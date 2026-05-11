【お待たせしました！】 工場見学＆オリジナルポテトチップス作りを体験　中部工場 「湖池屋GOGO！ファクトリー」2026年5月11日（月）より一般受付を開始（2026年7月実施分）

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、2025年12月に岐阜県海津市に開業した中部工場で実施する工場見学ツアー「湖池屋GOGO！ファクトリー（中部工場）」について、2026年5月11日（月）より一般受付を開始しました。

中部エリア初の生産拠点となる中部工場の稼働開始にあわせ、地域のみなさまに笑顔をお届けする取り組みの一環として、湖池屋の歴史と創業以来のこだわりを体感いただきながら、オリジナルポテトチップス作りを体験することができる「湖池屋GOGO！ファクトリー」のオープンに向けて準備を進めてまいりました。先行して工場見学ツアーを実施している九州阿蘇工場（熊本県益城町）においては、定員を大きく上回るお申込みをいただくなど人気ツアーとなっておりますが、中部工場においても受入体制が整ったことから、2026年5月11日（月）よりついに一般受付を開始することになりました。



「湖池屋GOGO！ファクトリー（中部工場）」では、工場内にてポテトチップスの生産工程を見学していただきます。より臨場感を味わっていただくため、実際の製造現場内に入り、間近で湖池屋商品の製造ラインを見学することができます。



工場見学の後には、フラット／厚切り／ケトルなどの異なるカット形状や製法のポテトチップスの食べ比べが楽しめるほか、地元・岐阜ならではの素材を含めた8種類のフレーバーを組み合わせたオリジナルの味作りを体験いただけます。お好みのデザインやメッセージを加えることができるパッケージを含めて、世界に1つだけのオリジナルポテトチップス作りが楽しめます。



オープン前からお問い合わせも多数いただいている中部工場の工場見学ツアーがいよいよ受付開始です。受付ページからの事前予約制（抽選制）になりますので、気になっていた方はぜひお申し込みを！





【湖池屋GOGO！ファクトリー（中部工場） 概要】

＜場所＞ 湖池屋 中部工場（岐阜県海津市南濃町庭田829-11）

＜料金＞ 無料

＜開始時間＞ 原則9:30～／14:00～ ※所要時間約140分、実施日は不定期のためHPにて要確認

＜体験可能人数＞ 1回最大20名 ※小学4年生以上に限る

＜予約方法＞ 湖池屋GOGO！ファクトリー 受付ページから要事前予約（抽選制）

※抽選のお申し込み期間は、「体験希望月の2ヶ月前5日00時00分～20日23時59分まで」です。

5日が土日祝日および工場の休日の場合は、翌営業日から受付を開始いたします。

7月実施分はゴールデンウィークがある、かつ新規オープンのタイミングであるため、

イレギュラーで「5月11日～20日」が募集期間となります。



■湖池屋GOGO！ファクトリー（中部工場） 受付ページ

(URL) https://gogo-factory.koikeya.co.jp/chubu/

※工場見学ツアーの詳細や注意事項については、受付ページをご確認ください。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）