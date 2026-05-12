時空を超えた！？キス史上最高厚膜※と圧倒的なツヤ持ち※でガラス玉のような立体感を叶える“４次元のツヤぷるリップ”より限定２色が数量限定登場

株式会社伊勢半

キス ４Ｄリップ

限定２色 各\１，４００（税込\１，５４０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年６月１２日（金）数量限定発売

ＫｉＳＳより、「厚膜フィラー設計」による立体感と圧倒的なツヤ持ち※で衝撃を与えた「４Ｄリップ」に待望の限定色が登場。

ガラス玉のようなぷっくりとしたツヤ感と、塗りたての美しさをキープする光沢記憶処方はそのままに、この夏を彩る特別なカラーをラインアップ。

美容液成分９０％配合で、メイクしながら唇をうるおいで包み込み、まるで時空を超えたかのような、圧倒的に美しい仕上がりを長時間キープします。

※ キス リップ内

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【商品特長】

キス ４Ｄリップ

限定２色 各\１，４００（税込\１，５４０）

ガラス玉のようなぷっくりツヤが長持ち！キス史上最高厚膜※１で立体感のある唇に圧倒的なツヤ持ち※１リップから限定色が登場

毎日使いたくなる粘膜ニュアンスカラー

◇ティント成分配合で１日中※２色持ちが続きます。

※２ 日中の活動時間

ガラス玉のようなぷっくりなツヤが長持ちする光沢記憶処方

◇伸びの良いスムーステックオイル、高い密着性のある高密着フィットオイルを配合しなめらかに伸び広がり、光沢がフィット。塗りたてのツヤを密着キープします。

最高厚膜※１！表面張力のような厚膜フィラー設計

◇まるで表面張力のように、ぷるんと丸い厚膜を生成する「厚膜オイル」を配合し立体感のある唇を叶えます。

※１ キスリップ内

先端くぼみ型チップ形状でひと塗りでツヤツヤ唇が完成

◇唇に抱え込んだ液をたっぷりのせられるので、ひと塗りでぷるんとしたリップに仕上がります。

美容液成分９０％配合！

◇塗り重ねることで唇のケアもしながら、さらにふっくらうるおいます。