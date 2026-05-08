現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が芳賀町で利用開始

アステナホールディングス株式会社

アステナミネルヴァ株式会社（本社：石川県珠洲市、代表取締役社長：清水 雅楽乃）は、誰でも簡単にふるさと納税で地域を応援できる現地決済型ふるさと納税『ふるさとNow』が、2026年5月8日（金）に栃木県芳賀町で利用開始することをお知らせいたします。

『ふるさとNow』は、訪れた施設に設置されているタブレット端末や個人のスマートフォンからふるさと納税を行うことで、その場ですぐに返礼品を受け取れる仕組みです。会員登録不要で、寄附に必要な情報を入力するだけで利用できるため、施設滞在中の待ち時間等にもふるさと納税が可能です。これにより、ふるさと納税が初めての方でもお気軽にご利用いただけます。

近年、ふるさと納税の経費率の高さが一つの社会問題として取り上げられました。総務省による経費率算定基準の見直し等により、地方自治体は、さらなる経費率の削減が求められています。『ふるさとNow』は、ECモール型のふるさと納税サイトとは異なり、現地で寄附し返礼品の受け渡しとなり、配送料等の経費がかからないため、新基準対応に悩む地方自治体の経費率削減に大きく貢献できると考えております。

また、今回導入予定のゴルフ場は、宇都宮駅から近い立地条件で、都心圏内から2時間程度でアクセスができ、女子プロゴルフの下部ツアー開催地としての地域資源として注目を集めているエリアです。

今回の取り組みが、芳賀町の地域財源の有効活用による新たな財源の創出と、地域や施設の魅力をより強く感じていただくきっかけになればと考えております。

導入施設芳賀町の寄附金の使い道

『ふるさとNow』を通じて集められた寄附金は下記の用途に活用されます。

1．未来を担う子供の教育、健全育成に関する事業

2．福祉の充実と健康増進に関する事業

3．豊かな自然環境を保全する事業

4．その他、目的達成のため必要と認める事業

ふるさとNowに関するお問い合せ先

e-mail：furusato-now@astena-minerva.co.jp

ふるさとNow公式HP：https://lp.furusato-now.jp/

アステナミネルヴァ株式会社 会社概要

会 社 名 ：アステナミネルヴァ株式会社

所 在 地 ：石川県珠洲市上戸町北方四字177-3

代 表 者 ：代表取締役社長 清水 雅楽乃

設 立：2021年（令和3年）12月1日

U R L：https://astena-minerva.co.jp/

事業内容：ソーシャルインパクト事業のコーポレート機能