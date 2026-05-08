「頑張る自分へ、心地良い休日を。」”外でもお昼寝”の新習慣『YOKONEGUポータブル』
頑張る毎日の中で、「ちゃんと休めている」と言える時間はどれくらいあるでしょうか。
ピクニックや公園、旅先でも、いつもの横向き寝の心地よさをそのまま持ち運べる『YOKONEGUポータブル』。
「頑張る自分へ、心地良い休日を。」その一瞬の休息を、もっと深く、もっと快適に。
■ 外出先では“ちゃんと休めない”
近年、ピクニックやアウトドアなど、自然の中で過ごす時間への関心が高まっています。
しかしその一方で、外出先では「横になると首や肩がつらい」「リラックスしきれない」といった声も少なくありません。
“休んでいるはずなのに、疲れが抜けない”
そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。
■ 持ち運びに便利な横向き寝まくらが、外出先の休息時間を変える
『YOKONEGUポータブル』は、横向き寝に特化した独自構造を採用した持ち運び型まくらです。
肩や腕への圧迫を軽減しながら、自然な寝姿勢をサポート。
自宅での寝心地をそのまま外へ持ち出すことで、“外でもしっかり休める”環境を実現します。
これまで“休憩”で終わっていた時間を、“しっかり回復できる時間”へと変えていきます。
■ YOKONEGUポータブルの主な特徴
● 横向き寝に最適化された独自構造(2階建構造)を採用
→肩や腕の負担を分散し、自然な姿勢をキープ
● 持ち運びやすいコンパクト設計
→約700gの軽量設計で、外出先にも手軽に携帯可能
● 幅広いシーンに対応
→ピクニック、公園散歩、旅行、車中泊、オフィスでの仮眠など
詳細情報はコチラから :
https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/dicf070067/
富士ベッド工業株式会社
■会社概要
創業：1957年2月1日
設立：1964年3月21日
代表者：小野 弘幸
所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号
事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売
資本金：25,000千円
公式サイト：http://fujibed.com/
公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/
公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/
楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/
YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/