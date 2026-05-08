【2周年記念】人気サモエドをぬいぐるみ化する来店投票企画を開催、ゲスト参加型プロジェクト始動

株式会社サモエドカフェmoffu

2周年を記念し、“推しサモエドがぬいぐるみになる”参加型企画を実施。

サモエドカフェmoffuは、2周年を記念し、来店ゲスト参加型企画

「ぬいぐるみになるワンちゃん投票キャンペーン」 を、東京・原宿店および大阪・心斎橋店にて2026年5月10日（日）から6月10日（水）まで開催いたします。

本キャンペーンでは、各店舗に在籍するサモエドたちの中から、

来店ゲストの投票によって「ぬいぐるみ化するワンちゃん」を決定。

各店舗で最多得票を獲得したワンちゃんは、実際のぬいぐるみ化を予定しています。

“推しをあなたの家に持ち帰りできる形に。”

2周年だからこそ実現した、ゲストと一緒につくる特別企画です。

■キャンペーン詳細

▶︎開催期間◀︎

2026年5月10日（日）から6月10日（水）

▶︎開催店舗◀︎

東京・原宿店 / 大阪・心斎橋店

▶︎参加方法◀︎

来店時に推しのワンちゃんへの1投票可能

▶︎投票対象◀︎

各店舗に展示されているワンちゃんの中から1頭を選択

▶︎結果発表◀︎

キャンペーン終了後、SNS・店頭にて発表予定

各店舗1位のワンちゃんをぬいぐるみ化予定

原宿店■参加方法

【STEP 1】

開催期間中に東京・原宿店または大阪・心斎橋店へご来店ください。

【STEP 2】

店内に展示されているワンちゃんの中から、ぬいぐるみにしたい子を選んでください。

【STEP 3】

退出時に投票先ワンちゃんをキャストがお伺いしますのでお伝えください。

【STEP 4】

各店舗で最多得票のワンちゃんがぬいぐるみになります！結果をお楽しみに。

心斎橋店■企画実施背景

サモエドカフェmoffuは、「第二の家」のようなあたたかい空間を目指し、ワンちゃんとの触れ合いを通じて多くのお客様を迎えてまいりました。

2周年という節目に、日頃応援してくださるゲストの皆さまと一緒につくる企画として、本キャンペーンを実施いたします。

ご協力企業:株式会社リアン

株式会社リアンは、『面白さを形に』を理念に、感動や驚きを生み出すものづくりを通じ、多くの人に喜びを届けてきた、ぬいぐるみ制作を中心としたメーカーです。

同社が大切にする“つながり（Lian）”という考え方は、サモエドカフェmoffuが掲げる“第二の家”というコンセプトとも深く共鳴しています。

人とワンちゃん、ゲストと店舗、思い出と未来をつなぐ企画として、本投票キャンペーンにご協賛いただくこととなりました。

来店ゲストの「推し」という想いが、ぬいぐるみとして形になる本企画は、単なる商品化ではなく、絆をかたちにするプロジェクトでもあります。

両社の想いが重なることで、心温まる新たな体験をお届けします。

X（株式会社リアン）

https://x.com/lian92316407

■会社概要

会社名

株式会社サモエドカフェmoffu

店舗所在地

▶︎東京・原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前３丁目２１－２１ 地下1F

▶︎東京・竹下通り

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前１丁目６－９ Om169ビル 2F

▶︎大阪・心斎橋店

〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋１丁目１５－１３ 心斎橋アーバンコート 2階

事業内容

サモエドカフェ

ホームページ

https://samoyedmoffu.com/

本件に関するお問い合わせ：m-yasui@moffu.jp