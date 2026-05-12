充電電力をリアルタイムでチェック!直感的に充電状況がわかる電力ディスプレイ付き AC充電器を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、充電電力をリアルタイムで確認できる電力ディスプレイを搭載し、手のひらサイズで持ち運びにも便利なAC充電器を新発売いたしました。



接続した機器の充電電力値を電力ディスプレイでリアルタイムに確認でき、正しく充電できているかをパッと見て把握できます。さらに、満充電に近づくにつれて表示される電力値が徐々に小さくなるため、充電完了のタイミングも分かりやすく便利です。スマートフォンやタブレットの充電に適した最大30W出力モデルと、スマートフォンからノートパソコンまで幅広く対応する最大45W出力モデルの2タイプをご用意しています。

充電状況がひと目でわかる、電力ディスプレイ付きAC充電器

- 充電状況がひと目でわかる、電力ディスプレイ付きAC充電器です。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやタブレット、一部のノートパソコンを充電できます。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

電力ディスプレイでリアルタイムに確認

- 接続した機器の充電電力値を、電力ディスプレイでリアルタイムに確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。※ディスプレイは、機器が接続されている場合にのみ点灯します。点灯までに数秒ほどかかる場合があります。※2ポート同時使用時は、合計出力を表示します。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。- 満充電に近づくにつれて、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなるため、充電完了のタイミングが分かりやすく便利です。※供給電力が少ない場合(例：接続機器のバッテリー容量が小さい/満充電に近いなど)、ディスプレイが消灯することがありますが、給電は継続されます。

スマートフォンやタブレットを充電できる!

電力ディスプレイ付き AC充電器 (30W/C×1+A×1)

- USB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやタブレット、一部のノートパソコンを充電できます。- USB Type-CポートはUSB Power Delivery最大30Wで充電可能。スマートフォンやiPadだけでなく、MacBook Airなどの対応するノートパソコンも充電できます。※USB Type-Cポート単独使用時、およびUSB Power Delivery 30W充電に対応した機器に限ります。※2ポート同時出力時は合計最大出力15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません)- USB-Aポートは、最大出力12Wでスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できます。※USB-Aポート単独使用時に限る- USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。※USB-Aポートのみ対応- 重さわずか68gの軽量・手のひらサイズ。ポケットやポーチにさっと収まり、外出や出張時の持ち運びに便利です。- 電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。

スマートフォンから、ノートパソコンまで充電できる!

電力ディスプレイ付き AC充電器 (45W/C×1)

- USB Type-Cポートを搭載し、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンを充電できます。- 対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機器に限ります。- 重さわずか69gの軽量・手のひらサイズ。ポケットやポーチにさっと収まり、外出や出張時の持ち運びに便利です。- 電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。- Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。

安心・安全な高性能充電システム

- USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレット、ノートパソコンが充電できます。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。- PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。- USB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。- GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。- Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。- 耐トラッキング性の要求事項(PSE：電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。- 電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、当社独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。

ご使用にあたっての注意事項

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 日本国内専用です。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。※ディスプレイの電力表示は目安であり、使用環境等により実際の値と異なる場合があります。なお、表示される値は接続機器に供給される純粋な電力値です。本製品の動作に必要な消費電力は除かれています。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

電力ディスプレイ付き AC充電器(30W/C×1+A×1)

型番：MPA-AC13030BK

価格：\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC13030BK.html

電力ディスプレイ付き AC充電器(45W/C×1)

型番：MPA-AC13145BK

価格：\3,780(店頭実勢価格)\3,436(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/MPA-AC13145BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260512-03/

ご購入はこちら

電力ディスプレイ付き AC充電器(30W/C×1+A×1) 型番：MPA-AC13030BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108460/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890906/

電力ディスプレイ付き AC充電器(45W/C×1) 型番：MPA-AC13145BK

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15108461/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009890907/

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一