【AIで管理規約改正業務を最大80%削減】約100時間の規約改正作業を20時間オーダーへ ─ AI規約改正支援サービス「REGナビ」、R社に本格導入を開始

株式会社DAY1

株式会社DAY1（本社：東京都／代表取締役：飯田健登）は、AIによるマンション管理規約改正支援サービス「REGナビ」が、R社（本社：大阪府）の管理規約改正プロジェクトに本格導入されたことをお知らせします。トライアル導入では、従来約100時間規模を要していた条文比較・改正案作成業務が20～30時間ほどにまで圧縮され、最大約90%の業務削減効果が確認されました。

■ 背景：規約改正業務に潜む「マンパワー課題」

マンション管理規約の改正対応では、現行の管理組合契約と国の「標準管理規約」を1条ずつ突き合わせ、生かす条文・差し替える条文・新たに当て込む条文を判断したうえで、修正版のレジュメ（改正方針）を作成する必要があります。マンションごとに残すべきカスタマイズ条文の判断は人間に委ねられるため、1物件あたり数十～100時間規模の作業負荷が発生し、管理会社にとって長年負担の大きい工程となってきました。

近年は標準管理規約の改正サイクルが短くなっており、また区分所有法改正への対応も控えるなか、管理会社における規約改正業務のDX・効率化ニーズが急速に高まっています。

■ 「REGナビ」とは？

REGナビの概要

「REGナビ」は、現行管理規約と標準管理規約をAIが自動で比較し、改正案ドラフト・新旧対照表・条文マーキング（標準どおりの条項／要修正条項）などを高速に生成するAI規約改正支援（BPO）サービスです。管理会社の担当者は、弊社が生成したドラフトを最終チェック・カスタマイズするだけで議案書ベースの成果物に到達でき、定型化できる比較・打ち込み作業をAIに委ねることで、コア業務である「判断・合意形成支援」に集中できます。※AIが生成した後に、人間がチェックするフローを設けております。

■ 導入概要：R社 様の事例

- 現行規約と標準規約の条文単位の自動比較・差分抽出- 改正案ドラフト／新旧対照表の自動生成- 「標準どおり・変更不要」条項の自動マーキング- マンションごとのカスタマイズ条文の保持・統合提案

R社様は、関西エリアで分譲マンションの総合管理を手がける管理会社です。新しい標準管理規約への対応にあたり、まず比較的シンプルな1物件をモデルケースとしてREGナビのトライアルを実施。4回のフィードバックサイクルを経て、初版段階で約85点、反復改善後に約90点の精度を達成しました。

この結果を踏まえ、同社では本発注を決定。REGナビによる規約改正支援を本格運用しています。

■ 導入効果ハイライト

01 業務工数を最大約80%削減

従来は1物件あたり約100時間規模を要していた条文比較・改正案作成業務が、20～30時間ほどにまで短縮。

02 成果物の精度は約90点／実務水準に到達

「初版で85点」「反復改善で90点」と、実際の議案化前提のレビューに耐える品質を達成。

03 ケアレスミスの低減

条文の比較・差分抽出というAIが得意な領域に作業を寄せることで、人手起因のケアレスミスを構造的に減らせる運用を実現。

04 高速レスポンスによる修正サイクル短縮

4往復のキャッチボールでも全工程が「めちゃくちゃ速い」と評価。総会日程に余裕を持たせた進行が可能に。

■ R社 様 コメント

「100時間かかっていたものが20～30時間ほどで済むなら、もう全然楽になる。」

「最終形態は、日頃僕らがやっている作業にほぼ近づいていた。指摘した点もちゃんと反映されて返ってくるので、思った通りで良かった。」

「右と左を見比べて相違点を探し出す作業は、AIで十分にできる時代になっている。人間が手作業でやるとケアレスミスが出てくるので、こうした業務はAIに任せたほうが精度が高い場面もあると感じている。」

■ サービスの流れ

■ 今後の展開

株式会社DAY1では、今回のR社様への本格導入をモデルケースとして、全国のマンション管理会社向けにREGナビの提供を順次拡大してまいります。今後は、強行規定／任意規定の自動マーキング精度の向上、議案書フォーマットへの一貫変換、複数物件の同時並行運用に対応した管理機能などのアップデートを予定しています。

株式会社DAY1- 所在地：東京都千代田区有楽町1-2-2東宝日比谷ビル9階- 代表取締役：飯田 健登- 設立：2021年3月- サービスURL：https://regnavi.com/- 事業内容：AIを活用したBPOサービスの提供／AI規約改正支援サービス「REGナビ」の開発・運営／動画制作■ 本件に関するお問い合わせ

E-mail：info@web-day1.com

お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX9mXAQLRg6wqdAtJWVq4LPLi6TXieKSCuEpRd-bscceHJ_Q/viewform

※ 本リリース内の業務削減効果は、良品総合管理株式会社様におけるトライアル運用に基づく試算値です。物件・運用条件により効果は異なります。