スマホの熱を、静かに冷ます。「SUO 28°ICE COOL Mat mini」先行発売

株式会社ＷＩＺ

スマートフォンの充電中やゲームプレイ中、端末が熱くなって処理速度が落ちたり、バッテリーの劣化を感じたことはありませんか？

人とペットの心と体に優しいクールアイテムを展開する株式会社WIZ（本社：兵庫県神戸市長田区）は、サステナブルブランド「SUO」より、この日常的な悩みに応える新アイテム「SUO 28°ICE COOL Mat mini」を先行販売いたします。

SUOが長年培ってきたPCM（相変化材料）技術をスマートフォン冷却に応用。28°Cをキープする特性で充電中の発熱をじわじわと吸収し、端末を適温に保ちます。薄型シートなのでデスクやテーブルに置くだけ、充電ケーブルを挿したままでも使用可能。お弁当の保冷など、さまざまなシーンにも応用できるマルチなアイテムです。

開発の背景

スマートフォンのハイスペック化が進む中、充電中・ゲーム中の発熱は多くのユーザーが日常的に感じている問題です。端末が高温になると処理速度の低下やバッテリー劣化が起きやすくなることは広く知られており、「充電しながら冷やせるものがあれば」という声はSUOにも多数届いていました。

そこで、SUOが得意とするPCM（相変化材料）技術をスマホ冷却に転用。まずはユーザーの声を直接集めるべく、先行テスト販売という形でリリースすることになりました。実際に使っていただいた方のフィードバックをもとに、今後の製品改良に活かしていく予定です。

商品の特徴

充電しながら使える薄型シート設計：

薄くて軽いシート型なのでスマホを置くだけでOK。充電ケーブルを挿したままでも使用できます。

水滴なし・結露ゼロで周りを濡らさない：

保冷剤のような結露が発生しないため、デバイスや机を濡らす心配がありません。

お弁当の保冷など、マルチに使える：

スマホ冷却だけでなく、お弁当箱の保冷や卓上の冷感シートとしても活躍。繰り返し使えてエコ。

商品概要

バリエーション豊かなカラーをご用意しております。

当社について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/48_1_ec1f6497c78c05435867f4ae04dda8cf.jpg?v=202605080151 ]

当社は“自然と共に遊ぶ”をスローガンに、地球環境にやさしく、人や動物にも安心・安全なプロダクト作りに取り組んでいます。未来に美しい環境を繋ぐためのサステナブルな企業を目指しています。

「いかに顧客のニーズを引き出し、高品質な製品を提供するか」をテーマに独自のノウハウと高い技術力を積み重ねてまいりました。 近年は、環境を重視したサステナビリティなブランド［SUO］を発表し、人をはじめペットや地球にやさしく安心・安全なアイテムを提供していくという理念に基づき、社内のしくみを大きく転換いたしました。



当社製品のSUOは、ヤクルト商事様、JR長野鉄道サービス様、ハンズ様、ミドリ安全様をはじめ、大手テーマパーク運営企業様など、多くの企業様にご導入・ご導入予定をいただいております。

導入製品事例

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/76052/table/48_2_bcc9dcc7f9be655bad2658589a02cab5.jpg?v=202605080151 ]

「WIZにしかつくれない製品がある」常に胸を張ってそう言えるよう、私たちはこれからも邁進してまいります。

【関連リンク】

SUO公式サイト：https://suo.co.jp/

SUO公式オンラインストア：https://ec-life.suo.co.jp/

SUO 楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suo-life/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 WIZ

〒653-0835 兵庫県神戸市長田区細田町３丁目１－２２

E-mail：suo-life@titan.ocn.ne.jp

ご不明点やお問い合わせは、お気軽にお問い合わせください。