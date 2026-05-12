アイスホッケー女子日本代表（SMILE JAPAN）監督に大久保智仁氏、コーチに久保英恵氏、榛澤淳氏が就任
アイスホッケー女子日本代表監督に大久保智仁氏、コーチに久保英恵氏、榛澤淳氏が就任することが決定しました。
大久保智仁氏は、駒澤大学附属苫小牧高校から東洋大学を卒業後、西武鉄道、コクド、日光神戸アイスバックス、ハイワン(韓国)、SEIBUプリンスラビッツ、日光アイスバックス、東北フリーブレイズで活躍。2013年に競技を引退後、指導者として東北フリーブレイズのコーチ、監督を、2023年からSEIBUプリンセスラビッツの監督を務めました。また、2017年から2019年まで男子日本代表、2023年から2026年まで男子U18日本代表のコーチ、監督を務めています。
久保英恵氏は、選手として、岩倉ペリグリン、SEIBUプリンセスラビッツで活躍し、ソチ・平昌・北京オリンピックに3大会連続で出場。2022年の北京オリンピック終了後に競技を引退し、指導者として当連盟主催「太陽生命ジュニアアイスホッケースキルアップスクール」で全国各地に赴き指導を行うほか、2024年から女子U18日本代表のコーチを務めています。
榛澤淳氏は、北海道釧路工業高校を卒業後、西武鉄道、日光アイスバックスで活躍。2004年に競技を引退後、清水町アイスホッケー協会に所属し、北海道清水高校や清水御影アイスホッケー少年団のコーチを務めるほか、2016年から2026年まで男子U18日本代表のコーチを務めています。
新体制での女子日本代表は、6月頃から国内合宿をスタートし、10月に日本で開催予定の女子アジア選手権および11月にデンマークで開催予定のIIHF女子世界選手権に向けてチーム作りを進めます。
＜プロフィール＞
監督
大久保 智仁(おおくぼ ともひと)
1976年9月22日生まれ
株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 所属
指導歴
2014-20 東北フリーブレイズ コーチ
2017-19 男子日本代表 コーチ
2020-23 東北フリーブレイズ 監督
2023-26 SEIBUプリンセスラビッツ 監督
2023-25 男子U18日本代表 コーチ
2025-26 男子U18日本代表 監督
大久保智仁氏
コーチ
久保 英恵（くぼ はなえ）
1982年12月10日生まれ
太陽生命保険株式会社 所属
指導歴
2012-13 SEIBUプリンセスラビッツ コーチ
2022-23 SEIBUプリンセスラビッツ コーチ
2024-26 女子U18日本代表 コーチ
久保英恵氏
コーチ
榛澤 淳（はんざわ じゅん）
1976年2月9日生まれ
NPO法人清水町アイスホッケー協会 所属
指導歴
2005-23 清水御影アイスホッケー少年団 コーチ
2006-26 北海道清水高等学校アイスホッケー部 コーチ
2016-26 男子U18日本代表 コーチ
2026- Mikage Ice Hockey Academy 監督
榛澤淳氏
【関連サイト】
- 日本アイスホッケー連盟 https://www.jihf.or.jp/
【お問合せ】
（公財）日本アイスホッケー連盟Tel: 03-5843-0375
E-mail: jihf@jihf.or.jp