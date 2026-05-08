ENEOSホールディングスは「日本身体障害者野球連盟」に今年度も協賛します！

ENEOS株式会社

ENEOSホールディングス（以下、ENEOS HD）は、特定非営利活動法人日本身体障害者野球連盟（以下、JDL）に協賛し、*今年度もENEOSとしてJDLの活動をサポートすることをお知らせいたします。

JDLは、わが国における障害者野球の普及・振興を図り、身体障害者の心身の健全な発達に寄与することを目的として、1993年に設立された競技団体です。

長年にわたり社会人野球チームを運営しているENEOSは、「野球」を通じてスポーツ振興や次世代育成に貢献したいとの思いから、2007年度よりJDLに協賛し、野球大会などの活動を応援しています。

5月16日（土）～17日（日）に兵庫県神戸市にて開催される「第34回全国身体障害者野球大会」は、障害者の健康維持・増進と社会参加促進を目的とし、1993年から続く国内最大規模の身体障害者野球大会です。JDLに加盟する36チームの中から、昨秋の地区予選の成績をもとに選抜された16チームが、優勝旗をかけて試合に臨みます。

この日のために厳しい練習を積み重ねてきた選手たちが見せる、ひたむきで懸命なプレーは、毎年多くの勇気と感動を与えています。球場では、プレーの迫力はもちろん、仲間を信じて全力で戦う選手たちの姿を間近で感じていただけます。

ぜひ球場またはライブ配信で、障害者野球の頂点を目指して熱戦を繰り広げる選手たちに、温かいご声援をお送りください。

ENEOS HDは、ENEOSグループの行動基準の一つである「市民社会の発展への貢献」のもと、スポーツ振興や次世代育成を積極的に推進してまいります。

*2025年度までは100%子会社のENEOS株式会社が協賛していましたが2026年度からENEOS HDに移管しました。

＜熱戦を繰り広げる選手たちの様子（2025年度第33回大会）＞

「写真提供 特定非営利活動法人 日本身体障害者野球連盟」

以 上