ばないエブリデイジュエリーです。その快適な着け心地は世界中で高く評価され、現在世界50ヵ国以上で展開しています。

※“FLEX’IT（フレグジット）”の名称、技術、デザインはいずれもFOPEの登録商標です。

■ 本リリース及び商品に関する問い合わせ先

FOPE JAPAN合同会社

〒104-0045 東京都中央区築地2-15-19ミレニアム築地8F

infojp@fope.com

■ 店舗情報

東京・銀座の旗艦店、全国の高級時計宝飾店及び百貨店

www.fope.com(https://www.fope.com/ja/?v=55add3d845bf)