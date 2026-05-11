DYMが運営するYouTube「内定チャンネル」、登録者数30万人を突破～累計再生回数2.8億回（※YouTubeショートを含む）、就活・転職領域で情報発信を強化～

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）が運営するYouTubeチャンネル「内定チャンネル」が、2026年4月18日に登録者数30万人を突破いたしました。



2019年の開設以来、就職・転職活動に役立つ情報を発信し続け、累計再生回数は2億8,000万回を超えています。（※YouTubeショートを含む）今後も求職者の意思決定を支援する情報発信を強化してまいります。

■登録者数30万人を突破

就活・転職の“知りたい”を、わかりやすく届ける「内定チャンネル」は、2019年2月23日に開設され、2026年4月18日に登録者数30万人を突破しました。

現在の登録者数は約30万人、累計再生回数は2.8億回以上、動画本数は3,200本以上にのぼります。（2026年4月時点）（※累計再生回数・動画本数はYouTubeショートを含む）

■急成長を遂げたチャンネル

登録者数は、2023年12月に10万人を突破後、約1年で20万人、さらに約1年3ヶ月で30万人に到達しました。就活・転職に関する実践的なノウハウや時事性の高いテーマが支持を集めており、継続的な再生数の獲得とチャンネル成長につながっています。

■チャンネル概要

内定チャンネルは、「就活・転職の“知りたい”を、わかりやすく届ける」をコンセプトに、次の一歩に役立つ情報を発信しています。

主に就活・転職に関するノウハウや時事ネタを扱い、視聴者の意思決定をサポートするコンテンツを展開しています。

内定チャンネルの動画をチェック▶︎

https://www.youtube.com/watch?v=92ZT4g59Z-c

https://www.youtube.com/watch?v=jmpzaszSeiQ

https://www.youtube.com/watch?v=nPCPQkyuxvc

■視聴者層と事業への貢献

視聴者は20代を中心とした求職者が多く、男女比は約9:1となっています。

本チャンネルでは、求職者のリアルな声や体験が集まることで、コンテンツとしての価値を高め、新卒採用における面談登録にもつながっています。

■今後の展望・コメント

いつも内定チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで、多くの皆様にご覧いただき、このたび登録者数30万人を達成することができました。心より御礼申し上げます。

内定チャンネルは、学生や転職を考えている方々に向けて、就職・転職活動に役立つ情報を少しでもわかりやすく届けたいという思いから発信を続けてまいりました。

就職や転職は人生における大きな選択のひとつであり、不安や迷いを感じる場面も多いものだと考えております。そうした中で、視聴者の皆様にとって前向きな一歩につながる情報を届けられる存在でありたいと考えております。

今後もコンテンツの質を高めながら、より多くの方に価値を届けるチャンネルへと成長させてまいります。

■出演者募集中！

30万人登録の就活チャンネルに出演し、実際に就活したリアルの声や、ご自身のご経歴、就活生に向けてアドバイスなどをお話いただける方は、ぜひ一度お問い合わせください。

問い合わせ先：info@dymmeets.com

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在）

(8)事業内容 ：人材事業、WEB事業、海外医療事業、M&A事業、スポーツ事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/