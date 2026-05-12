アイスホッケー女子日本代表（SMILE JAPAN）監督に大久保智仁氏、コーチに久保英恵氏、榛澤淳氏が就任

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公益財団法人日本アイスホッケー連盟

アイスホッケー女子日本代表監督に大久保智仁氏、コーチに久保英恵氏、榛澤淳氏が就任することが決定しました。



大久保智仁氏は、駒澤大学附属苫小牧高校から東洋大学を卒業後、西武鉄道、コクド、日光神戸アイスバックス、ハイワン(韓国)、SEIBUプリンスラビッツ、日光アイスバックス、東北フリーブレイズで活躍。2013年に競技を引退後、指導者として東北フリーブレイズのコーチ、監督を、2023年からSEIBUプリンセスラビッツの監督を務めました。また、2017年から2019年まで男子日本代表、2023年から2026年まで男子U18日本代表のコーチ、監督を務めています。



久保英恵氏は、選手として、岩倉ペリグリン、SEIBUプリンセスラビッツで活躍し、ソチ・平昌・北京オリンピックに3大会連続で出場。2022年の北京オリンピック終了後に競技を引退し、指導者として当連盟主催「太陽生命ジュニアアイスホッケースキルアップスクール」で全国各地に赴き指導を行うほか、2024年から女子U18日本代表のコーチを務めています。



榛澤淳氏は、北海道釧路工業高校を卒業後、西武鉄道、日光アイスバックスで活躍。2004年に競技を引退後、清水町アイスホッケー協会に所属し、北海道清水高校や清水御影アイスホッケー少年団のコーチを務めるほか、2016年から2026年まで男子U18日本代表のコーチを務めています。




新体制での女子日本代表は、6月頃から国内合宿をスタートし、10月に日本で開催予定の女子アジア選手権および11月にデンマークで開催予定のIIHF女子世界選手権に向けてチーム作りを進めます。


＜プロフィール＞


監督

大久保　智仁(おおくぼ　ともひと)


1976年9月22日生まれ


株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド　所属


指導歴


2014-20　東北フリーブレイズ　コーチ


2017-19　男子日本代表　コーチ


2020-23　東北フリーブレイズ　監督


2023-26　SEIBUプリンセスラビッツ　監督


2023-25　男子U18日本代表　コーチ


2025-26　男子U18日本代表　監督



大久保智仁氏


コーチ

久保　英恵（くぼ　はなえ）


1982年12月10日生まれ


太陽生命保険株式会社　所属


指導歴


2012-13　SEIBUプリンセスラビッツ　コーチ　
2022-23　SEIBUプリンセスラビッツ　コーチ


2024-26　女子U18日本代表　コーチ



久保英恵氏


コーチ

榛澤　淳（はんざわ　じゅん）


1976年2月9日生まれ


NPO法人清水町アイスホッケー協会　所属


指導歴


2005-23　清水御影アイスホッケー少年団　コーチ


2006-26　北海道清水高等学校アイスホッケー部　コーチ


2016-26　男子U18日本代表　コーチ


2026-　　　Mikage Ice Hockey Academy　監督




榛澤淳氏



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